[株式会社grabss]

「SDGs推進 TGC しずおか 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が2024年01月13日(土)にツインメッセ静岡 北館大展示場(静岡市駿河区曲金3丁目1番10号)にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。







4回目の開催を迎える「TGC しずおか」のテーマは"MY FAVORITE"。個々のお気に入りが時代を形作り、社会を動かしている一億総発信者の今、TGCしずおかは、誰かのMy favoriteを集結させ、新たなMy favoriteを見つけてもらう場にし、新しいお気に入りとの出会いを提供する場になれるよう、本テーマが設けられました。



今人気のモデル、俳優、インフルエンサー、アーティストが一堂に集う「SDGs推進 TGC しずおか 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」の先行チケットは、現在TIGETにて発売中です。



■「SDGs推進 TGC しずおか 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」

●開催概要

開催日:2024年01月13日(土)

会場:ツインメッセ静岡 北館大展示場

時間:開場 12:30 / 開演 14:00



公式ページ:https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2024/



●会場アクセス

ツインメッセ静岡 北館大展示場

住所:静岡市駿河区曲金3丁目1番10号

静鉄バス:JR静岡駅北口11番乗り場から「登呂コープタウン行き」約10分「南郵便局ツインメッセ前」下車

静鉄電車:静鉄春日町駅下車、徒歩約12分



●チケット情報

【先行】指定席(お土産袋・LEDルミトン付) :¥ 8,500円

販売期間:2023年10月21日(土) 10:00~2023年11月3日(金) 23:59



【一般】指定席(お土産袋・LEDルミトン付) :¥ 9,000円

販売期間:2023年11月4日(土) 10:00~2024年1月6日(土) 23:59



チケット販売ページ:https://tiget.net/events/277841



●出演者

モデル:

嵐莉菜/アリアナさくら/池田美優/大峰ユリホ/岡崎紗絵/香川沙耶/景井ひな/加藤ナナ/川口ゆりな/雑賀サクラ/鈴木ゆうか/せいら/鶴嶋乃愛/トラウデン直美/なえなの/那須 ほほみ/菜波/新沼 凛空/藤井サチ/ブリッジマン遊七/村瀬紗英/莉子 and more…(50音順)



ゲスト&MC:

鈴々木響/とうあ/中町兄弟/なこなこカップル/ばんばんざい/杢代和人/山下幸輝 and more…(50音順)



アーティスト:

スカイピース and more…



●クレジット

主催:東京ガールズコレクション実行委員会

共催:静岡県、静岡市

後援:国連の友Asia-Pacific

公式メディア:girlswalker

演出:DRUMCAN

企画/制作:株式会社W TOKYO



■「TIGET (チゲット)」について

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と25万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料 : https://bit.ly/3MQb8ME



【サービス概要】

名称: TIGET (チゲット)

開始日: 2013年11月10日

URL: https://tiget.net



【会社概要】

社名: 株式会社grabss(グラブス)

所在地: 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟6F

代表者: 代表取締役 下平 誠一郎

設立: 2012年10月1日

URL: https://www.grabss.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-18:16)