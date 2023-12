[チューリッヒ保険会社]

環境保全に取組む「大分県由布市 蛇越峠」「新潟県十日町市 美人林」「神奈川県藤沢市 江の島」を舞台に制作したBGMを配信



チューリッヒ保険会社(東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者:西浦 正親)は、YouTube公式チャンネル『Green Music produced by Zurich』 (https://www.youtube.com/c/greenmusic_zurich)で11月に公開した作品をご紹介します。当社は、喫緊の課題である気候変動の問題を日本の皆さまとともに考える契機にしたいとの考えから、本チャンネルを開設し、2023年11月の時点でチャンネル登録者が13万人を超えました。







11月はVTuberコラボ企画第4弾として「にじさんじ」所属の文野環さんが登場しています。11月の作品の舞台となった土地では自治体が環境保全に力を入れ、次世代へ引き継ごうとさまざまな取組みを行っています。当社の気候変動の取組みに賛同する森田カズヤ、ItoShin、藤田聖史の3名のアーティストが、それぞれ「大分県由布市 蛇越峠」「新潟県十日町市 美人林」「神奈川県藤沢市 江の島」を舞台に楽曲を書き下ろし、アニメーションと融合させた『BGM』をお届けしています。



チューリッヒ保険会社の『Green Music produced by Zurich』 始動の背景





チューリッヒ・インシュアランス・グループは、2014年以来カーボンニュートラル企業として事業を行っており、2019年には地球温暖化を1.5⁰Cに制限することを掲げた国連のグローバル・コンパクト「Business Ambition for 1.5℃」に最初の保険会社として署名しました。また2020年にはブラジルでZurich Forestという森林再生プロジェクトを立ちあげ、地球環境問題に積極的に取り組んでいます。しかし、保険会社一社が貢献できることはほんのわずかです。この問題を解決するために、私たちだけではなく、世界中が想いを一つにし、ともに向き合うことが大切であると考えています。そこで私たちは、日本の皆さまにこの危機に対して関心を持ち、それぞれの立場で行動を起こす「きっかけ」をご提供できればと考えています。



2023年11月の公開コンテンツ





11月10日(金)公開 森田カズヤ | 雲海のあさやけ

https://youtu.be/CQAYuSiKLO4?si=lpFui8-LLwrg4EqA



■作品概要

大分県由布市 蛇越峠は、昔、大蛇がこの峠を越えて湖に帰ったという伝説に名前が由来する峠です。そこにある展望台は、由布院盆地にかかる朝霧を見渡せる絶景ポイントとして知られています。「豊かで美しい環境を未来の子どもたちへ引き継ぐ」を目標に、市民と事業者が協力し水環境の保全・再生、ワークショップの開催など様々な取組みを実施しています。



■森田カズヤ コメント

朝のホットコーヒが美味しい季節になりましたね。

僕も毎朝飲んでます。

そんな1日の始まりがほんの少しでも楽しいものになれば、と思いながら曲を書かせていただきました。

そして今回本当に偶々だったのですが、アニメーションの舞台である大分は僕の祖父の大切な故郷でもあります。

もう祖父には会えないけれど、じいちゃんの大事なふるさとの景色がいつまでも続きますように。





11月17日(金)公開 ItoShin | 大自然の色めき

https://youtu.be/L32bg3y8S8A?si=6bDYZyIVkc0l3Pq5



■作品概要

新潟県十日町市 美人林は、約100年前に木炭確保のため全て伐採された後、一斉に芽生え成長しその凛と立ち揃う姿から「美人林」と呼ばれ、四季を通して様々な表情を見せ、今では毎年10万人もの人が訪れています。地域住民を中心に構成される「美人林を守る会」が年間を通して環境保全活動を実施、2021年には農林水産大臣賞を受賞しました。



■ItoShinコメント

今回は秋がテーマということもあり、ソフトなタッチ感、重厚なサウンドでピアノを弾いていきました。

私は地方出身ということもあり、子どもの時は自然と近い生活をしておりました。

過去に行ったお気に入りの場所、通った道、どこか懐かしさを表現したいと思い制作していきました。

自然が創り出していった場所、環境、何かを思い出すきっかけになっていると幸いです。





11月24日(金)公開 藤田聖史 【にじさんじコラボ】文野環(@FuminoTamaki) | 猫島のうた

https://youtu.be/1CsY2QAbSgw?si=ZbN3YPMHTrYgjqa7



■作品概要

神奈川県藤沢市 江の島は、湘南海岸から相模湾へ突き出た陸続きの島で古くから参詣・景勝地として知られ、県の史跡名勝にも指定されています。江の島を有する藤沢市は「藤沢市気候非常事態宣言」を表明しており、気候変動対策として、環境にやさしい都市システムの構築など市民、事業者、行政が協働して取り組んでいます。



■藤田聖史コメント

江の島は都内に住む自分にとっても身近な場所であり年に数回行きますが、水平線が広がり柔らかい塩の香りがする海岸はいつ訪れても気持ちが良くて気付けば長居してしまいます。自分が幾つになっても、また後世にもこの景色は残っていてほしいです。次訪れた際には文野さんと猫達のように山から大きな海と江の島を覗いてみたいと思います。



監督/参加アーティスト プロフィール





【監督】

新井陽次郎

1989年生まれ、埼玉県出身。フリーランスのイラストレーター、アニメーター・映像監督。

2008年よりスタジオジブリにて『借りぐらしのアリエッティ』『風立ちぬ』などの作品に動画として参加。 2012年にスタジオコロリドに移り『ペンギン・ハイウェイ』でキャラクターデザイン・演出、『ポケモン薄明の翼 第2話』で絵コンテ・演出を担当。2020年よりフリーランスとして活動。



【アーティスト】

森田カズヤ (モリタカズヤ)

兵庫県川西市出身。関西大学卒。

ヤマハエレクトーンコンクール2015ファイナル(世界大会)にて第3位、同2016ファイナルにて第2位をそれぞれ受賞。

学生時代より関西を中心に演奏活動やアレンジャーとしての活動を精力的に行う。

ジャズやR&B、ヒップホップやフュージョンを背景に、オリジナリティ溢れるグルービーなポップスサウンドを展開中。

エレクトーンを軸にソロ/バンドや各アーティストのサポート演奏など、全国での活動の幅を広げている。

現在は演奏者・指導者としてだけでなく、ラジオ番組への出演やジングル制作、音楽雑誌のアレンジャーとしても活躍中。

様々な音楽制作・楽曲提供にも携わり、プレイヤーとしてだけでなくコンポーザー・アレンジャー・トラックメイカーとしても高い評価を受ける。

(X)/ mltkzy( https://twitter.com/mltkzy )

(Instagram)/ mltkzy( https://www.instagram.com/mltkzy/ )

(YouTube)/ @mltkzy( https://www.youtube.com/@mltkzy )



ItoShin (イトシン)

トラックメーカー/キーボーディスト

ジャズサウンドを軸に様々なジャンルのトラックを制作。

2019年からはライブセットをメインに活動開始。

BUDDHAHOUSE主宰のレーベル「FRUIT PARLOR」から数々の楽曲をリリース。

その他リミックスなどSoundcloudにて公開中。



藤田聖史(フジタキヨシ)

ロックバンド・鋭児、クリエイティブチーム・FKTEYで活動するコンポーザー。

自身のソロ活動、その他アーティスト・メディアの楽曲制作・サポートアクトとして活動している。

(Instagram)/ 51704991k( https://www.instagram.com/51704991k/ )

(X)/ 51704991k( https://twitter.com/51704991k )



