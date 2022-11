[株式会社ZOZO]

ZOZOTOWNが今推したいブランドとコラボレーションし、スペシャルアイテムを販売する特別企画「24HOURS SHOP」を11月18日(金)から20日(日)の3日間限定で開催します。









第4弾となる今回は「NEW MEETING PLACE ~新しい出会いの場の創造~」をテーマに、「kotohayokozawa」「malamute」「Little $uzie」など次世代を代表するブランドをセレクトしました。6ブランドから全9型のレディースアイテムを展開し、24時間毎に販売するアイテムが入れ替わります。





開催期間:2022年11月18日(金)0:00 ~ 11月20日(日)23:59

参加ブランド:AKIKO AOKI、kotoha yokozawa、LENO、Little $uzie、malamute、not lonely

URL:https://zozo.jp/24hours/ ※11月18日(金)0:00より商品公開







<アイテムについて>



■11月18日(金)00:00 ~ 23:59 販売アイテム



(左から)

Little $uzie / Military Suspenders Pants(2色展開):41,800円(税込)

2019 Autumnコレクションで展開されたミリタリーデザインを落とし込んだサスペンダーパンツを、本企画のためにコットンのバックサテン生地に変更して復刻した別注アイテム。



Little $uzie / Wool Cotton Rib Curve Hem Turtle(2色展開):20,900円(税込)

2019 Winterコレクションで展開された、2色の糸をミックスしたインナーとしても使いやすいカーブヘムタートルニットを復刻。本企画のために用意した別注カラーとしてBlueとMastardを展開。

malamute / wavy knit(2色展開):42,900円(税込)



2020 S/Sコレクションで発表した、malamuteを代表するクレイジーパターンのニットをアップデートして復刻。編み模様を組み合わせ、地層のように積み上げながらプログラムされた表情豊かなニットで、ブラックは本企画のために用意した別注カラー。※グリーンはインライン展開されている通常カラー





■11月19日(土)00:00 ~ 23:59 販売アイテム



(左から)

kotohayokozawa / Color dye pants(2色展開):38,500円(税込)※予約販売

1点ずつ刷毛で手染したクラフト感の溢れる、2022 S/Sコレクションで登場したデニムパンツの別注カラー。ベーシックなトップスやアウター、古着のスウェットやTシャツとの相性も抜群。



kotohayokozawa / Attached knit collar(2色展開):19,800円(税込)※予約販売

2022 A/Wコレクションで登場したtodoラインの付け襟を、本企画のためにポップな配色のリブニットバージョンで用意した別注アイテム。アクセサリーのような感覚で楽しめる、秋冬シーズンならではのアイテム。



AKIKOAOKI × Chut! × ZOZO / non-wired bra(3色展開):12,100円(税込)

AKIKOAOKI × Chut!× ZOZO / basic shorts(3色展開):6,050円(税込)

AKIKOAOKI初となる下着アイテムは、下着もファッションのように楽しんでもらいたいという願いを込め、Chut! INTIMATESとコラボレーションしたアイテム。Chut! INTIMATESが展開する女性の身体に寄り添ったインティメイトウェアをベースに、ノンワイヤーで更に身体への負担を減らし繊細なレースを施したブラジャーと同デザインのショーツ(別売り)。





■11月20日(日)00:00 ~ 23:59 販売アイテム



(左から2点ずつ)

Not Lonely / Anymore Crew Neck Tee(2色展開):8,900円(税込)※受注販売

一からオリジナルで作成したこだわりのシルエットのTシャツボディをさらにウォッシャブル加工し、パフ(発泡)プリントで文字が浮き出る仕様に。新色のSaxは、デザイナー垣内彩未の好きなヴィンテージTシャツからインスパイアされたカラー。※whiteは過去二度のリリースで完売した人気カラーのリイシュー



LENO / LUCY HIGH WAIST TAPERED PANTS(4色展開):22,000円(税込)

LENOのジーンズの中でも人気のLUCYを、カツラギ素材とビビットなカラー展開で新たに製作したアイテム。ハイウエストがウエストからヒップ周りの女性らしさを引き立て、裾にかけて細くなるテーパードラインは足を綺麗に見せるシルエット。



