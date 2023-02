[StrategIT]



株式会社ストラテジット(本社:東京都港区、代表:加藤 史恵、以下「当社」)は、当社が企画・設計・開発を担当した「クラウドサイン to Google Drive」をリリースしました。

本アプリは契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」とクラウドストレージ「Google Drive」を当社のMaster HubによりAPI連携を行っております。

本アプリはSaaS普及促進の為、公開APIを利用し当社独自で運営しております。



クラウドサイン to Google Drive 連携イメージ





■サービス提供背景

クラウドサインを利用中のお客様において、より便利にお使いいただけます。



・締結済みとなった契約書等のPDFファイルをGoogle Driveに手作業で格納作業が発生

・格納漏れや、想定と異なる格納先への格納が発生



このような課題に対して「クラウドサイン to Google Drive」では、下記の解決をいたします。



・クラウドサインで締結済みとなった契約書等のPDFファイルを、Google Driveに連携

・締結後の手作業アップロードが不要になり、適切な情報管理が可能



■「クラウドサイン to Google Drive」の機能概要

クラウドサインで締結済みとなった契約書等のPDFファイルを連携し、Google Driveの指定したフォルダへ自動で保存することができます。

マイドライブ内のフォルダに連携するか、共有ドライブ内のフォルダに連携するか選択可能です。

※連携先として指定できるフォルダは1フォルダのみです。



■ご利用方法

株式会社ストラテジットが運営するアプリストア「SaaStainer」にて購入可能です。

・SaaStainer「クラウドサイン to Google Drive」ページ:

https://saastainer.com/apps/cloudsign-to-drive

・価格:1企業 11,000円(税込)/月

・トライアル30日間無料(2023年2月28日申し込み分まで180日間無料キャンペーン中)

https://www.strategit.jp/news/20221201/

・利用方法詳細についてはこちらのURLよりご確認ください:

https://saastainer.zendesk.com/hc/ja/articles/4412603943577

・問い合わせフォーム先:(アプリデモのご要望はこちら)

https://saastainer.com/inquiry



■クラウドサインについて:https://www.cloudsign.jp/

クラウドサインは、契約の締結から管理までデジタルで完結させる契約マネジメントプラットフォームです。電子署名法に準拠した電子署名とタイムスタンプによって円滑かつ、安全な契約締結を実現します。また自然言語処理技術を用いたAI契約書管理機能、契約書の振り分けのオートメーション化を実現したスマートキャビネット機能など、様々な契約管理機能により、過去に紙で締結した契約を含め一元的に検索・期限管理ができます。電子契約市場においては2015年の提供開始以来、企業や自治体などで幅広く導入されている、No.1 ※のサービスです。

※株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2021年版」(電子契約ツール2020年度実績)市場占有率



■当社サービス概要



・Master Hub(マスターハブ)※特許取得済み

Master Hubは連携に必要なノウハウを集約した開発プラットフォームです。

Master Hubによる開発は一般的な受託開発に比べ、高品質なシステム連携を半分以下のコストで実現し、安定的に運用することが可能です。





・SaaStainer(サーステイナー)

SaaStainerは、ノーコードでデータ連携を実現する連携アプリストアです。

アプリストアに掲載されている連携アプリは、API連携のノウハウがなくても、今すぐ簡単に連携を実現できます。

様々な作業を自動化して、SaaS本来のチカラを引き出し、業務改善にお役立てください。

SaaStainer公式ページ:https://saastainer.com/apps

SaaStainer公式Twitter:https://twitter.com/SaaStainer



■株式会社ストラテジット

SaaSの普及/推進の課題となる穴を埋める存在として、SaaS連携サービスMaster Hub(https://www.strategit.jp/vendor-saas/)とSaaS連携アプリストアSaaStainer(https://saastainer.com/)を提供しています。

SaaSのAPI連携により業務課題解決とユーザーへの価値提供のご支援が可能です。

ストラテジットには、ソリューションを理解し、ユーザーの業務改善・サービス向上を目指し、企画・設計・開発・運用まで担うことが出来るノウハウと実績がございます。



■会社概要

所在地 :東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

代表 :代表取締役社長 加藤 史恵

設立 :2019年7月2日

事業内容:SaaS連携開発、SaaS導入コンサルティング

URL :https://strategit.jp/



※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/09-16:46)