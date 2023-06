[株式会社WSP]

日常に寄り添う大人のアミュレットジュエリー「petit amie プティ アミ」を発売開始



株式会社 WSP(本社:東京都中央区、代表取締役 CEO:渡邊雅夫)が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life」は、6月14日(水)より公式オンラインショップにてSummer Collection「petit amie プティ アミ」を発売開始いたします。







Summer Collection 「petit amie プティ アミ」をPearl for Life公式オンラインショップにて6月14日(水)より発売開始いたします。





人気のパワーモチーフの '蝶' が、爽やかで美しい煌めきを放つ最新コレクションの「petit amie プティ アミ」。

上質なアコヤ本真珠と、美しく輝くゴールド素材&ダイヤモンドが大人リッチなスタイルに映え、身に着けるだけで気分がアップします。







「蝶」モチーフがもつ意味・パワー











パピヨン(蝶・バタフライ)は「美しさ」「成長・変身」の象徴とされております。

羽根があることやその成長の生態から「飛躍・上昇・再生」といった意味を持つといわれ、とても前向きなパワーをもった人気のラッキーモチーフです。







身に着けることで明るく気分を上げたり自信をくれるアミュレット(お守り)として、自分へのご褒美はもちろん、ギフト・プレゼントにもおすすめです。





パヴェダイヤモンドの爽やかな大人の煌めき







ダイヤモンドを敷き詰めたパヴェデザインは、贅沢に煌めきながらもデイリーにも着けやすい軽やかさがあり、大人リッチなスタイルに映えます。







さりげないダイヤの煌めきが、初夏らしい爽やかな眩さを思わせてくれ気分もアップ。



上品なプチサイズでデイリー使いもしやすく、綺麗め&フェミニンな装いはもちろん、カジュアルなファッションに取り入れても大人リッチなスタイルにクラスアップしてくれ、幅広いシーンに活躍します。













■petit amie シリーズ

https://www.wsp.ne.jp/article/petitamie-230614/



■LOOK BOOK

https://www.wsp.ne.jp/article/lookbook-0607/



■Pearl for Life(パールフォーライフ)

「真珠で彩る豊かな暮らし」

2002年、真珠を中心とした宝飾卸業を営む株式会社WSPから生まれたパールジュエリーECサイト。

2021年秋、「Pearl for Life」としてサイトリニューアル。多種多彩で上質&稀少なパールジュエリーを幅広く取り揃え、本当に素敵で良いものを身に着ける大人の贅沢と、心ときめくパールとの出会いをお届けします。

WEB:https://www.wsp.ne.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/pearl_for_life.jp/



■株式会社WSP

代表者 :渡邊 雅夫

設立 :1994年12月15日

所在地 :東京オフィス

〒104-0061

東京都中央区銀座3-14-1 銀座三丁目ビル6階

大阪オフィス

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場4-12-12

ニッセイ心斎橋ウェスト10階

資本金 :1億円

URL :https://www.wspcorp.jp/theme/



■お問合わせ先

Pearl for Life カスタマーサポート

wspinfo@wspcorp.jp

フリーダイヤル 0120-806-044

受付時間 11:00-18:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



