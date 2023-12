[株式会社オンワードホールディングス]

快適な着心地を提案する高機能素材ウェアを12月1日(金)より販売



株式会社オンワード樫山(本社:東京都中央区 代表取締役社長:保元 道宣)は、アウトドアシーンでの機能性と都会で映えるスタイリッシュさを融合したブランド『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN(ジョセフ・アブード マウンテン)』(https://www.josephabboud.jp/mountain_2023aw.html)において、総合スポーツ用品メーカー「ミズノ」と初のコラボレーションとなる高機能素材ウェアを、12月1日(金)より販売します。







この度のコラボレーションでは、「ミズノ」のスポーツで培った知見を生かした競技用のスポーツギアを開発するテクノロジーと、ブランドの“自然との共存”というコンセプトを融合しました。現代のライフスタイルにふさわしいアウトドア環境に必要な機能を備えつつ、タウンウェアとしても冬から春先にかけて活躍する新たな商品です。



同ウェアは、高機能素材「WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS」を採用し、防風性・耐水性・透湿性に優れ快適な着心地を提案します。3WAYダウンコートと、アウターとセットで着用可能なパーカーをラインアップし、多くの方に向けてユニセックスサイズで展開します。

2つのアイテムは、オンワードグループ公式ファッション通販サイト「オンワード・クローゼット」(https://crosset.onward.co.jp/feature/josephabboudmt_20230824/#c03)と、全国の『JOSEPH ABBOUD』ショップにて販売します。



■『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』×「ミズノ」コラボレーション商品概要

総合スポーツ用品メーカー「ミズノ」とのコラボレーション。高機能素材の「WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS」(防風性と耐水性に優れ、高い透湿性が特徴)を採用し、防風性と透湿性が風による体温低下を抑えるとともに、活動時のオーバーヒートのリスクを軽減しました。また、表生地には耐久撥水加工が施されているのが特徴です。





商品名:WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS

3WAYダウンコート

価格:132,000円(税込)

カラー:ブラック、ベージュ

サイズ:S、M、L、LL(ユニセックス仕様)

商品詳細:3WAY仕様のダウンコートで、シーンを選ばないステンカラーのデザインです。縫目裏には圧着のシーリングテープ加工をしているため、雨の日でも安心して着用できます。ライナーのダウンには、背裏上側にミズノが誇るブレスサーモ(吸湿発熱性・保温性が特徴)と、リフレクションギア(アルミニウム薄膜で特殊技術加工により、体内からの熱を反射して保温効果を高める素材)を掛け合わせた高機能仕様です。

アウトドアシーンはもちろん普段使いにも便利で、寒い冬に必要な機能を備えたアイテムです。







商品名:WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABSパーカー

価格:64,900円(税込)

カラー:ブラック、ベージュ

サイズ:S、M、L、LL(ユニセックス仕様)

商品詳細:表には止水ファスナー、裏には圧着のシーリングテープ加工をし、縫目から雨水の侵入がし難く、脇のファスナーに体温調整がし易いベンチレーションを搭載している機能アウターです。

















□取り扱い店舗

・オンワードグループ公式ファッション通販サイト「オンワード・クローゼット」

https://crosset.onward.co.jp/feature/josephabboudmt_20230824/#c03

・全国の『JOSEPH ABBOUD』ショップにて販売



■『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』ブランド概要



2019年の秋に、オーガニックなどの天然素材を使用する“自然との共存”がテーマの『JOSEPH ABBOUD』の新ラインでデビュー。

“自然とアウトドアシーンのみではなく、都会でもオシャレな着こなしを”というコンセプトのもと、メンズアウトドアシーンでの機能性と都会で映えるスタイリッシュさを融合したブランドで、2023年秋冬からウィメンズ企画アイテムも展開。



□『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』ブランド公式サイト

https://www.josephabboud.jp/mountain_2023aw.html



□『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』×ミズノ特設ページ

https://crosset.onward.co.jp/feature/josephabboudmt_20230824/#c03



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-16:16)