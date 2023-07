[株式会社Phoenixx]

夏だ!ゲームだ!Steamサマーセールだ!





株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、全15タイトルが本日から最大70%OFFでご購入いただけるSteam サマーセールの実施をお知らせいたします。





■Steam サマーセール概要 <15%~70% OFF>

セール期間: 6月30日(金) - 7月14日(金)

https://store.steampowered.com/publisher/phoenixx



■対象タイトル一覧





■注目タイトルピックアップ!





シューフォーズ



https://store.steampowered.com/app/1277870/

1,200円 → 480円! 【1周年記念で60%OFF!!】



クレーンゲームをモチーフにした、かわいいUFOたちが闘う1vs1のスポーツ対戦アクションゲーム!

クレーンゲームをモチーフにした、かわいいUFOたちが闘う1vs1のスポーツ対戦アクションゲーム!相手よりも早くお目当てのアイテムを引き上げ、自分の陣地まで運べれば勝利!キャラクターごとのスキルやステージのギミックを活かし、戦略性のあるアツいバトルを楽しもう!



Survival Quiz CITY



https://store.steampowered.com/app/1466930/

2,050円 → 1,025円! 【50%OFF】



クイズの正解/不正解は運命の分かれ道…!?

多人数でクイズに挑戦し、問題に正解した「勝ち組」と不正解者となった「負け組」に分かれてチーム戦を行い、ラウンドを勝ち抜きつつ最後まで生き残って優勝者になることを目指す、ハチャメチャサバイバルクイズアクションゲーム!



Physical Layer



https://store.steampowered.com/app/2298210/

880円 → 704円! 【20%OFF】



女子高生扮する“かわいい”エージェントを操作し、敵基地への潜入を目指せ!

かわいいSDキャラがド派手なガンアクションをする見下ろし型シューティング!3つの強力なアビリティを駆使して様々な敵やギミックがある合計240面のステージを攻略しよう。





FILMECHANISM



https://store.steampowered.com/app/1608270/

2,050円 → 1,230円! 【40%OFF】



「記録(レコード)」したステージの状態を

「復元(リストア)」してクリアを目指す2Dパズルアクションゲーム!

様々なギミックが隠された200を超えるステージの数々を、

不思議かわいいカメラ星人「レック」とともに解き明かし、ゴールを目指しましょう!



fault - StP - LIGHTKRAVTE



https://store.steampowered.com/app/1917450/

1,780円 → 890円! 【50%OFF】



ファンタジー×SFが融合したその先にある世界――ルゼンハイド国。

そこで暮らす平凡で凡庸な究極の一般市民の少年カージの物語。

全世界でシリーズ累計販売50万本以上を誇るシネマチックアドベンチャーノベル「fault」シリーズの、シリーズ第4作品目となる最新作!



