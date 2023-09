[株式会社gumi]

東京ゲームショウ2023のブースに人気コスプレイヤーの「東雲うみ」「篠崎こころ」「みゃこ」も出演決定!







株式会社gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:川本 寛之)は「ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション(以下「オルタナ」」の公式ロゴ、キービジュアルを本日より解禁いたします。

また、9月21日(木)から幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2023(以下「TGS2023」)」のブースでは、東雲うみさん、篠崎こころさん、みゃこさんが既報のえなこさんに続き、出演することが決定したことをお知らせいたします。



【新キービジュアルとロゴ】

ロゴのコンセプトは、「幾何学的な装飾」、そして「ブロックチェーンゲームの新しさ・これまでに無いもの」をイメージして制作いたしました。gumiの開発するゲームの新規性を表現した「オルタナ」の情報を、今後もご期待下さい。





【TGS2023共同出展ブース】

共同出展ブースでは、東雲うみさん、篠崎こころさんが「オルタナ」のキャラに扮してコスプレイヤーとして出演予定。こちらの3名の出演日、スケジュール等の詳細に関してはTGS2023特設サイトにて順次公開してまいります。



【TGS2023特設サイト】

https://tgs2023.crooz.gu3.co.jp





タレント紹介:東雲うみ





中学生でグラビアアイドルにハマり、隠れて収集を始める。

大学卒業後、商社の営業マンとして働くが、『ワクワクしたい』という理由でグラビアアイドルへ転職。

2020年8月 『週刊ポスト』の「美尻グラドル総選挙2020」でグランプリを獲得。

2020年10月 YouTube公式チャンネル「うみちゃんねる」を開設。企画・撮影・編集すべてを自身で行い、2023年8月時点でチャンネル登録者数97万人を突破。



【プロフィール】







タレント紹介:篠崎こころ





2013年から2016年までアイドルユニット「プティパ-petit pas!-」として活躍。「PPエンタープライズ」へ

移籍後はファンションモデルコスプレイヤーとして精力的に活動し、最近では人気雑誌の単独表紙を飾る等、 更なる活躍が期待される。



【プロフィール】







タレント紹介:みゃこ





CMからTV、ゲーム実況まで幅広く活動。多彩な役柄に魅了される才能豊かなマルチタレント。

昨年「PPエンタープライズ」へ移籍し、更なる活躍が期待される。



【プロフィール】





『ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-』とは





『ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-』は大ヒットモバイルゲーム『ファンキル』の世界観やキャラクターを用いた新しいゲームになります。『ファンキル』で登場したキル姫たちの育成を極め、ステータスやスキルを吟味することであなただけの唯一無二のキル姫を育て上げることが出来ます。さらに、ブロックチェーンゲーム特有の体験として、育成したキル姫をNFT化してのゲーム外への持ち出しや、GameFi要素を通した暗号資産の獲得が可能です。





会社概要:株式会社gumi





gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業ではオリジナルタイトルの開発とともに、他社IPタイトルの開発も行っています。ブロックチェーン等事業ではブロックチェーン領域におけるブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、海外を中心としたファンド投資、有力ブロックチェーンのノード運営に注力するとともに、XR領域における投資も行っております。









※本プレスリリースの情報は、配信日現在のものです。

予告無く内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※本サイトに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

※本情報の掲載及び画像掲載の際は、コピーライト「(C)Phantom of the Kill」の表記をお願いいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-17:46)