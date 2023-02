[株式会社ジョンブル]

岡山発のデニムメーカーJOHNBULLの新ブランド Sewing Chop O'alls (ソーイング チョップ オールズ) のコンセプトは、VINTAGEが持つ、素材・ディテール・縫製・仕様が醸し出す佇まいをそのまま復刻するのではなく、当時の時代背景を想像した新たな素材の開発。意味のある縫製、仕様を把握し、シルエットはやぼったくならないようスッキリと。メンズ、レディースに捕らわれない価値観を追求。唯一無二のプロダクトが改めて提案するのは『NEO VINTAGE』。





ヴィンテージを進化させた、JOHNBULL 新ブランドの Sewing Chop O'alls (ソーイング チョップ オールズ) の 2023年春夏コレクション LOOK BOOK が、2023年1月27日(金)より公開。







Sewing Chop O'alls 2023 春夏コレクション







JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



