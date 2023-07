[playground 株式会社]

2023年7月7日(金)開催「2023早慶クラシコ presented by アミノバイタル(R)」にて初導入



playground株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:伊藤圭史、以下、playground)が展開するエンタメDXクラウド「MOALA」は、チケットと連動することで来場者限定の企画を実現できるデジタルカプセルトイ「MOALA Gacha」をリリースします。導入第一弾として、2023年7月7日(金)に開催される「2023早慶クラシコ presented by アミノバイタル(R) 第74回早慶サッカー定期戦・第22回早慶女子サッカー定期戦」(主催:東京都サッカー協会)にて来場者限定ガチャ企画を実施します。







電子チケットと連動できる「MOALA Gacha(モアラ ガチャ)」で新たなマネタイズポイントを創出







エンタメDXクラウド「MOALA」に、電子チケットと連動できるデジタルカプセルトイ「MOALA Gacha」が新たに加わりました。国内トップクラスの発券枚数を誇る「MOALA Ticket」や、応援の思い出をデジタル上のアルバムにコレクションできる「応援証明NFT」に続く新サービスです。

「MOALA Gacha」で設定できる景品は、物理的なアイテムをはじめ、NFTや画像、動画といったデジタルコンテンツ、グッズとの引換券、特別イベントの入場券など多種多様です。電子チケットと連動することで、「来場者限定サービス」など、興行の狙い次第で企画の幅が広がります。イベント主催者は、来場者に対して新たなイベント体験を提供できるとともに、グッズ以外のマネタイズポイントを創出できるようになります。

伝統の一戦「2023早慶クラシコ presented by アミノバイタル(R) 」にてローンチ





「MOALA Gacha」第一号として、歴史ある早慶サッカー定期戦「早慶クラシコ」にて導入いただくことが決定しました。早稲田大学ア式蹴球部と慶應義塾大学体育会ソッカー部が互いのプライドをかけてぶつかる、伝統の一戦です。これまでも日本のサッカー界を支える名選手を多く輩出しているほか、学生が主体となって大会運営を行う大学スポーツ界屈指のイベントです。



ホームページ: https://sokeiclasico2023.moala.live

将来の日本代表選手がNFTに?!来場者限定「MOALA Gacha」を回してお宝NFTをゲットしよう!





早慶クラシコにMOALA Ticketで入場すると、「MOALA Gacha」を回して来場者限定の応援証明(NFT)がゲットできます。今回は、Jクラブへの加入が内定している選手や大会公式応援マネージャーら全9種類のNFTをご用意しました。将来、お宝となるかもしれない豪華コレクションとなっています。



来シーズンからジュビロ磐田へ加入することが内定し、特別指定選手としてルヴァンカップでプロデビューした早大4年の植村洋斗(うえむら ひろと)選手や、来シーズンから横浜FCへ加入することが内定し、U‐18日本代表でゲームメーカーとして活躍した経験を持つ早大4年の小倉陽太(おぐら ひなた)選手らがラインナップ。試合の行方とともに、どの選手のNFTが当たるかにも注目が集まります。

※本イベントでは有料販売は行いません

エンタメDXクラウド「MOALA」概要







エンタメDXクラウド「MOALA(モアラ)」は、電子チケットやライブ配信、自社ECサイト構築など、スポーツ・エンタメの運営を包括的にDXする業界特化型の業務管理クラウドです。コンテンツの販売からイベント運営、リピーター獲得まで、スポーツ・エンタメ運営にまつわるあらゆる業務をクラウド化し、業務効率と売上向上を実現します。

ユニバーサルな生体認証技術「BioQR(バイオキューアール)」、電子スタンプ、来場証明NFTといった新技術を開発。電子チケットでは日本トップクラスの枚数を担当しています。

サービスサイト:https://moala.live/



会社概要







「夢を与える仕事を、夢の職業にする。」をミッションに掲げ、スポーツ・エンタメ業界のDXとWeb3化を牽引するエンターテック企業。 エンタメDXクラウド「MOALA」を展開し、電子チケット領域では国内トップクラスのシェアを誇る。導入先はチケットぴあ、吉本興業、女子プロゴルフ協会など多数。





■社名 :playground株式会社(playground Co., Ltd.)

■代表者 :代表取締役 伊藤 圭史

■所在地 :東京都千代田区一番町 4−6 一番町中央ビル 2,3F

■設立 :2017年6月1日

■事業内容:エンタメDXクラウド「MOALA」の提供、

エンタメ関連メディアの運営、

コンサルティング・SIサービスの提供

■URL :https://playground.live/



