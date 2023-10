[株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン]

NEW YORK と東京でスペシャルストアが同時オープン https://www.sorel.jp/shop/e/eecaribou/



50年以上前から続く技術力と機能性で、「その一歩を、強くする。」をテーマに掲げるフットウェアブランド「SOREL(ソレル)」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 7F 代表:マッスィモ ラッザリ)から、SORELのアイコニックな名品「Caribou(カリブー)」の生誕50周年を記念して、現代に再解釈しリプロダクトされた「Caribou, I Love You(カリブー、アイラブユー)コレクション」を10月16日(月)より発売いたします。

本コレクションを記念して、New York, BrooklynのWilliamsburgエリアでスペシャルポップアップストアをオープン。東京では、SOREL POP UP STORE ルミネ新宿にて期間限定でスペシャルディスプレイを施工しました。

また、SOREL POP UP STORE ルミネ新宿、SOREL公式オンラインストア、THE LIFESTYLE STORE by Columbia、コロンビア マークイズみなとみらい店にて、本コレクションご購入いただいた際の記念品をお渡しいたします。







■ New York, Brooklyn: POP-UP STORE



常に新しいファッションがうまれるアメリカ・ニューヨークのブルックリンでポップアップストアをサプライズオープン。





50年前に誕生したSORELのアイコニックであり誇るべき唯一無二のスノーブーツ「Caribou(カリブー)」



マイナス40度の極寒の地に耐えられるレザーアッパー、ラバーボトム、そして取り外しができるフェルトライニングというスタイルは今も変わらず愛されています。

SORELはそんな誇るべきクラフトマンシップやアイコニックなアイテムとともに、ライナップを広げ、前を向き、歩みを進める人たちを応援するシューズブランドとして成長してきました。今年、改めてこのSORELが生み出したアイコンに着目し、この革新的な技術と、クラシックなデザインを現代のファッションシーンで新しく解釈するコレクション「Caribou, I love you」が生み出されました。



SORELの歴史や技術を振り返るだけでなく、進化し続け、新しい提案を表現した店内で多くのセレブリティやインフルエンサーを集めてオープニングセレモニーを行いました。



(左からモデル松岡モナ、ダンサー島津藍、歌手クロイ・ベイリー)





(左から女優ハリ・ネフ、アオキ・リー・シモンズ)





■ SOREL POP UP STORE ルミネ新宿 スペシャルディスプレイ





■ 商品情報



50年以上にわたって愛され続けているアイコニックなカリブー(TM)ブーツをスリムなシルエットにアップデート。トレンド感のあるパフィーなアッパー または味わいのあるキャンバス、メタルハードウェア、頑丈なラバーソール、柔らかく暖かい裏地など、細部にまでこだわったディテールが特徴です。ラバーシェル周りは目止め加工、筒部分は撥水加工が施されているので、激しい雨や大雪の日でも問題なし。さらに足の裏が当たるところだけ、9mmの厚手のフェルトを採用。インナーブーツは取り外して、ルームシューズとしても使えます。



街中でも気兼ねなく履けるよう、ソール部分はコンクリート上を歩いても削れにくいラバーコンパウンドに。SORELの往年のスノーブーツが、ファッションブーツとして新登場です。







防水のフルグレインアッパー、ストレッチ素材のGoreパネルを備えたチェルシーブーツ。花びら風デザインのラバーソール、Dカンなど随所にカリブーインスピレーションを感じるデザインが万歳。EVAミッドソールはクッション性に優れ、成形ラバーと高硬度EVAアウトソールは耐久性とトラクションを提供し長く履いていても疲れにくく一日快適に過ごせます。平紐のシューレースは解けにくく、ファッション性もアップ。







オール軽量射出成形EVAアッパーで作られており、重さを感じることなくさらに耐久性も兼ね備えた一足。カリブーのシェルをそのままクロッグにした大胆なデザイン。







■スペシャルギフトキャンペーン

2023年10月16日(月)よりSOREL POP UP STORE ルミネ新宿店、SOREL公式オンラインストア(https://www.sorel.jp/shop/e/eecaribou/)、THE LIFESTYLE STORE by Columbia、コロンビア マークイズみなとみらい店にてCaribou, I love youコレクションを購入いただいた方に、本コレクションのオリジナルパターンを全面にプリントしたスカーフを先着順でプレゼント。バッグのアクセントアクセサリーにしたり、首に少し巻いたり、帽子の下に仕込んでクラシカルな装いにストリートなスパイスを加えるなど、足元のレザーやオレンジの質感と連動させて、秋冬のファッションの演出にご活用ください。



イメージ









■キャンペーンURL

https://www.sorel.jp/shop/e/ecaricam/







SOREL JAPAN INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sorel_jp/ (@sorel_jp)







<読者様からのお問い合せ先>

ソレル / 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイヤル:0120-193-803

受付時間:月~金10:00~18:00(土日祝休み)

www.sorel.jp



