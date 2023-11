[INNISFREE]

― オープニングイベントには日本を代表してミチも来場 ―







アモーレパシフィックジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区)が展開する、大自然の無限のエネルギーを使用し健やかな美しさを切り拓く、美の島由来の自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー] は10月25日(水)にソウル市聖水にフラッグシップストア「INNISFREE THE ISLE SEONGSU(イニスフリー ジアイル ソンス)以下、ジアイル 聖水 」をオープン、同時に「GREEN TEA UNIVERSE POP UP STORE(グリーンティー ユニバース ポップアップストア)以下、ポップアップストア」をスタートいたしました。

前日の24日(火)にはオープニングイベントを開催。ブランドアンバサダーの他、日本からはよしミチ姉弟として親しまれているモデルの「ミチ」さんが来場しオープニングを華やかに彩りました。



INNISFREE THE ISLE SEONGSU:CONCEPT





「ジアイル 聖水」は、イニスフリーが生まれたチェジュ島の世界観を、お客様が感覚的に体感できるように造られたフラッグシップストアとなります。都心と向かい合った島をコンセプトにした異色の空間が特徴で、イニスフリーのスキンケアアイテムやフラッグシップストア限定で販売するDIYキャンドル「ジアイルキャンドル」、カフェスペースでは島をモチーフにしたケーキ、パフェ、カクテルなど特別なデザートもご用意しています。





INNISFREE THE ISLE SEONGSU





「ジアイル 聖水」のメインスペースは、ストアとカフェで構成され、大自然が感じられる岩のオブジェや植物、平地のない島のような緩やかな傾斜など、実際の自然が空間の中に存在しています。「ジアイル 聖水」ならではの新しい自然が想像力を刺激し、自由を感じる神秘的な空間になります。

また、ジアイルにインスピレーションを受けた新商品「アイルナンバー ハンドクリーム」や、想像の中の島をイメージしたキャンドルブロックを自由に組み立て完成させるDIYキャンドル「ジアイルキャンドル」をフラッグシップストア限定で販売しています。ジアイルキャンドルは、自分自身で作る楽しさがあるアイテムです。



■カフェで楽しめる島をイメージしたケーキ





■DIY体験ができる「ジアイルキャンドル」





■限定で販売する「アイルナンバー ハンドクリーム」など



GREEN TEA UNIVERSE POP UP STORE





「ポップアップストア」では、イニスフリーの根幹となる成分であるグリーンティーの開拓、発見、製造の過程をレールの上のアートワークで見ることができ、グリーンティー成分のヘリテージ、神秘的な効能に関するストーリーも紹介されています。また、イニスフリーを代表するアイテムのタッチアンドトライや、SNS投稿によるハッシュタグイベント、新製品「コラーゲン グリーンティー セラミド バウンス クリーム」をイメージしたピンクミラーフォトゾーンなど、来場される方々にお楽しみいただけるコンテンツが盛りだくさんです。ポップアップストアは12月20日(水)までの期間限定オープンとなります。





オープニングイベントにはよしミチの「ミチさん」が来場!様々な体験をお楽しみいただきました









【プロフィール】

ミチ /1998年3月6日生まれ。

雑誌Sweetのレギュラーモデル。タレントとしてテレビやイベントにも多数出演。

コスメやアパレルなどのプロデュースも行い、そのセンスが同世代を中心に注目される。

SNSフォロワーは合計200万人超え。ビューティー、ファッション様々な舞台でグローバルに活躍するZ世代が今最も注目するファッションアイコン的存在。











■公式Instagram:https://www.instagram.com/mi0306chi/

■公式TikTok:https://www.tiktok.com/@mi0306chi36



SHOP INFORMATION







【店舗情報】

INNISFREE THE ISLE SEONGSU(イニスフリー ジアイル ソンス)



住所:ソウル市城東区聖水路7通り11(2号線聖水駅より徒歩10分)

営業時間: 11:00 am - 10:00 pm

定休日:年中無休

※ポップアップストアは12月20日(水)までとなります



About INNISFREE







イニスフリー(INNISFREE)は、ユネスコ世界自然遺産にも登録されている、手つかずの自然があふれる清らかな島・チェジュ島の恵みを活かした化粧品ブランドとして2000年1月に誕生。パワフルな自然の恵みと研究技術力を掛け合わせたラインナップで肌悩みに積極的にアプローチ。ブランド誕生以来、地球環境に配慮した「クリーンビューティ」の理念で持続可能な社会へ貢献しています。毎日の肌をサポートするスキンケアブランドとしてたくさんの支持を集めており、世界17拠点で1,700店舗以上を展開しており、日本では表参道に2018年3月第1号店をオープン後、東京エリアに4店舗、名阪エリアに4店舗を展開。出店エリアを北海道から九州まで広げています。



■公式サイト:https://www.innisfree.jp/

■公式Instagram:https://www.instagram.com/innisfreejapan/



