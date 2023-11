[株式会社Clear]

アジアにおけるSAKE HUNDREDの輸出拡大をねらう



日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営:株式会社Clear/東京都渋谷区 代表取締役CEO:生駒龍史)は、10月1日に現地で審査が行われた「シンガポール酒チャレンジ」にて、出品したすべての商品『百光(びゃっこう)』『百光 別誂(びゃっこう べつあつらえ)』『思凛(しりん)』が金賞を受賞しました。







世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをブランドパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、「シンガポール酒チャレンジ2023」に出品。当ブランドが出品したすべての商品『百光(びゃっこう)』『百光 別誂(びゃっこう べつあつらえ)』『思凛(しりん)』が金賞を受賞しました。



「シンガポール酒チャレンジ」は、ロンドン、ミラノ、ボルドー、ルクセンブルクなど、さまざまな地域で品評会を開催してきた「酒チャレンジ」による東南アジアで初めての品評会で、開催地の嗜好や市場に日本酒がいかにマッチするかを重視して審査されます。評価ポイントは、香りや味わいだけでなく、現地の料理との相性にも重点がおかれます。



SAKE HUNDREDでは、2020年12月よりシンガポールに日本酒を輸出しており、現地の百貨店、高級スーパーマーケット、ECサイトでも取り扱われています。今回、出品酒すべてが金賞を受賞したことは、SAKE HUNDREDがシンガポールに受け入れられている1つの証明といえます。



出品したすべての商品が金賞を受賞したSAKE HUNDRED





◆上質を追求した『百光(びゃっこう)』

『百光』は、有機栽培米の「出羽燦々」を200時間以上かけて精米歩合18%まで丁寧に磨き、圧倒的な透明感と上質な味わいを実現した、当ブランドのフラッグシップです。最高峰の製造技術によって、いっさいの雑味がないクリアな味わい、ユリの花を思わせるエレガントな香り、そして美しく伸びていく余韻を実現しています。口にしたすべての人を多幸感で包む、至高の日本酒体験をお約束します。



シンガポール酒チャレンジの審査員から『百光』は次のように評価(※)されています。

テイスティングノート・総評:

ふくらみのある旨味と、控えめながらもバランスの良い甘やかさ、まろやかでコクのあるお米やお餅、熟したメロンのようなほのかな甘味が余韻に広がる。

フードペアリング提案:

わらび餅、焼き茄子、クレームブリュレ、アップルパイ、中華まん



※ 審査員のコメントをClearにて翻訳。原文は以下。

Full Tasting Notes / Overall description : This sake is well round with umami ,sweetness is on the low yet balance , mush mellow , steam rice, mochi, ripe melon with slight sweetness after taste.

Food Pairing Suggestions : warabi mochi, grill egg plant, creme brulee, apple pie, chinese hot bun.



商品名:百光|BYAKKO

製造者:楯の川酒造(山形)

内容量:720ml

価格:¥38,500(税込・送料別)

商品ページ:https://jp.sake100.com/products/byakko

『百光』はただいま、抽選販売のみでのご提供となります。次回抽選のご案内を希望される方は、メールアドレスをご登録ください。



◆食中酒としてのポテンシャルを高めた『百光 別誂(びゃっこう べつあつらえ)』

『百光 別誂』は『百光』のシリーズ商品で、当ブランドのもうひとつのフラッグシップです。 原料米を山形県産の「出羽燦々」から、“酒米の王様”とも呼ばれる「山田錦」に変更し、香味を左右する酵母もアレンジすることで、甘味・旨味・酸味の新たなバランスを追求。 食中酒としてのポテンシャルを高めた1本です。



シンガポール酒チャレンジの審査員から『百光 別誂』は次のように評価されています。

テイスティングノート・総評:

南国の桃、メロン、バナナのような華やかなアロマの後に、ほのかにアーモンドが香る。ジューシーな口当たりが鼻に抜ける。余韻は中程度。

フードペアリング提案:

チリソースの大根餅



※ 審査員のコメントをClearにて翻訳。原文は以下。

Full Tasting Notes / Overall description : Very aromatic, tropical fruits peaches, melon banana, with a hint of almonds towards the end. Juicy on the palate with similar notes from the nose. Medium finish.

Food Pairing Suggestions : Radish cake with chili.



商品名:百光 別誂|BYAKKO BESPOKE

製造者:楯の川酒造(山形)

内容量:720ml

価格:¥27,500(税込・送料別)

商品ページ:https://jp.sake100.com/products/byakko-bespoke



◆オーク樽がもたらす、洗練と驚き『思凛(しりん)』

精米歩合18%でクリアな味わいに仕上げた原酒を、ジャパニーズオーク(ミズナラ)の樽で貯蔵。ほんのりと、それでいて確かに感じられるオーク香をお酒に溶け込ませました。凛と張りつめた森林を思わせる、日本酒の新たな扉を開く1本です。



シンガポール酒チャレンジの審査員から『思凛』は次のように評価されています。

テイスティングノート・総評:

透明感のあるお酒。華やかなバナナ、メロン、シリアルの香り。バナナ、メロン、シリアル、アーモンド、チーズの味わいは中程度。余韻は短く、総じてとても良い日本酒。

フードペアリング提案:

日本料理では刺身、シンガポール料理ではホッケン・ミー(海老焼きそば)、欧米料理では焼き牡蠣



※ 審査員のコメントをClearにて翻訳。原文は以下。

Full Tasting Notes / Overall description : This sake is clear, with aroma of cereal , banana, melon. with flavor of cereal , banana, melon, almond ,cheese, with medium intensity. overal the sake is good sake, with short finish.

Food Pairing Suggestions : Japanese food - sashimi, Singaporean food - hokkien mee , international food - grill oyster.



商品名:思凛|SHIRIN

製造者:奥羽自慢(山形)

内容量:720ml

価格:¥41,800(税込・送料別)

商品ページ:https://jp.sake100.com/products/shirin



10年で6.2倍に伸長したシンガポールの日本酒輸出金額





シンガポールは日本酒の輸出金額が世界第5位の国で、2022年の輸出量は10年前の2012年と比較して6.2倍と高い伸びを見せています。



SAKE HUNDREDは、2020年12月からシンガポールに輸出を開始し、海外向け公式インスタグラムも公開中です。今回のシンガポール酒チャレンジでの金賞受賞を契機に、SAKE HUNDREDはアジアでのさらなる輸出拡大をねらい、世界中で日本酒が親しまれる社会をつくるために挑戦を続けます。



海外向け公式インスタグラム:https://www.instagram.com/sakehundred/



シンガポールの嗜好や市場にマッチするかを審査する「シンガポール酒チャレンジ」





「酒チャレンジ」は、世界中の人々を対象に日本酒の教育・普及活動に取り組んでいる酒ソムリエ協会が、世界各地で毎年開催している日本酒の品評会です。「酒とローカルを結ぶ」ことを目的に、開催地の嗜好や市場に日本酒がいかにマッチするかを重視して審査が行われます。ロンドン、ミラノ、ボルドー、ルクセンブルクなど、さまざまな地域で開催されてきましたが、今年は東南アジアで初めて「シンガポール酒チャレンジ」が開催されました。



審査員は、酒ソムリエ協会が認定した「酒ソムリエ(Certified Sake Sommelier (R)︎)」の資格保持者で、当協会の専門コースを受講し試験に合格したエキスパートです。「シンガポール酒チャレンジ」においては、シンガポールやアジア市場に精通する現役の酒ソムリエにより審査が行われました。



シンガポール酒チャレンジ 受賞結果

https://singaporesakechallenge.com/ja/awards/



SAKE HUNDREDについて





SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』をブランドパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。





会員登録のご案内





SAKE HUNDREDでは、会員の方々を対象とした限定イベントや限定商品の販売などを行っております。

会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。



SAKE HUNDRED会員登録

https://jp.sake100.com/account/register



会社概要





会社名:株式会社Clear( https://clear-inc.net )

所在地:東京都渋谷区渋谷1丁目17−4 PMO渋谷9階

設立:2013年2月7日

代表取締役:生駒龍史

資本金:1億円

- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」( https://jp.sake100.com/ )の運営

- 日本酒専門WEBメディア「SAKETIMES」( https://jp.sake-times.com )の運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-22:16)