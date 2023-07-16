スマートフォン向け パルクールラン・アクションゲーム『HYD…
［株式会社Phoenixx］
「楽天グループ」とのスペシャルコラボレーションも盛りだくさん！
『HYDE RUN』のサービス開始が7月15日で2周年！
7月26日よりゲーム内で使える新規衣装・アイテムの実装含むアップデートVer1.5.0配信を予定！！
「楽天グループ」とのスペシャルコラボレーションとして、限定グッズやNFTの販売も、同日から開始予定。
株式会社Phoenixx(フィーニックス)（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、2021年にHYDEのソロ活動20周年を記念して配信開始したスマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』のサービス開始が7月15日で2周年を迎えることを記念し、7月26日よりゲーム内で使える新規衣装・アイテムの実装含むアップデートVer1.5.0の配信を行うことをお知らせいたします。また「楽天グループ」とのスペシャルコラボレーションとして、限定グッズやNFTの販売も、同日から開始いたします。
パルクールラン・アクションゲーム『HYDE RUN』 App StoreとGoogle Playにて、大好評配信中！
『HYDE RUN』は、HYDEのライヴ等で登場したNEO TOKYOの世界を、簡単なスワイプ操作で駆け抜ける、誰もが楽しめるパルクールラン・アクションゲームです。
App Store： https://apps.apple.com/jp/app/hyde-run/id1561576635
Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.phoenixx.hyderun
<アップデート関連>
■期間限定衣装「蝙蝠(こうもり)の甚平衣装セット」の追加
花火大会にぴったりの甚平姿にHYDEを着せ替えることが出来ます。
甚平のデザインは、金子國義氏デザインのゆかた“蝙蝠”をモチーフとしています。
■和風な家具セットの追加
甚平衣装に合わせた和風な家具セットです。HYDEオリジナルキャラクター「Edyhの風鈴」、七夕を感じさせる「七夕の笹」のほか、和を感じさせるアイテムがセットになっています。
■カムバックログインキャンペーン
2023年7月26日(水)１5:00～8月2日(水)14:59の期間中、カムバックログインキャンペーンを実施いたします。
ゲームへログインいただくことで、毎日様々なゲーム内アイテムを受け取ることができます。
<グッズ関連>
■「楽天ブックス」公演コラボグッズオンライン販売概要
今回新たに『HYDE RUN』と「Rakuten NFT」がコラボしたオリジナルグッズとして以下を「楽天ブックス」にて販売します。
・HYDE RUNコラボ “金子國義デザイン「蝙蝠」甚平ぬいぐるみ” （大）サイズ
・HYDE RUNコラボ “金子國義デザイン「蝙蝠」甚平ぬいぐるみ” （小）サイズ
※販売予定日： 2023年7月26日（予定） *詳細は後日お知らせいたします。
※特設サイト：https://ticket.rakuten.co.jp/features/hyde2023-rgroup/
※特設サイトは7月26日19時以降に開通予定です。
※各グッズは公演当日の会場販売も予定しています。
▼HYDE RUNコラボ “金子國義デザイン「蝙蝠」甚平ぬいぐるみ” （大）サイズ
▼HYDE RUNコラボ “金子國義デザイン「蝙蝠」甚平ぬいぐるみ” （小）サイズ
■『HYDE RUN』×「Rakuten NFT」の販売
スマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』のキャラクターがNFT化して登場します。ゲーム内でおなじみのHYDEのアクションを鑑賞することができます。10種類の中から、ランダムで1種類のモーメントを取得できます。
どのアクションが手に入るかはお楽しみとなっています。
※販売予定日： 2023年7月26日（予定） *詳細は後日お知らせいたします。
※ショップ名：Phoenixx
※販売サイト：https://phoenixx.nft.rakuten.co.jp/
※販売サイトは7月26日19時以降に開通予定です。
▼HYDE Action NFT
￥666（税込み）
「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」概要
開催日時： 2023年9月9日（土）15：30開場・17：06開演
2023年9月10日（日）15：30開場・17：06開演
会場： 幕張メッセ 幕張イベントホール
主催： 株式会社ディスクガレージ
企画： 株式会社VAMPROSE
制作： 株式会社SMCエンタテインメント
特別協賛： 「Rakuten NFT」
■HYDE LIVE 2023特設サイト
URL： https://hydelive2023.hyde.com
■「HYDE」Official HP
URL： https://www.hyde.com/
■「HYDE」Official SNS
Official Twitter： https://twitter.com/HydeOfficial_
Official Instagram： https://www.instagram.com/hydeofficial/
Official Facebook： https://www.facebook.com/HYDEOfficialENG/
Official YouTube： https://www.youtube.com/c/HYDEOfficial/
『HYDE RUN』概要
株式会社VAMPROSE
公式サイト： http://www.vamprose.com/
株式会社Ｐｈｏｅｎｉｘｘ
公式サイト： https://phoenixx.ne.jp/
Twitter： https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>
YouTube： https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw
―――
Creators - Centric
クリエイターには無限の可能性が秘められています。
Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、
すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。
10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。
世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。
To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.
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企業プレスリリース詳細へ （2023/07/16-10:46）
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