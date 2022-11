[Cheer]

大賞含め全6部門16社の企業が受賞。当日はAwardsと同時にベンチャー交流会も開催。



ベンチャー・成長企業のための就活サイト「CheerCareer(チアキャリア)」を運営する株 式会社Cheer(本社:東京都新宿区、代表取締役:平塚ひかる)は、1年間の採用活動の中で、素晴らしいお取り組みをされた企業様を表彰させていただく、第3回CheerCareerAwards2022を11月22日(火)に開催いたしました。







CheerCareerAwards2022とは?







私たち株式会社Cheerは国内新卒採用市場における、学生と企業とのミスマッチから起きる若者の早期離職率の増加、地方や中小企業における人材不足などの社会的課題を解決するため、「働くにワクワクを。 人生にもっと潤いを。」働く選択肢を広げて、人々の人生を豊かに。 一人でも多くの人に、働くにワクワクしてもらいたい。 というビジョンの元、ベンチャー・成長企業に特化した採用メディア「CheerCareer」の事業を展開してまいりました。



本アワードにおきまして、CheerCareer掲載企業様と共に日本の社会課題解決のため、事業推進に努めさせていただくビジョンを改めて共有させていただくと共に、より掲載企業様の採用活動支援へ注力させていただくための施策の発表・ノウハウのご提供、などの貴重な機会とさせていただければと思っております。また、これから就職活動を行う学生の皆様に対してもまだ世の中に知られていない魅力のある企業様の認知を広める良いきっかけとなればと思っております。





各賞の受賞企業発表







◆1.Best Intern賞

直近1年間での長期インターン生の採用実績とその工夫をされた企業様に贈る賞

<最優秀賞>

株式会社このめ(https://konome.co.jp/)

・受賞理由:

創業2年目のこのめ様。全体で44名のインターン生を採用(うち23卒25名)、チアキャリアから16名(うち23卒のインターン生9名)を採用。そして、インターン生の育成面では、毎日業務後に社員から15分程度フィードバックを行いPDCAを徹底的に回し、かつ定期的な面談を行い、意見や悩みを吸い上げることで離職率を52%から16.6%と大幅に低減。採用実績だけでなく、インターン生の教育の面も高く評価し、Best Intern賞 最優秀賞を受賞。



<優秀賞>

バレットグループ株式会社(https://bltinc.co.jp/)

・受賞理由:

内定者インターンの教育の一環として、チアキャリアの運用を内定者が担当。投稿コンテンツであるタイムラインの作成や募集記事の掲載、スカウト送信などにおいてターゲットである就活生の方に刺さる内容を日々念頭に置きながら考えて、毎週人事チームと徹底的に分析。チアキャリアの運用で磨いた社会人基礎力と人の心を動かす力が入社後の顧客にアプローチする際の業務に直結。インターン生の教育の独自性が高く評価され、優秀賞を受賞。



株式会社TAPP(https://tapp-co.jp/)

・受賞理由:

インターンの通過率は3%。倍率の高い選考に通過すると事業計画の立案2daysインターンに参加する権利を得ることができ、そのインターン内容がポイント。業績を伸ばし続けるTAPP様の経営層やメガベンチャー出身の社員様がメンターとして加わり、インターン性に対して本気のFBを実施。この取り組みの結果、内定者で億越えの売上を上げた方も。短期間で成長を実感できる2daysインターンの活動・独自性が高く評価され、優秀賞を受賞。



◆2.Best Local Recruiting賞

エリアに囚われず、地域の採用に貢献している企業様に贈る賞

<最優秀賞>

バレットグループ株式会社(https://bltinc.co.jp/)

・受賞理由:

新宿に本社を構えるバレットグループ社。2019年から中国地方で最も人口が少ないと言われている広島県江田島市と協働事業を始め、2021年にはCOCODEMO江田島ラボという支店を2構え、江田島小学校では特別授業を行うなど地方創生に注力されております。そして、Iターン採用・新卒採用にも注力されており、どこでも働けて必要とされるエンジニア職の募集を強化。5名のIターン移住にも繋がっていることが高く評価され、Best Local Recruiting賞 最優秀賞を受賞。



<優秀賞>

アイレット株式会社(https://www.iret.co.jp/)

・受賞理由:

2022年度の内定者は36名。うちチアキャリアからは4名の採用に成功。採用数だけでなく、北海道、東北、四国、九州など日本の6地区、そして海外からの採用にも成功しました。選考はすべてオンラインで実施することでエリアにとらわれない採用を実現。対面で1度も会ったことがないという不安を払拭するために、内定者との定期的な面談や内定者懇親会の実施、内定者用の課題などを通じて関係性を向上する取り組みも高く評価され、優秀賞を受賞。



株式会社andUS(https://and-us.jp/)

・受賞理由:

富山県に本社を構え、全社員が富山県勤務しているアンダス社。2022年度の内定者は3名中チアキャリアから2名採用。2020年から新卒採用を初め、内定者の80%が出身・大学共に富山県外者、残りの方は富山に戻る気はなかった方のUターン入社と就職を気に富山を離れるつもりだった方が考えを変えて地元に残ったケースです。『地方の生活 × 都会のキャリア』をスローガンに、「地方に住みたい学生」ではなく「ビジネスで活躍したい学生」がその自己実現に選んだ場所が「たまたま富山県だった」という構図を全社員が体現していることなどが評価され、優秀賞を受賞。



◆3.Best Rookie賞

今年ジョインし、優秀な実績を残された2022年新卒社員様に贈る賞

<最優秀賞>

株式会社STAR CAREER(https://star-career.co.jp/)

・受賞理由:

22年度新卒チアキャリア経由で入社したRookieさん。同期の中でもいち早くインターンに参加し、入社後2、3 か月目はグループ会社の事業部内で商材獲得1位の実績を確立。店舗異動後も前店舗の常連のお客様がわざわざRookieさんに会いに来たりと、STAR CAREER社の文化である「愛される人財」を体現されています。2022年7月に行われた四半期報告会では社内MVPを受賞されたことなどが高く評価され、Best Rookie賞 最優秀賞を受賞。



<優秀賞>

株式会社ウィンキューブホールディングス(https://win-cube-holdings.co.jp/)

・受賞理由:

昨年のチアキャリアアワードのタイムライン賞獲得時に内定者インターンとしてライターをされていたRookieさん。新卒1年目にも関わらず、新商品のプロデュースを担当し、目標売上1億円に対してなんと3億5千万のオンラインセールスに成功。自己研鑽に尽くされており、前向きに仕事されている姿が高く評価され、優秀賞を受賞。



株式会社アートブルー(https://artblue.co.jp/)

・受賞理由:

アートブルー社の営業職は「1.実際に行動する」「2.挑戦したい事業や仕事に自分から手をあげること」で自分自身のキャリアを形成することができる特徴があります。2022年にチアキャリア経由で入社されたRookieさんはアートブルー社の営業職の在り方を自らが体現し、現在は新規事業でマネージャーとして活躍。その姿が高く評価され、優秀賞を受賞。



◆4.Best Recruiting賞

直近1年間での採用の実績とその工夫をされた企業様に贈る賞

<最優秀賞>

株式会社STAR CAREER(https://star-career.co.jp/)

・受賞理由:

定期的に弊社カスタマーサクセスと打ち合わせを行い、主に次の4点に注力。「1.社風や制度を知ってもらう目的で露出施策であるタイムラインの週4投稿」「2.採用ブランディングにリンクしたTOPバナーの制作」「3.徹底した分析と他部署も巻き込んでのスカウト配信運用の改善」「4.過去にエントリーした学生への掘り起こしアプローチ」など、チアキャリアを利用して積極的に採用活動を行った結果、23卒 全体採用19名中、チアキャリアから10名を採用し、昨対比140%以上の承諾数を達成。この取り組みや採用単価1人当たり12万円で採用できた実績などが高く評価され、Best Recruiting賞 最優秀賞を受賞。



<優秀賞>

株式会社これから(https://corekara.co.jp/)

・受賞理由:

チアキャリアから合計20名の採用に成功したこれから社。2022年度は2021年度と比べて、「アクセス数や応募数が減少×営業職特価の採用のため競合他社様との差別化が難航」という課題に直面。対策として「1.2月~6月の期間集中でのチアキャリア露出施策であるタイムラインの投稿を毎日2記事以上継続」「2.原稿更新による検索上位表示機能をフル活用」「3.TikTokやInstagramなどのSNS更新を強化し、求人への流入を強化」などの実績と活動が高く評価され、優秀賞を受賞。



アイレット株式会社(https://www.iret.co.jp/)

・受賞理由:

日本国内および、国外の学生が選考に参加しやすいように全ての選考ステップをオンラインで実施。各地域(東北、関東、中部、近畿、九州)のIT系の専門学校や大学とのコネクション形成を毎年行い、各学校個別のオンライン学内企業説明会を実施するなどし、高学歴の採用にも成功。人材紹介を使わずに36名採用して、81.8%の承諾率を実現。採用実績と積極的な活動が評価され、優秀賞を受賞。



◆5.Best Culture賞

非常に魅力的な教育・採用の仕組みや制度を実践されている企業様に贈る賞

<最優秀賞>

株式会社ミライユ(https://miraiyu.co.jp/)

・受賞理由:

「学生ミライを最優先に!!」「社長に採用権はない、働く仲間は自分で決める!」を掲げて全社での採用を強化。自社のMVVを体現しているのはまぎれもなく社員であるからこそ、「社員全員が人事」を貫き、学生に「社員の自然体」「懸念点や会社の悪いところ」などを必ず見せて、入社後のギャップをなくすことに尽力。社長様や人事様が推薦した学生でも社員様がNGを出した事例もあるほどの徹底ぶり。その結果、現時点での離職者は0人。全社採用、ビジョン体現を貫いたことが高く評価され、Best Culture賞 最優秀賞を受賞。



<優秀賞>

株式会社andUS(https://and-us.jp/)

・受賞理由:

メンバー3名のときから新卒採用を始めて、地方企業かつ15名未満の会社・非IT企業で4年連続2~3名の新卒採用に毎年成功し、現在の事業部での定着率は100%。全社員が「セルフコントロールのトレーニング」「半期ごとにビジョン・フューチャーマッピングの作成」、先輩社員は「心理学」を学び、社内コミュニケーションで活用。CXO勉強会に社員が参加しビジネス力の強化などを行い、ビジョン浸透を実現。全社員へのビジョン浸透が高く評価され、優秀賞を受賞。



株式会社スリーエーコンサルティング(https://www.3a-c.co.jp/recruit/)

・受賞理由:

一緒に働く従業員を沢山見てもらえる選考フローを徹底し、新卒入社社員全員が雰囲気に惚れて内定承諾。 2021年卒から現在まで、内定承諾率100%を継続中。「1.選考会には総勢18.名の社員が参加し、コミュニケーション」「2.経営陣の副代表が説明会を実施することで経営方針の見える化」「3.内定者の保護者様への会社概要説明の実施」「4.キングダムの階級を取り入れて、楽しく頑張れる制度の導入」など独自性のある取り組みが評価され、優秀賞を受賞。



◆6.Best of CheerCareer(大賞)

株式会社STAR CAREER(https://star-career.co.jp/)

・受賞理由:

Best Rookie賞とBest Recruiting賞で二冠を達成。採用の仕組み改善から徹底し、その結果入社した新卒メンバーが目覚ましい活躍実績を残していることから、非常に魅力的かつ模範的な採用活動の体系であることが評価され、第3回CheerCareerAwards 大賞のBest of CheerCareerを受賞。









■全受賞企業様一覧はコチラ

https://cheercareer.jp/lp/ccawards/2022





(受賞企業さまによるトークセッション)





主催コメント:株式会社Cheer 代表取締役 平塚ひかる







CheerCareerAwardsは第1回開催をコロナ禍真っ只中の2年前に開催し、昨年は社会状況も考慮してのオンライン開催となりましたが、今年は無事こうしてリアルで開催出来たことを非常に嬉しく思います。

第3回の今年はこれまでの開催から部門賞も刷新し、新しいカタチで多くの企業さまの成功実績やそのホスピタリティ溢れる素晴らしいお取り組みを学生さんはもちろん、多くの企業様に知っていただける機会になったのではないかと感じております。

Cheerが提供したいのは「働くにワクワクする世界」であり、ベンチャーに行くもよし、大手に行くもよし。しかし、ブランドやネームバリューだけで選択するのではなく、まだ知られていない魅力的な企業にスポットライトを当てて、人々の働く選択肢を広げたいと思います。そのためCheerだけで世界を作るのではなく、登録しているユーザー、そしてご利用頂いている企業様と一緒に市場を創り上げていけたら本望です。

今後も、素敵な採用活動を展開する企業様と共に日本経済の課題に貢献するような人材の輩出を目指し、日本を盛り上げていきたいと考えます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。





CheerCareerとは







CheerCareerは地方創生と教育をテーマに

『働くにワクワクを。 人生にもっと潤いを。 』増やすための

働く選択肢が広がることを目的とした、

年間10万人が利用するベンチャー・成長企業にフォーカスした就職サイトです。

https://cheercareer.jp



1学年のユーザーは40000名を超え、

ベンチャー・成長企業が選ぶ就職サイトNo.1

コストパフォーマンス満足度就職サイトNo.1

成長志向の人材が選ぶ就職サイトNo.1に選ばれています。

より多くの働くにワクワクする機会を創出すべく尽力して参ります。



◆CheerCareerのお問い合わせはこちらから

https://cheercareer.jp/staticpages/lp01



