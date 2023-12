[imperfect株式会社]

~お客さま接点となる多様なリアル拠点の新設~



世界の食と農を取り巻く社会課題の解決を目指すimperfect(インパーフェクト)株式会社(所在地:東京都千代田区、代表者:佐伯美紗子)は、「お客さまとの多様な接点づくり」を目指す一環として、新宿マルイ地下1階でポップアップ出店いたします。







私たちimperfectの取り組み





東京・表参道ヒルズ同潤館で創業したimperfect。流行に敏感な人々が集う表参道から、「実業を通じた社会課題の解決」を目指し、世界中の農園の方々と共に農家の生活・労働環境の改善や森林保全等に取り組むと同時に、サステナビリティに配慮した原材料を使用したコーヒーやチョコレート等のスイーツをお客様にお届けして参りました。



その中で、「大好きなチョコレートの原料であるカカオの生産者がこの様な課題を抱えて いることを初めて知った」、「この様に好きな商品を買うことがコーヒーのサステナビリティにつながるのであればうれしい」等のお声を多くいただいてきました。



そこで、このような共感の場を「より多くの方に」届けることを目指し、私たちimperfectは、さまざまな場所で、その場所に応じたお客さまのニーズに合わせ、サステナビリティをお届けする多様な拠点の新設を計画しています。

【リリースはこちら】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000055712.html



新宿マルイでのポップアップ出店





その第一弾として、新宿マルイ本館 地下1階に、期間限定でポップアップ出店いたします。

12月1日(金)からのプレオープンを経て、12月4日(月)より本格オープンとなります。



これからimperfectが強化したいのは、表参道を飛び出し、皆さまの近くにまで赴き、私たちの想いを商品やコミュニケーションを通じてお届けすること。お仕事やお買い物で多くの方が集まり、より日常に近い生活圏である新宿を、最初の場所に選びました。

また、本ポップアップでは、新宿マルイ本館のお客さまのニーズに合わせ、ギフト商品を中心に商品を展開すると共に、お買い物中のちょっとした休憩にimperfectこだわりのコーヒーをお飲みいただけます。

(商品例)









今後、もっと身近に、より多くの方に「imperfectが取り組むサステナビリティ」を様々な場所と形でお届けします。次の新しい拠点の新設に関して、確定次第、順次発表して参ります。





The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しくご参加いただく機会をご提供しております。



会社概要





名称:imperfect株式会社

設立:2019年3月18日

代表者:代表取締役社長 佐伯美紗子

所在地:〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

事業内容:飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL:https://www.imperfect-dowell.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-12:46)