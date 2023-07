[株式会社Phoenixx]

「楽天グループ」とのスペシャルコラボレーションも盛りだくさん!



『HYDE RUN』のサービス開始が7月15日で2周年!

7月26日よりゲーム内で使える新規衣装・アイテムの実装含むアップデートVer1.5.0配信を予定!!

「楽天グループ」とのスペシャルコラボレーションとして、限定グッズやNFTの販売も、同日から開始予定。







株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、2021年にHYDEのソロ活動20周年を記念して配信開始したスマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』のサービス開始が7月15日で2周年を迎えることを記念し、7月26日よりゲーム内で使える新規衣装・アイテムの実装含むアップデートVer1.5.0の配信を行うことをお知らせいたします。また「楽天グループ」とのスペシャルコラボレーションとして、限定グッズやNFTの販売も、同日から開始いたします。





パルクールラン・アクションゲーム『HYDE RUN』 App StoreとGoogle Playにて、大好評配信中!





『HYDE RUN』は、HYDEのライヴ等で登場したNEO TOKYOの世界を、簡単なスワイプ操作で駆け抜ける、誰もが楽しめるパルクールラン・アクションゲームです。

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/hyde-run/id1561576635

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.phoenixx.hyderun





<アップデート関連>

■期間限定衣装「蝙蝠(こうもり)の甚平衣装セット」の追加

花火大会にぴったりの甚平姿にHYDEを着せ替えることが出来ます。

甚平のデザインは、金子國義氏デザインのゆかた“蝙蝠”をモチーフとしています。







■和風な家具セットの追加

甚平衣装に合わせた和風な家具セットです。HYDEオリジナルキャラクター「Edyhの風鈴」、七夕を感じさせる「七夕の笹」のほか、和を感じさせるアイテムがセットになっています。





■カムバックログインキャンペーン

2023年7月26日(水)15:00~8月2日(水)14:59の期間中、カムバックログインキャンペーンを実施いたします。

ゲームへログインいただくことで、毎日様々なゲーム内アイテムを受け取ることができます。







<グッズ関連>

■「楽天ブックス」公演コラボグッズオンライン販売概要

今回新たに『HYDE RUN』と「Rakuten NFT」がコラボしたオリジナルグッズとして以下を「楽天ブックス」にて販売します。

・HYDE RUNコラボ “金子國義デザイン「蝙蝠」甚平ぬいぐるみ” (大)サイズ

・HYDE RUNコラボ “金子國義デザイン「蝙蝠」甚平ぬいぐるみ” (小)サイズ

※販売予定日: 2023年7月26日(予定) *詳細は後日お知らせいたします。

※特設サイト:https://ticket.rakuten.co.jp/features/hyde2023-rgroup/

※特設サイトは7月26日19時以降に開通予定です。

※各グッズは公演当日の会場販売も予定しています。





▼HYDE RUNコラボ “金子國義デザイン「蝙蝠」甚平ぬいぐるみ” (大)サイズ









▼HYDE RUNコラボ “金子國義デザイン「蝙蝠」甚平ぬいぐるみ” (小)サイズ



■『HYDE RUN』×「Rakuten NFT」の販売

スマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』のキャラクターがNFT化して登場します。ゲーム内でおなじみのHYDEのアクションを鑑賞することができます。10種類の中から、ランダムで1種類のモーメントを取得できます。

どのアクションが手に入るかはお楽しみとなっています。

※販売予定日: 2023年7月26日(予定) *詳細は後日お知らせいたします。

※ショップ名:Phoenixx

※販売サイト:https://phoenixx.nft.rakuten.co.jp/

※販売サイトは7月26日19時以降に開通予定です。





▼HYDE Action NFT

¥666(税込み)







「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」概要





開催日時: 2023年9月9日(土)15:30開場・17:06開演

2023年9月10日(日)15:30開場・17:06開演

会場: 幕張メッセ 幕張イベントホール

主催: 株式会社ディスクガレージ

企画: 株式会社VAMPROSE

制作: 株式会社SMCエンタテインメント

特別協賛: 「Rakuten NFT」









■HYDE LIVE 2023特設サイト

URL: https://hydelive2023.hyde.com





■「HYDE」Official HP

URL: https://www.hyde.com/





■「HYDE」Official SNS

Official Twitter: https://twitter.com/HydeOfficial_

Official Instagram: https://www.instagram.com/hydeofficial/

Official Facebook: https://www.facebook.com/HYDEOfficialENG/

Official YouTube: https://www.youtube.com/c/HYDEOfficial/





『HYDE RUN』概要











株式会社VAMPROSE

公式サイト: http://www.vamprose.com/



株式会社Phoenixx

公式サイト: https://phoenixx.ne.jp/

Twitter: https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw

―――

Creators - Centric



クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/16-10:46)