[モリリン株式会社]

空間生分解剤「Any ∞(エニー ループ)」は、24時間365日空気を洗う新発想!



繊維専門商社のモリリン株式会社(本社:愛知県一宮市、代表取締役社長:森 俊輔)は、空気中の水分子に反応し有害物質の浄化、きれいな空気を生み出す空間生分解剤「Any ∞(エニー ループ)」を2022年10月12日(水)より販売開始いたしました。同商品を11月16日(水)~11月18日(金)の3日間、ポートメッセなごやにて開催される「メッセナゴヤ2022」へ出展いたします。











Any ∞(エニー ループ)とは



Any ∞(エニー ループ)は、繊維や壁などに噴射塗布するだけでナノレベルの分子が乾燥、強力固着し、ナノ被膜を形成し、有害物質の浄化(浄菌・浄ウイルス)、きれいな空気を生み出します。防汚・防臭・防カビの機能性も実証されています。





≪Any ∞(エニーループ)の特徴≫

1.Anything

様々なものへ使用し、きれいな空間づくり

2.Anytime

24時間循環し続ける生分解性

3.Anyone

人や動物に優しい安全性を実証済み

4.Anywhere

場所を選ばずどこに塗布してもナノパワーで強力固着









日本最大級異業種交流展示会「メッセナゴヤ2022」│ Any ∞ 出展ブース 概要







開催期間 : 2022年11月16日(水)~18日(金)

会場 : ポートメッセなごや 第1展示館(名古屋港金城ふ頭)

開場時間 : 午前10時~午後5時

出展ブース: 1C-81

公式サイト: https://www.messenagoya.jp/



【今後の展示会出展について】

■サステナブルマテリアル展(幕張メッセ)

開催期間:2022年12月7日(水)~12月9日(金)

公式サイト:https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/about/susma.html





モリリン株式会社について



モリリンは創業が1662年、360年の歴史を持つ繊維専門商社です。

素材開発から製品生産、品質管理まで一貫してみなさんの身の回りにある「繊維」に携わってきました。

モリリンは、これまで繊維で培ったノウハウを生かし、新商材“Any ∞”を提供します。

この先の“サステナブルな社会”を支援するために。



モリリン株式会社 イトからはじまる、すべてのコトへ

https://www.moririn.co.jp/



本件に関する営業窓口

モリリン株式会社 繊維資材G|

担当/山本・横井 yuya.yamamoto@moririn.co.jp , yuki.yokoi@moririn.co.jp(e-mail)

報道関係者からのお問合せ窓口

モリリン株式会社 総合企画室|info.tokyo@moririn.co.jp(e-mail)



