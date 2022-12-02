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TBWA HAKUHODO、Campaign「Japan/Korea Agency of the Year」で4年連続の「ベスト・カルチャー・オブ・ザ・イヤー」金など合計8つを受賞

［株式会社TBWA HAKUHODO］

TBWA HAKUHODOは、アジア最大の広告専門誌『Campaign Asia-Pacific』が毎年主催するアワード「Japan/Korea Agency of the Year 2022」において、「ベスト・カルチャー・オブ・ザ・イヤー(Best Culture of the Year)」部門で4年連続となる金賞を受賞しました。ベストカルチャー部門は、クリエイティビティとダイバーシティを促進し、社員が常に才能を最大限発揮し成長できるカルチャーを持つエージェンシーが表彰されます。



さらに、TBWA HAKUHODOは「ブランド・エクスペリエンス・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー（Brand Experience Agency of the Year）」部門と「プロダクション・カンパニー・オブ・ザ・イヤー（Production Company of the Year）」で銀賞、「クリエイティブ・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー (Creative Agency of the Year)」部門と、「ソーシャルメディア・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー(Social Media Agency of the Year)」で銅賞を受賞するなど、エージェンシーカテゴリーの5部門において受賞、個人カテゴリーの3部門で受賞し、合計8賞の受賞となりました。
受賞一覧は以下の通りです。

＜エージェンシー部門 (Japan/Korea)＞
・Japan/Korea Best Culture of the Year: 金賞 (TBWA HAKUHODO)
・Japan/Korea Brand Experience Agency of the Year: 銀賞 (TBWA HAKUHODO Experiential Marketing局)
・Japan/Korea Production Company of the Year: 銀賞 (TBWA HAKUHODO DISCO)
・Japan Creative Agency of the Year: 銅賞 (TBWA HAKUHODO)
・Japan/Korea Social Media Agency of the Year: 銅賞 (TBWA HAKUHODO 65dB TOKYO)

＜個人部門 (Japan/Korea)＞
・Japan/Korea Strategic/Brand Planner of the Year: Strategic Planning Director 藤田 英美
・Japan/Korea Account Person of the Year: Account Supervisor 小澤 隼
・Japan/Korea Young Achiever of the Year: Insight Strategist 増田 実紗

■ TBWA HAKUHODOについて
2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWA がグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。
https://www.tbwahakuhodo.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/02-20:46）

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