ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役社長:森田 竜次)は、株式会社電算システム(本社:岐阜県岐阜市日置江、代表取締役社長執行役員:高橋 譲太)主催、Google for Education(TM) 共催の無料オンラインセミナーに登壇いたします。



セミナーの詳細はこちらをご覧ください

▶https://www.dsk-cloud.com/seminar/education/20230930-1014?hs_preview=AOKugqFY-132372928630



Google for Education で教育DXを実現!





「DX」という言葉を日常生活でも耳にすることが増えてきた昨今。教育の分野においても「教育DX」を叶えることで「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」の実現が求められています。

しかし「具体的に何をすればよいのか」「何から始めればよいのか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。



今回のセミナーでは、教育DXを進めるうえでのポイントや、Google for Education を活用した教育DX実現のための具体的な手立てを、グーグル合同会社、株式会社電算システム、株式会社ストリートスマートの3社がそれぞれの視点でご紹介します。



プログラム





1.「教育DXパッケージ」Google for Education で実現する DX

講師:グーグル合同会社 Drew Wallin(ドゥルー・ウォーリン)



2. 学びのDXを支える「Ra:Class 」のご紹介

講師:株式会社電算システム 水野 太輔



3. Education Plus ~教育現場を高セキュリティ環境へ~

講師:株式会社ストリートスマート 菊池 美香



ストリートスマートのセミナー内容をのぞき見!





ストリートスマートからは、「Google Workspace for Education Plus」で実現する次世代の教育環境について、【セキュリティ】【教育ビッグデータの分析・活用】の2つの視点でお伝えします。



【セキュリティ】では、より安全かつ、柔軟な働き方を実現するための考え方や機能をご紹介します。

子どもたちの1人1台端末によって学びの場が多様化しました。また先生方の働き方改革を進める上でも、クラウドの導入や外部スタッフの採用など、学校内で働く人や仕事の進め方も大きく変化しています。こうした環境の変化に合わせ「安全性を担保しつつ、時間や場所を問わない柔軟な学びや働き方」を可能にするセキュリティ・モデル「ゼロトラスト」の概要をご紹介します。さらに将来的な校務システムのパブリッククラウド化を視野に、知っておいて損はない管理コンソールや Google ドライブ(TM)の機能についても、実際の画面をご覧いただきながら具体的に解説。全国各地でセミナー実績のあるプロの講師による説明で、より理解を深めていただくことができます!





【教育ビッグデータの分析・活用】では、データの蓄積から活用までを3ステップでご紹介します。

大容量のログやデータを長期間にわたって保管することができる BigQueryTM 。各アプリケーションのアクティビティログなどを蓄積(Step1)し、分析結果を可視化(Step2)。こうして分析された結果は「学校間の活用格差是正の施策」や「個別最適な学習環境の構築」などに活用(Step3)することができます。子どもたち、教師、保護者、教育委員会それぞれに大きなメリットがある教育ビッグデータの活用。Google for Education で実現するイメージを膨らませましょう!





教育DXについて、少しでもご興味のある方はぜひご参加ください!



開催概要





■ 開催日時:

1. 2023 年 9月30日(土) 10:00~11:45

2. 2023 年 10月14 日(土) 10:00~11:45

※全日程同じ内容となります。開始5分前から入室可能です。

※期間限定でアーカイブ視聴も可能です。



■ 開催方法:

オンライン(Google Meet(TM)️)



■ 定員:

30 名(1 校 2 名様迄)



■ 対象:

・ 教育DXを検討・準備している学校・自治体様

・ 教育DXのことを知りたい学校・自治体様



■ 参加費:

無料(事前申込み制)



■ お申し込みURL:

https://onl.bz/YZYGNX8



皆様のご参加を心よりお待ちしております。



※Google for Education、Google ドライブ、BigQuery、Google Meet は、Google LLC の商標です。





株式会社ストリートスマート

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は教育分野と、働き方の変革分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。

各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。



【会社概要】

会社名 :株式会社ストリートスマート

代表者 :代表取締役社長 森田 竜次

所在地 :大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階

設立 :2009年

資本金 :6000万円(資本準備金を含む)

従業員連結 :50名

事業内容 :企業と教育機関のDX推進事業

ホームページ:https://www.street-smart.co.jp/

MASTER EDUCATION :https://master-education.jp/



