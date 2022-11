[株式会社ギークピクチュアズ]

株式会社ギークピクチュアズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小佐野 保)は、エンターテイメント業界におけるクリエイティビティを表彰する国際賞「Clio Entertainment」において、当社が制作に携わったPlayStation CM「Play Has No Limits. Kenshi Yonezu」が受賞したことをお知らせいたします。









「Clio Entertainment」は、世界三大広告賞 の一つ「Clio Awards」を母体とし、映画、テレビ、ライブ・エンターテインメント、ゲームなどのマーケティング・コミュニケーションにおける優れた作品を表彰するアワードです。





当社が制作に携わった下記の作品が、最高賞であるGRANDほか3部門で受賞しました。



【ゲーム部門:Audio/Visual 賞名:GRAND】

【ゲーム部門:Visual Craft-CGI 賞名:GOLD】

【ゲーム部門:Partnerships Branded Content Video 賞名:SILVER】

広告主:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

作品名:Play Has No Limits feat. Kenshi Yonezu

プロデューサー:稲垣 護、谷村 直泰、辻井 崇

プロダクションマネージャー:平井 裕太

URL:https://clios.com/entertainment/winner/games-audio-visual/sony-interactive-entertainment-playstation/play-has-no-limits-feat-kenshi-yonezu-127060

その他受賞作品はこちらにてご覧いただけます

https://clios.com/entertainment/winners



[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

所在地:東京都渋谷区神宮前2-27-5

代表者:小佐野 保

設立:2007年2月5日

資本金:6,000万円

事業内容:

・TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける映像コンテンツの企画・制作

・キャラクターIPコンテンツ、NFT、WEBCOMICの開発・運用および著作権の管理、企業サポート、

クリエイターのマネージメント

・イベント・セールスプロモーションの企画制作

・グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作

・デジタルメディアの企画・運営

・音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

ウェブサイト:https://geekpictures.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp



