DigiKey、2023 EDS Leadership Su…
［Digi-Key Electronics］
即時出荷が可能な多数の技術部品/オートメーション製品在庫を提供するグローバルコマーシャルディストリビューションのリーダーであるDigiKey( https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease&_ga=2.11441460.1276751795.1685950489-1775003101.1666749295 )は5月16日～19日にラスベガスで開催された2023 EDS Leadership Summitでサプライヤパートナーから17の賞を獲得しました。
DigiKeyは過去1年間の優れた売上実績、広範な取扱製品などが評価されました。受賞した賞の一覧は以下の通りです。
NMB( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/nmb-technologies/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease
)の2022年「ディストリビュータ賞（2022 Distributor of the Year）」
Advanced Thermal Solutions( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/advanced-thermal-solutions/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「ディストリビュータ賞（2022 Distributor of the Year）」
ECS( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/ecs/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「ディストリビュータ賞（2022 Distributor of the Year）」
CIT Relay( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/cit-relay-switch/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「ディストリビュータ賞（2022 Distributor of the Year）」
Metz Connect( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/metz-connect/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pres )sreleaseの2022年「ディストリビュータ賞（2022 Distributor of the Year）」
Wakefield Thermal( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/wakefield/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「ディストリビュータ賞（2022 Distributor of the Year）」
Eaton Electronics( Eaton Electronics Divisionディストリビュータ | DigiKey Electronics )の2022年「ディストリビュータ賞（2022 Distributor of the Year）」
Orion Fans( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/orion-fans/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「プラチナ賞（2022 Platinum Award）」
Sunon( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/sunon/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「最も広範な取扱製品賞（2022 Best Product Breadth）」
Phoenix Mecano( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/phoenix-mecano/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「最優秀ディストリビュータ賞（#1 Distributor for 2022）」
Bud Industries( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/bud-industries/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「モディフィケーション・サクセス賞（2022 Modification Success Award）」
Yageo( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/yageo/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の「パートナーシップ感謝賞（Partnership Appreciation Award）」
Diotecの2022年「最優秀販売パートナー賞（2022 Top Sales Partner Award）」
NorComp( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/norcomp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「優秀ディストリビューション賞（2022 Excellence in Distribution Award）」
Molex( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/molex/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の「米州売上成長賞（Americas Sales Growth Award）」
Vishay( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/vishay/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の「受動部品ディストリビュータ賞（Catalog Passive Distributor of the Year）」
Cornell Dubilier( https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/cornell-dubilier-electronics/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )の2022年「最高売上成長賞（2022 Highest Growth Dollars）」
DigiKeyのグローバルビジネス開発担当副社長のMike Slaterは「これほど多くの大切なサプライヤパートナーから、お互いの成功を称える賞を頂き、大変嬉しく思います」と述べ、さらに「次世代のソリューション、成長、運用効率に向けて前進するエンジニアや設計者をサプライヤと共に支えていることを誇りに思います」と語りました。
DigiKeyは2023 EDS Leadership Summitでロゴとブランドシステムの刷新を発表しました。
また、DigiKeyは5月18日（木）に毎年恒例で10回目となるEDS Business Update Breakfastを主催し、DigiKey社長のDave Dohertyとグローバルビジネス開発担当副社長のMike Slaterが刷新されたロゴとブランドシステムを発表し、市場の動向とビジネスの最新情報についてプレゼンテーションを行いました。プレゼンテーションでは業界のトレンド、DigiKeyの2022年度業績、戦略ビジョンが発表されたほか、創業50周年を祝いました。また、イベントではテクノロジーマジシャンのKeelan Leyser氏によるエンターテインメントが行われました。
DigiKeyの製品の詳細とその製品ラインナップからの注文についてはDigiKeyのウェブサイトをご覧ください。
DigiKeyについて
米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは電子部品やオートメーション製品の最先端の商取引ディストリビューションにおけるグローバルリーダーとして高い評価を受け、常に進化するイノベーターとしても注目されています。DigiKeyは2,400社強のクオリティブランドメーカーの1,490万点を超える部品を提供しており、業界でも屈指の在庫製品の範囲の広さと層の厚さ、即時可能な出荷により、技術的専門性を高めています。さらに、豊富なデジタルソリューション、スムーズなやり取り、作業を効率化するツールにより、エンジニア、設計者、ビルダー、購買担当者をサポートしています。 詳細については、以下のリンクをご覧ください。
Digi-Keyウェブサイト
米国本社: https://www.digikey.com
日本: https://www.digikey.jp
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企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-18:16）
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