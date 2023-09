[Shinwa Wise Holdings株式会社]

小品から大作まで、展覧会の様子をお届けします。興味を持った方はぜひShinwa Prive(見学無料)までお越しください



Shinwa Wise Holdings 株式会社(本社:中央区銀座 代表取締役社長:倉田陽一郎)の100%小会社であるShinwa Prive株式会社(本社:中央区銀座 代表取締役社長:倉田陽一郎)は、9月21日(木)から9月29日(金)までの期間、仮屋美紀の個展「MIKI KARIYA SOLO EXHIBITION」を開催中です。昨年は大作を数点発表後、いずれも完売し、さらに、今年の4月に行われたクリスティーズのセールでも、すべて完売を達成。今回も9月21日から開催後、わずか3日で約半数の作品が売れるなど、盛り上がりを見せています。本記事では展覧会の様子をお届けします。興味を持った方はぜひShinwa Prive(見学無料)までお越しください。





【 開催情報 】

「MIKI KARIYA SOLO EXHIBITION」

2023年9月21日(木)~ 9月 29日(金)

※9月30日(土)も一部作品展示

開場時間:10:00~18:00

会場:Shinwa Prive

(〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-12 銀座メディカルビル1階 )





■ 展覧会風景(一部)





小品から大作まで、様々なラインナップを展示中です。

リーズナブルな値段からグッズも販売しています。



販売状況やお値段などは

TEL:03-3569-3123までお問い合わせください。



■仮屋美紀 略歴

1973年 東京に生まれる

1995年 一陽展人選(大学在学中)

1996年 玉川大学美術専攻油画コース卒業

2000年 イルフ童画館童画大賞展入選

2008年 上海アートフェア2008年出品(中国・上海)

個展『Walking in Her Texture World』/ ENNAGON GALLERY (New York)

2010年 ANA機内誌「翼の王国」挿絵(~2013年5月まで掲載)

2013年 パナホームのカタログ「インテリアスタイルブック」の表紙掲載

2014年 アートフェア東京2014出品 / 東京国際フォーラム(東京)

2015年 ニチアス株式会社企業カレンダーに作品採用

アートフェア東京2015出品 / 東京国際フォーラム(東京)

『ほっこり美術館展』/ 横須賀美術館(神奈川)

2016年 アートフェア東京2016出品 / 東京国際フォーラム(東京)

2019年 個展『仮屋美紀展~陽だまりの記憶』/ 渋谷東急文化村・Box Gallery (東京)

2022年5月 個展『Don’t Eat me!~キノコウサギはしあわせになりたい・・・?』/ 渋谷東急文化村・Box Gallery (東京)

2022年9月 個展『Don’t Eat me!』/ Shinwa Prive(東京)

2023年3月 アートフェア東京2023出品 / 東京国際フォーラム(東京)

アート釜山2023出品 / CARIN(韓国)

2023年4月 プライベートセールForest Rhapsody 出展 / Christies Hong Kong(香港)





■会社概要

【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】

商号 Shinwa Wise Holdings株式会社

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 16億8,855万円

役員 代表取締役 倉田陽一郎

目的(事業内容):アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社



【 Shinwa Prive 株式会社 】

商号 Shinwa Prive 株式会社

※Shinwa Prive株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社(2437:東証STD)のグループ企業です

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル1F

資本金 1,000万円

目的(事業内容):美術関係の展覧会の企画、制作、運営、実施

(東京都公安委員会許可 第301061706287号)



【 お問い合せ先 】

TEL:03-3569-3123

URL:https://www.shinwa-prive.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/26-20:46)