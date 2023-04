[株式会社キューブ]

ブランドの世界観や限定コレクションを世界へ向けて発信



株式会社キューブ(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:松村智明)が展開するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク&ロナ)」は、ブランド生誕15周年を迎え、その新たな一章を刻むグローバル旗艦店「MARK & LONA AOYAMA」を東京・南青山の骨董通りに4月22日(土)にオープンいたします。







所在地はトレンドの先端を行く青山。

アパレル旗艦店やセレクトショップなどが建ち並ぶ骨董通りに面したブランド初の路面店は、国内最大規模の面積を誇る総面積220平方メートル。

一歩店内に足を踏み入れると、唯一無二のラグジュアリーな空間が広がり、“ゴルフに自由を”のスローガンの通り、多様化するスポーツシーンにおいて常に新たなライフスタイルを発見できる拠点となります。



側面を覆うガラス張りのファサードにはブランドのアイコンでもあるオリジナルカモフラージュグラフィックを3枚のレイヤードガラスで表現。エントランス付近にはブランドのキャンペーンやムービーなどを映し出す大型スクリーンを設置し、MARK & LONAの情報やコレクションが世界に向けて映像で発信されます。





こだわりの内装を取り入れたリテールスペースにはMARK & LONAのアイデンティティが存分に表現されたラグジュアリーな新作コレクションや多数の限定アイテムを取り揃えます。その根底にあるのは、デザイン性と機能性をもってクラフツマンシップに革新的なエッセンスを施すことで、ゴルフアパレルにおける新たなスタイルを表現しています。





店内のインテリアには、ニュートラルなカラーパレットが採用され、中央にはゴルフ場での1日を表現したモールディングライトが施されたアイコニックタワーを配置。

ガラス材の展示ケースと高級感のあるラックは、LEDのバックライト照明を備え、MARK & LONAのアパレルとゴルフアクセサリーの洗練されたディテールを際立たせます。選び抜かれたデザインエレメントには現代的な装飾品や家具も含まれており、モダンな贅沢感をリラックスしながら楽しめるスタイリッシュな空間を実現。オリジナルコーヒーや、フランスのパティスリー、ピエール・エルメ・パリのマカロンなどをご購入、お楽しみいただけるVIPラウンジの新設なども特に注目に値するものとなっています。

詳細はこちらのページをご覧ください:https://www.markandlona.com/23s_aoyama_open/



「MARK & LONA AOYAMA」展開アイテムとコンテンツ

ブランドの核となる「GENERAL COLLECTION」からは「El Dorado(黄金郷)」をテーマにした23SSコレクションの他、メンズ・ウィメンズアパレルをはじめ、ゴルフアクセサリー、シューズ、ゴルフギアの他、青山店限定のコレクションと特別なコラボアイテムにいたるまでオープンを記念した最新コレクションについて概説します。



ABSTRACT/JEANS コレクション



ヴィンテージデニムや廃棄生地をアップサイクルしたアクセサリーコレクション。

デニムの分解から表面のペイント、縫製まで、全ての作業を日本国内の職人の手により、ひとつ、ひとつ丁寧に作られています。

カラフルなスプラッシュペインティングやスプレーを使用したステンシルプリント、クロコ調のエンボス加工を施したシンセティックレザーを使用したインパクトのある、世界に一つだけの作品を提供いたします。







FER(ファー)コレクション



サーフ、ゴルフ、トラベル、タウンなど幅広いスポーツ&ライフスタイルシーンで着用できる、「FER(ファー)コレクション」を青山店とEC限定で販売いたします。

ブランド名の由来は、ゴルフとサーフを楽しむ人たち「SUR(FER)」と「GOL(FER)」をかけあわせた言葉。

アンバサダーが着用する世界最高峰の技術と品質を誇る株式会社サンコーによるカスタムウェットスーツ、また、インテリアとしても秀逸なアートサーフボードの他、シーンを問わず着用できるマルチパーパスなパーカーやTシャツ、ハット、ステッカーなどの限定コレクションを販売します。









ピエール・エルメ・パリのマカロンと限定グッズ



フランスのパティスリー、ピエール・エルメ・パリの限定マカロンギフトをMARK & LONA青山店限定で発売。

MARK & LONA AOYAMAのコンセプトカラーからインスピレーションを得たレインボーのカモフラージュ柄のパッケージに、「PAR」や「GOOD SHOT!」といったゴルフのワードやMARK & LONAのロゴが入ったマカロンを詰め合わせています。

青山店限定のカモフラージュ柄ショッパーも登場するほか、「HOLE IN ONE」とプリントされたマカロンが入っていた方には、素敵な賞品をプレゼント!

ピエール・エルメのロゴが入ったコラボゴルフボールやソックスも展開いたします。







GOLF OR Café



2年連続日本バリスタチャンピオンの監修によるオリジナルコーヒーを販売開始いたします。

ティーバッグ式の抽出方法を採用し、ゴルフをテーマにしたブレンドの試作とテイスティングを繰り返し納得のいくフレーバーのみ抽出いたしました。

ラウンドの前後やランチの後に、お湯を注ぐだけでお手軽に本物の味がお楽しみいただけます。

展開するアイテムには3種のブレンドからなる「コーヒーバッグ」とアパレル、キャップなどのアクセサリーなども展開。

バリスタチャンピオンの監修による確かなブレンドで豊かな時間をお楽しみください。





こだわりのスペシャルティコーヒーで、至福のラウンドを。

3種のオリジナルブレンドをご紹介



TEE UP BLEND

ミディアムロースト。陽の光を浴びながら、ほどよい緊張感の中今日のラウンドを清々しい気持ちでTEE UPをする。そんな気持ちをイメージした軽やかな中煎りブレンド。



PLAY BLEND

ミディアムダークロースト。前半ラウンド終了。ランチを楽しみ後半戦に向けてホッと一息。食事を邪魔しない程度の心地よいコーヒー感でリラックスできる、キレのある深入りブレンド。









HOLE OUT BLEND

ミディアムロースト。心地よい疲れの中、シャワーを浴びて仲間とともに1日を振り返る優雅なひとときをイメージ。華やかさのあるエチオピアをブレンドし中深煎りにすることで滑らかな舌触りやコクをプラスしたブレンドで上質な時間を。







MARK & LONA x Bushnell GOLFコラボピンシーカーオリジナルケースセット



ゴルフ用レーザー距離計測器において世界No.1シェアを誇るBushnell GOLFとのコラボ商品を数量限定で発売。

MARK & LONAのスペシャルロゴエンブレム入りの「Bushnell GOLF PINSEEKER PRO X3 JOLT」本体に加え、このコラボレーションの為に特別にデザインされたハードボックスと、開閉が容易なマグネットラチェット機構を搭載したラグジュアリーな専用ケースがセットになっています。ラグジュアリーな専用ケースがセットになっています。他ブランドとのコラボは初となるBushnell GOLFのハイエンドモデル「PINSEEKER PRO X3 JOLT」とMARK & LONAのラグジュアリーな世界観が融合したコラボレーションを是非ご体感ください。







アンバサダーが使用する最新ドライバー Vector Drive の先行発売を開始



ブランド15周年アニバーサリーモデルとしてローンチするのは、Vector Drive - Clive Shaftモデル。

今回発売される最新モデルは、MARK & LONAの世界観を表現すべく、ヘッドから、シャフト、グリップなど細部に至るまで全てがオリジナルデザインを採用。

ブラックで統一し、ネオンイエローのアクセントが特徴の斬新でスタイリッシュなデザインに仕上げました。



好評のうちに完売した前作の高い機能とザイン性は残しつつ、2023年モデルにはプレミアムシャフトを展開するシンカグラファイト社のハイエンドモデルにあたる「LEXIA」シリーズに別注を依頼、メタリック調に仕上げたMARK & LONAオリジナルのVECTOR カモフラージュ柄がデザインされた特別なシャフトを搭載しています。

限定生産、パワフルな飛距離と所有する喜びを提供できる製品となりました。



また、フィッティングの監修を、多くのツアープロのクラブ設計を手掛け、数々のヒット商品を生み出してきたクラブデザイナー宮城裕治氏に依頼。

最高のシャフトとヘッド性能のポテンシャルを最大限に引き立てるセッティングを施したクラブに仕上がっています。

MARK & LONAブランド15周年への想いを込めて数量限定で販売する特別なクラブをご堪能ください。







トーナメント仕様のカスタムグローブオーダー



矢野東プロ、金田久美子プロが、シーズン中のトーナメントで常に使用するプロ仕様のオーダーメイドが青山店でのみカスタムオーダーが可能。

熟練の職人により国内で縫製されるグローブは非常に薄く柔らかい専用のラムスキンのみを使用しています。素手に近い感覚と異次元のグリップでプレイができる、本格的なプロ仕様のグローブが手に入れられるチャンスとなります。

フラップ(ベルクロ)部分には、お名前や、MARK & LONAオリジナルカモフラージュカラーパターンからお好みの色が選択可能となります。



スタイリストコーディネート予約サービス



ゴルフシーンに最適なウェアやアイテムを各界のプロがご提案。

事前にオンラインからご予約できるシステムを使用し、マンツーマンでのコーディネートをご提案を青山店限定で開始。リピーター様には今までの購入履歴からサイズ感やお好みを把握した上で、初めての方には丁寧にカウンセリングの上ぴったりなコーディネートをご提案し一人一人にふさわしいコーディネートを実現します。



オープニングキャンペーン



ブランドオリジナルノベルティをプレゼント

青山店オープンを記念して、税込5万円以上ご購入いただいたお客様にはMARK & LONAオリジナルデザインのGOLF TOWELを、税込10万円以上ご購入いただいたお客様には青山店限定18ozサーモボトルをプレゼントいたします。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。



ポイントアップキャンペーン開催

エクスクルーシブメンバーズポイントが通常の1.5倍に!



青山店にてご購入いただいたお客様限定で、MARK & LONAエクスクルーシブメンバーのポイントを、通常の会員ステータスに応じた付与率から更に1.5倍となります。



BRONZE会員:3% ⇒ 4.5%

SILVER会員:5% ⇒ 7.5%

GOLD会員:7% ⇒ 10.5%

PLATINUM会員:10% ⇒ 15%



皆様のご来店を心よりお待ちしております。



店舗詳細



MARK & LONA 青山店

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目11−9 レキシントン青山ビル 1階

03-6805-1551







MARK & LONAについて



保守的なスタイルが常識だったゴルフアパレルの世界に、独特なコンセプトとデザイン感覚を持ち込み、世界初の "Luxury Golf”というコンセプトを築いたマークアンドロナ。



2006年にその前身となるブランドを米ロサンゼルスでスタートし2008年 コレクションの拡大と共にMARK & LONAへ改名。

世界に向けたユニークなコレクションを次々に発表し、ゴルフアパレルとは思えない斬新なデザインでありながらも、上質な素材と高い機能性を追求し、妥協のないモノ作りを行ってきました。



また、毎シーズン展開されるユニークなコラボレーションは、世界的に著名なキャラクターや様々なジャンルのアーティスト、マニアックなゴルフギアからフィギュアまで幅広く展開。

ブランド設立から10年以上経った今でも唯一無二の存在として注目され続けています。



@markandlona

#markandlonaaoyama



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-13:46)