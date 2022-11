[株式会社エムダッシュ]

ATEEZメンバーから日本のファンへメッセージが到着!



「ATEEZ(エイティーズ)」が、日本での3枚目のミニアルバム「THE WORLD EP.PARADIGM」を本日11月30日に発売!









韓国の8人組ボーイズグループ「ATEEZ(エイティーズ)」が、日本での3枚目のミニアルバム「THE WORLD EP.PARADIGM」を本日11月30日に発売!日本オリジナル曲としては初のパフォーマンスを盛り込んだMVも公開され、ATEEZらしい力強い魅力を存分に味わえる作品となっている。



今回のアルバムでは、日本オリジナル曲を含む全6曲を収録。リード曲「Paradigm」は、どこかに確実に存在するが見えなかった抑圧と固定観念を壊し、新しいパラダイムを迎えるというATEEZの叫びが込められた曲だ。

アルバムの発売を記念し、東京都内ではアドトラックの走行や、タワーレコード渋谷店でのエントランスジャックなど、さまざまなプロモーションも実施されているので、アルバムと共にぜひ注目してほしい。



さらに、アルバム発売に伴い、ATEEZメンバーから日本のファンへメッセージが到着!日本公式サイトで確認することができる。



アルバム発売を記念して開催される特典会は、「ショーケース」、「プレミアム団体サイン会」、「個別サイン会」、「エアハイタッチ会」などが実施予定で、ファンクラブ会員限定で購入可能な<個別盤8種1セット>は、発売記念イベントにもれなく参加できるチケット付きと豪華な内容となっている。



また、12月11日、12日に幕張メッセで開催されるワールドツアーの日本公演「ATEEZ(エイティーズ)WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA」のチケットはファンクラブ第1次・第2次先行で3万席が完売するなど、日本での人気を証明した。



詳細はATEEZ日本公式サイト及び公式SNSでぜひチェックしてください。



RELEASE INFORMATION



2022年11月30日(水)発売

ATEEZ JAPAN 3RD MINI ALBUM [THE WORLD EP.PARADIGM]







■Track list

01. Intro : Siren

02. Paradigm

03. Cyberpunk (Japanese Ver.)

04. Guerrilla (Flag Ver.)

05. New World (Japanese Ver.)

06. Outro : Liberty



■「Paradigm」MV公開

https://youtu.be/fNJMOR6x-4s



■ATEEZからの発売記念メッセージ公開

https://ateez-official.jp/movies/80315







特典会



■アルバム封入特典

アルバム封入特典アルバムに封入されているシリアルナンバーで下記アルバム発売記念イベント参加抽選会にご応募いただけます。



A賞:ショーケース

B賞:プレミアム団体サイン会

C賞:個別サイン会

D賞:個別エアハイタッチ会

E賞:団体お見送り会

*詳細はATEEZ日本公式サイトでご確認ください。



■FC限定商品購入特典

FC限定商品[個別盤8種1セット]をご購入いただいた皆様をもれなくご招待!



購入者全員:発売記念イベント

*詳細はATEEZ日本公式サイトでご確認ください。







ATEEZ(エイティーズ) プロフィール



韓国の8人組ボーイズグループ。2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1 : All To Zero」でデビューし、2019年12月にアルバム「TREASURE EP. EXTRA : Shift The Map」で日本デビュー。従来のボーイズグループとは一線を画す、メンバー個々のスタイルを強調したステージパフォーマンスはもちろん、しっかりとしたライブ力の高さは群を抜くレベルを誇り、2022年7月に韓国でリリースしたニューアルバム「THE WORLD EP․1 : MOVEMENT」はアメリカのビルボード200で初登場 3位にランクインするなど、アメリカのビルボードチャートをはじめ各種チャートでも人気を証明している。



さらに2022年7月には日本初の単独コンサートを成功させ、約3万人の観客を魅了した。そして10月よりソウルを皮切りに始まったワールドツアー「 ATEEZ(エイティーズ) WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] 」ではオークランド、アナハイム、フェニックス、ダラス/フォートワース、シカゴ、アトランタ、ニューアーク、トロントという北米大陸の各都市を巡り、12月に千葉・幕張メッセで開催される予定だ。







LIVE INFORMATION



SOLD OUT

ATEEZ (エイティーズ) WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA



[日時]

2022年12月11日(日)開場 15:30 / 開演 17:00

2022年12月12日(月)開場 17:00 / 開演 18:30



[会場]

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール9~11



[公演に関するお問合せ]

キョードー東京 (TEL:0570-550-799)

*平日 11:00~18:00 / 土日祝 10:00~18:00



