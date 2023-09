[株式会社gumi]

9月21日から『PROJECT XENO』コラボを記念したAmazonギフト総額1000万円分プレゼントキャンペーンを実施!







株式会社gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:川本 寛之)は、本格的ロールプレイングゲーム(RPG)『ブレイブ フロンティア』のIPを活用した、新作ブロックチェーンゲーム『ブレイブ フロンティア バーサス - BRAVE FRONTIER VERSUS -(以下、『ブレフロ バーサス』)』のティザーサイト及びホワイトペーパーを本日公開しましたことをお知らせいたします。なお、今後の最新情報については、本ティザーサイトや公式X(旧Twitter)を中心に順次発表して参ります。

また、ゲームリリースに先立ち、クルーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小渕 宏二 以下、クルーズ) の100%子会社であるCROOZ Blockchain Lab株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:古瀬 祥一)が参画しているプロジェクト『PROJECT XENO』とのコラボレーションを開催いたしますことを、あわせてお知らせいたします。

2023年9月21日(木)には『ブレフロ バーサス』の1stプレセールを予定しております。先行キャンペーンとして、2023年9月4日(月)より『ブレフロ バーサス』公式X(旧Twitter)にて、総額1000万円のAmazonギフトコードが当たるコラボ記念キャンペーンを開催いたします。



『ブレイブ フロンティア バーサス - BRAVE FRONTIER VERSUS -』とは





『ブレフロ バーサス』は、全世界合計3,800万ダウンロードを突破した『ブレイブ フロンティア』シリーズのスピンオフタイトルとして、PvPを中心としたGameFi要素を備えた新しいWeb3ゲームです。戦略性の高い新しいルールでチームを編成し、ターン制のタクティカルバトルで勝敗を決めます。



『ブレイブ フロンティア』で人気の高かった美麗なドット絵キャラクターのバトルアニメーションが再び楽しめます。バトルに勝利することでトークンに交換可能なアイテムや豪華報酬も!上位レアリティのユニットやスフィアはNFT化可能で、プレイヤー同士でトレードを行うことができます。



【ブレフロ バーサス公式ティザーサイト】

https://bravefrontierversus.com/



【ホワイトペーパー】

https://gc-games.gitbook.io/brave-frontier-versus-jp/



【公式X(旧Twitter)】

https://twitter.com/bfvs_jp



プロジェクトロードマップ









『ブレフロ バーサス』のリリースに先駆けて、『PROJECT XENO』とのコラボを開催!







『PROJECT XENO』とのコラボを記念して総額1000万円分のAmazonギフト券のコードが当たるキャンペーンを実施!







2023年9月4日(月)より『ブレフロ バーサス』公式X(旧Twitter)にて、1万円分のAmazonギフト券のコードが1000名様に当たるキャンペーンを開催いたします。

応募条件は以下になります。

(1) 『ブレフロ バーサス』公式X(@bfvs_jp)をフォロー

(2) 本キャンペーンのツイートを #ブレフロバーサス をつけて引用リツイート



※キャンペーンの詳細は『ブレフロ バーサス』公式X(@bfvs_jp)をご参照ください



9月21日開催の1stプレセールを記念して『PROJECT XENO』との相互キャンペーンを実施!





■記念チケットプレゼントキャンペーン

2023年9月1日(金)から、『ブレフロ バーサス』公式X(旧Twitter)にて、下記2つのアイテムが「確定でもらえる」コラボ記念チケットプレゼントキャンペーンを開催しております。



(1) 『ブレフロ バーサス』のプレセールで使用できる抽選チケット1枚

(2) PROJECT XENOのコラボセールで使用できる無償抽選券「ブレフロチケット」1枚

※キャンペーンの詳細は『ブレフロ バーサス』公式X(@bfvs_jp)をご参照ください

※『PROJECT XENO』公式X(@PROJECTXENO_JP)でも、同様に2種のチケットが確定で当たるキャンペーンを実施中です。詳細は『PROJECT XENO』公式Xをご参照ください





『ブレイブ フロンティア バーサス - BRAVE FRONTIER VERSUS -』について













『PROJECT XENO』について





『PROJECT XENO』は、EPOCH FACTORY運営、CROOZ Blockchain Lab開発のブロックチェーンゲームで、GameFiとe-Sportsを融合したPvPバトルゲームです。人気YouTuberのヒカルさん、ボクシングチャンピオンのマニー・パッキャオさんなどとコラボし、2023年5月10日に正式サービスを開始しております。グローバル配信で、スマートフォンでプレイ可能です。







【会社概要:CROOZ Blockchain Lab株式会社】





CROOZ Blockchain Lab株式会社は、クルーズ株式会社の100%子会社であり、FINTECH分野の企画・コンサルティングサービスおよびNFTゲームの企画・運用サービスを提供しています。









【会社概要:株式会社gumi】





gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業ではオリジナルタイトルの開発とともに、他社IPタイトルの開発も行っています。ブロックチェーン等事業ではブロックチェーン領域におけるブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、海外を中心としたファンド投資、有力ブロックチェーンのノード運営に注力するとともに、XR領域における投資も行っております。











※本プレスリリースの情報は、配信日現在のものです。

予告無く内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※本サイトに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

※本情報の掲載及び画像掲載の際は、コピーライト「(C) 2023 Alim Co., Ltd. All Rights Reserved. Developed and Published by gumi Inc.」の表記をお願いいたします。



