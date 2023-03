[SCデジタルメディア株式会社]

SCデジタルメディア株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長:野崎健、以下 SCデジタルメディア)は、カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Braze」を提供するBraze株式会社(以下 Braze)より、「Braze Torchie Awards 2023」を受賞しました。





「Braze Torchie Awards 2023」は、昨年度、「Braze」の導入・活用支援・カスタマーサクセスやマーケティングなどの領域で、高いビジネス貢献とお客様のマーケティング変革を支援したパートナー企業に授与される賞です。日本において初めての開催となる今回、SCデジタルメディアは、Brazeとの協業活動の早期立ち上げに貢献したとして、「Rising Star of the Year」部門を受賞しました。

SCデジタルメディアは、2022年8月よりBrazeのオフィシャルパートナーとして、Brazeとの戦略的協業に取り組んできました。今後も、Brazeをはじめとするさまざまなパートナー企業と連携し、マーケティング戦略におけるコンサルティングから適切なシステム選定および導入、実運用におけるPDCA改善までを一気通貫で支援することで、企業のマーケティングDXを推進していきます。











受賞理由



Rising Star of the Year(協業活動の早期立ち上げ)

Brazeのパートナーシップに参画後、急速な人材育成とBrazeに特化したサービス提供プログラムを企画、データコンサルティングサービスの提供などを短期間で対応いただきました。また、お客様のグロースを支援するマネージドサービスを通じたカスタマーサクセスを数多くご支援をいただきました。

https://www.braze.co.jp/resources/articles/partner-award-2023-scdm





Brazeについて



https://www.braze.co.jp/

「Human Connection」をミッションに掲げるBrazeは、消費者とブランドとの間のインタラクションを強化する、統合型カスタマーエンゲージメントクラウドのリーディングカンパニーです。Brazeを利用することで、グローバルブランドは顧客データをリアルタイムで取り込み、処理し、文脈に応じたクロスチャネルマーケティングキャンペーンを編成・最適化し、顧客エンゲージメント戦略を継続的に進化させることができます。Brazeは、Great Place to Work誌の「Fortune's 2022 Best Workplaces in New York」「Fortune's 2022 Best Workplace for Millennials」「2021 UK Best Workplaces for Women」に認定されています。ニューヨークに本社を置き、オースティン、ベルリン、シカゴ、ロンドン、パリ、サンフランシスコ、シンガポール、東京、トロントにオフィスを構えています。





SCデジタルメディア株式会社について



SCデジタルメディアは、住友商事メディア事業のデジタル領域における新規ビジネスの推進母体として、2017年12月に設立しました。戦略的事業会社であるALPHABOATを中核とし、動画・PR・イベントライブ配信などのコンテンツ制作、SNSの企画運営などの企業のブランディングサポートをワンストップで展開する「ブランドコミュニケーション」、データを利活用したマーケティングのコンサルティング・システム導入・運用支援を行う「データマーケティング」、メディアコマース等の新たな開発や支援を推進する「デジタルメディア」の3つの領域で事業を展開しています。



<会社概要>

名称:SCデジタルメディア株式会社

所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目ビル7番5号 ヒューリック渋谷2丁目ビル 2F

代表者:代表取締役社長 野崎健

事業内容:ブランドコミュニケーション、データマーケティング、デジタルメディアの各事業領域における投資・開発・運営

資本金:50,000,000円

設立:2017年12月28日

URL:https://www.sc-dmedia.com



