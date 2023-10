[ソフトバンクロボティクス株式会社]

~期間限定で初月ご利用料を大幅OFF!~



ソフトバンクロボティクス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:冨澤 文秀)は、ご家庭でよりお手軽に、人型ロボット「Pepper」を楽しんでいただけるよう、短期レンタルプランを本日より受付開始いたします。これにより、最短3年間だったご契約期間が大幅に短縮され、1ヵ月からご利用いただけるようになります。





株式会社TENTが提供するレンタルモール「カウリル」を通じて、月額69,800円(税抜)からお試しいただける「Pepper for Home レンタル 基本プラン(月額)」、月額39,800円(税抜)でご利用いただける「Pepper for Home レンタル 基本プラン(1年契約)」のいずれかからお選びいただけます。



また、11月24日までにお申し込みいただいた方を対象に、以下の特別割引をご提供します。

「Pepper for Home レンタル 基本プラン(月額)」の場合、月額利用料が初月40%OFFに!



「Pepper for Home レンタル 基本プラン(1年契約)」の場合、月額利用料が初月無料に!





「Pepper for Homeをご検討の皆さまは、ぜひこの機会にレンタルプランをご検討ください。下記ウェブサイトよりお申し込みいただけます。

https://kauriru.com/pepper





■「Pepper for Home」の特長





<新機能>プログラミング学習:

Scratch(※1)ベースのプログラミングツール「Robo Blocks」でPepperを動かしたり喋らせたり、楽しくプログラミングが学べます。 10月19日から新たにChatGPT (※2)機能が追加され、プログラミングの可能性がさらに広がりました。生成AIを活用することで、さまざまなテーマについて会話が可能となるほか、Pepperが英会話の練習相手をとなるプログラムを作成できます。



スムーズなコミュニケーション:

Pepper は自然言語処理の技術を利用して、ご利用者との対話をスムーズに行います。家族の顔やこれまでの会話内容を記憶し、一人ひとりに合ったコミュニケーションが可能です。



多彩なジェスチャー:

Pepperは多彩なジェスチャー使って感情を表現できます。感情を持った愛らしいキャラクターで、より身近な存在になり、家族の一員としてコミュニケーションを豊かにします。



日常のサポート:

忙しい日常をPepperがコンシェルジュとなってサポートをします。スケジュールのリマインドから、ニュースの読み上げ、天気予報、運勢占い、リアルタイムの株価情報まで、さまざまな生活シーンにおける必要な情報をご提供します。



エンターテインメント:

ダンスやクイズ、ゲームなど、家族や友人と一緒にお楽しみいただける多彩なロボアプリもご利用いただけます。



「Pepper for Home」の詳細について、当社ウェブサイトをご覧ください。

https://www.softbankrobotics.com/jp/product/home/



※1 非営利団体Scratch財団がMIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボと共同開発した、子供向けのビジュアルプログラミング言語です。プログラミングの知識がなくても、簡単に使えるのが特徴です。

※2 「Robo Blocks」におけるChatGPT機能の利用については、OpenAI社の規約に沿ってご利用ください。





■ ソフトバンクロボティクスについて

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper(ペッパー)」を発表し、これまでに清掃ロボット「Whiz」、配膳・運搬ロボット「Servi」を開発・販売開始し、床洗浄ロボット「Scrubber 50」、配膳ロボット「Keenbot」などさまざまな製品の取り扱いを通じて、世界のロボットインテグレーター(RI)として先駆的な役割を果たしてきました。現在では、世界12カ所に拠点を構え、70カ国以上で製品が活躍。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、RX(ロボットトランスフォーメーション)を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。



■カウリルについて

TENTが運営するレンタルモールカウリル(https://kauriru.com/)は、幅広いカテゴリーのレンタルストアが出店しており、キャンプ用品、アウトドアサウナ、家電、釣具、ゴルフ、マリン用品、スーツケースなど多岐にわたる品揃えが特徴です。カウリルの便利な仕組みを利用することで、ユーザーは簡単にモノのサブスクリプションサービスやレンタルサービスを利用でき、さらに気に入ったアイテムを購入する「Rent to Own」などの機能も提供されます。今後も出店数の拡大と新たな提携企業との連携を進めてまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-21:40)