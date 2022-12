[スウォッチグループジャパン株式会社 スウォッチ事業本部]

陽気でシンボリックでスタイリッシュ。New Year Special 2023 を紹介





様々な文化、伝統、喜びあふれる暮らしの中のひと時を祝うのがSwatch は大好き。最初のNew Year Special ウォッチが発表されたのは1999 年。それ以来、Swatch はさまざまな干支の動物に独自の遊び心を加えて命を吹き込みました。今回はウサギの番。2023 年のニューイヤーを祝って、Swatch がたくさんのシンボルを盛り込み、カラフルなスペシャルウォッチを創りました。New Year Special は色鮮やかで楽しく、ウサギ年でない人でも着けてみたくなるようなタイムピースです。





ウサギは十二支の動物のうちで4 番目。中国では家族や友人に囲まれることが大好きな人気キャラを表わしています。ウサギ年生まれの人たちは、おとなしいかもしれませんが、思いやりがあり、心優しく、誠実で嘘偽りがなく、独創的でもあります。

New Year Special NEW GENTBIOCERAMIC は、幸運、活気、富、幸福を連想させる鮮やかなレッドと縁起のよいゴールドのトーンが目を引きます。しかし、このデザインの中心はウサギの耳です。ゴールドカラーのミラーの文字盤にプリントされたウサギの顔には、耳の形をした陽気な時針と分針、そのほかウサギの耳のウォッチストラップループ、そしてゴールドカラーのウサギの耳の持ち手が付いた専用パッケージ。

Chinese New Year Special はSwatch.comで販売されています。





【掲載クレジット情報】

ブランド名:スウォッチ(swatch)

問合せ先:スウォッチ コール 0570-004-007

スウォッチ 公式オンラインストア: https://www.swatch.com/ja-jp/home

スウォッチ Instagram : @swatch_jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/29-17:16)