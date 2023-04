[株式会社光響]



株式会社光響(代表取締役 住村和彦、本社:京都府京都市)は、提供中の「LaaS(Laser as a Service(*1)」の 中の「光学製品レンタルサービス(*2)」の対象に狭域空間でのレーザー・LED 等の各種光源を高精度に測定・分析・ 評価できる大口径・高出力対応ビームプロファイラ「LaseView-LHB-25(*3)」追加し、サービスを拡充致します。



本製品は、シリーズ標準品の大口径・高出力対応ビームプロファイラ「LaseView-LHB(*4)」の基本性能をベース に、狭域空間での光源測定用に改良を加えた開発品です。企業の研究開発・教育分野等では、レーザー・ビーム光を施設 内の狭域スペースで用いますが、既存の光響製の大口径製品の大型受光面では、狭い空間での光を正確に捕捉出来ないケ ースがありました。特にレーザー加工機の分野で多く活用頂いています。



本製品は、受光面の縦横長さを従来(LaseView-LHB)の 1/2 サイズとして感度を改良する事で光源を正確に捕捉 でき、従来品より高い光学分解能とすることができ、正確な光源評価を行えます。弊社の進める LaaS(Laser as a Service)により、製品を購入せず必要期間のみの利用で、ユーザーの利便性が向上します。



■特長:

・ビームプロファイルやビーム径を簡単測定.

・スペックル(キラキラ輝く明暗の斑点模様)の低減機能付き

・大口径のレーザー測定が可能

・ビームプロファイラ with M2 プラットフォームソフト(LaseView)付き

・低出力から高出力までのレーザー測定が可能.

・高耐熱スクリーンによる高出力ビーム対応



■用途:

・各種高出力レーザー(レーザークリーナ・レーザー加工機等)の検査・メンテナンス

・加工用レーザーのビームプロファイル測定

・LED の CW 連続及びパルス発光評価測定

・半導体レーザーの発光評価測定

・LiDAR の評価

・光ピックアップのビーム評価測定

・スキャンレーザーの位置測定



■LaaS とレンタルサービスの関係性概略:



株式会社光響では、今後もレーザー産業の活性化に貢献し、レーザー技術による 5 大革命(情報革命・医療革命・ 食料革命・環境革命・エネルギー革命)の促進を支援して参ります。



