[株式会社ミツウロコグループホールディングス]

当社グループ連結子会社である株式会社ミツウロコスポーツ(本社:神奈川県横浜市西区、代表取締役社長:田島 晃平、以下、「ミツウロコスポーツ」)は、2023年4月12日(水)、自由が丘にゴルフレッスンスタジオ「EIGHT ANGLE(エイトアングル)」を新しくオープンいたします。





当レッスンスタジオは、ゴルフスイングのフォームを矯正、最適化することでの飛距離やスコアのアップを目的としております。最大の特徴は、自身のゴルフスイングを360度全方向、8視点から撮影でき、撮影した映像のカメラアングル(前後左右斜め)を切り替えて、フォーム確認ができることです。



従来のレッスンスタジオとは異なり、自身のフォームを多視点で確認することで、どこを改善すべきかが、一目で理解することができます。またレッスンは、撮影した映像を自身のスマートフォンにダウンロードができることから、自宅に帰ってからも振り返り学習が可能となります。



グランドオープンに先立ち、2023年3月28日(火)11:00よりプレオープンを開始し、報道関係者向けの内覧会も2023年3月27日(月)に開催いたします。















撮影できる8アングルの自由視点映像





1階受付ラウンジ





2階レッスン用スタジオ個室



■EIGHT ANGLE(エイトアングル)今後の予定

2023年3月27日(月)報道関係者向けの内覧会

2023年3月28日(火)プレオープン

2023年4月12日(水)グランドオープン

施設所在地:東京都目黒区自由が丘2—16—10 自由が丘メイプルファーム内

(東急東横線自由が丘駅徒歩3分)



■EIGHT ANGLE(エイトアングル)について

EIGHT ANGLE(エイトアングル)は、ミツウロコスポーツが、新規事業として自由が丘に開設するゴルフレッスンスタジオです。当レッスンスタジオは、自由視点映像およびマルチアングル映像の国際特許技術「SwipeVideo(スワイプビデオ)」を常設し、お客様のゴルフスイングを360度全方向、8視点から撮影。専任のコーチは、撮影した映像のカメラアングル(前後左右斜め)を自由に切り替えながら、フォームの矯正および最適な指導を実施いたします。受講者は対面、もしくはリモートレッスンを自由に選択でき、レッスン終了後、撮影した8アングルのスイング映像をスマートフォンにダウンロードすることができます。



EIGHT ANGLE (エイトアングル)は、まずはゴルフレッスンをベースに事業展開をしていきます。SwipeVideo(スワイプビデオ)は、すでに様々なスポーツで利活用が進んでおり、例えば、野球の投球フォームやバッティングフォームをはじめ、フィットネスやパーソナルジム、ヨガ、ピラティス、ダンスなど、どんなスポーツにも応用が可能です。

EIGHT ANGLE (エイトアングル)は、スポーツ業界の更なる発展を目標に、総合的なスポーツスタジオとして活動をしていきたいと考えております。



■EIGHT ANGLE(エイトアングル)施設概要

プレオープン期間:2023年3月28日(火)~2023年4月11日(火)

グランドオープン:2023年4月12日(水)11時~

営業時間:11時~21時(予定)

場所:東京都目黒区自由が丘2-16-10 自由が丘メイプルファーム内(東急東横線自由が丘駅より徒歩3分)

※同区画内で、ミツウロコグループが店舗展開するプレミアムバーガーレストランのカールスジュニア自由が丘レストランもございます。

ウェブサイト:https://eight-angle.com/

貸し出し設備:ドライバー&アイアン、シューズ(ウェア、グローブはご持参ください)

レッスン対象スポーツ:ゴルフ、今後は野球をはじめとする他のスポーツにも拡充していく予定



■報道関係者向け内覧会情報

日時:2023年3月27日(月)11時~

場所:EIGHT ANGLE(エイトアングル)

東京都目黒区自由が丘2—16—10 自由が丘メイプルファーム内

10:30~11:00 報道受付

11:00~ 施設紹介 模擬レッスン 質疑応答

12:00 終了予定



■SwipeVideo(スワイプビデオ)について

AMATELUS社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:下城伸也)が開発・提供する、複数台のカメラ(台数無制限対応)で撮影された映像を、視聴者がスワイプする事で、Web上で(アプリ内も可)自由に視点をスイッチングしながら視聴できる配信システムであり、国際特許として特許取得済みの技術です。SwipeVideoはこれまで映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ上での配信や再生は難しいとされてきた自由視点映像およびマルチアングル映像をクラウド配信できるAMATELUS社が特許を有する独自開発の技術です。



■株式会社ミツウロコスポーツ概要

本社所在地:神奈川県横浜市西区北幸2—2—1 ハマボールイアス

創業:2021年5月

親組織:株式会社ミツウロコグループホールディングス

事業内容:ボウリング場「ハマボール」の運営を中心とするスポーツ事業、温浴施設「スパイアス」の運営を中心とするウェルネス事業

URL:https://www.mitsuuroko-sports.com/



ミツウロコグループはこれからも「豊かなくらしのにないて」として、お客様と社会に貢献す

る企業グループを目指してまいります。



以上

※2023年3月15日時点



【お問合せ先】



株式会社ミツウロコスポーツ





スポーツ事業部 関根

E-mail:mitsuuroko-sports@mitsuuroko.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-21:40)