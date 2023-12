[株式会社メディア・インテグレーション]

Musioの永続ライセンス版、Musio 1にアイスランドの女声クワイアや伝統楽器を集約した新たなLiveカタログが追加に。



Cinesamplesによる80種類以上の1,700を超えるプレミアムなバーチャルインストゥルメントを収録し、映画音楽からポップス、エレクトロニックミュージックなど幅広い音楽ジャンルを網羅する音源集、Musio 1(永続版)に、神話と歴史の国、アイスランドの神秘的な要素を捉えたクワイアや伝統楽器のコレクションや、アメリカの著名バイオリニストの演奏をとらえた豪華新規Liveカタログが追加に!さらに2023年12月31日まで限定セール価格の¥47,700(税込)でご提供。是非このチャンスをお見逃しなく!



アイスランドの女声クワイアや伝統楽器を集約したLiveカタログの他、著名バイオリニストのソロバイオリン音源が新規追加

心を打つアイスランドの女声クワイア音源



言語、何十年も一緒に歌ってきた歌手たち、そして地理自体が持つ別世界のような特徴が、これまでで最もユニークな合唱団コレクションの舞台となった。レイキャビクの象徴的なSyrland Studiosで録音されたWomen of the Northは、アイスランドの伝統的ボーカルの真のサウンドをあなたの指先で楽しむことができる。



インスピレーションあふれる伝統的な古代アイスランド楽器音源



アイスランドの神秘的な歴史と遺産の核心を捉えた北欧伝統楽器のコレクション。レイキャビクにある世界的に著名なスタジオ、Studio Syrlandで録音されました。



Artist Series: Taylor Davis - Violin

アメリカの著名バイオリニストTaylor Davisによるソロバイオリン音源



Artist Series: Taylor Davis - Violin

Taylor Davisはアメリカのバイオリニスト、アレンジャー、作曲家。ビデオゲームの音楽をバイオリンでカバーした作品で知られ、YouTubeのチャンネル登録者数は260万人を超えており、映画やミュージカルの音楽を自ら編曲した作品も発表しています。Artist Series: Taylor Davis -Violinは、汎用性の高いソロバイオリン音源で、彼女のバイオリン・レガート・ライブラリは、素早いパッセージを可能にする独特なシームレス・レガート録音を組み込んでいます。また、このライブラリには、スピッカート、マルカート、テヌート、ピチカート、開放弦などの多彩なアーティキュレーションも追加されています。





Musio 1 (ムジオワン)

希望小売価格:¥63,700(税込) → 2023/12/31までのイントロセール特価:¥47,700(税込)Musio1は世界中のプロアーティストやコンポーザーに愛用されているサンプルライブラリメーカーCinesamplesが開発した80種類以上のタイトルとSONY MGM STUDIO収録ライブラリを含む1,700を超える楽器を集結させたバンドルの永続版ライセンスです。これまでにリリースされた全てのMusioインストゥルメントに加え、2023年内にリリースされるLiveカタログ掲載音源を永続版としてお使い頂けます。チェリストのTina Guo、シンフォニックメタルバンドのApocalyptica、著名な作曲家Randy Kerberなど、世界トップクラスのミュージシャンによる個性溢れるサウンドで、あなたのビジョンを実現してくれます。インストゥルメントパッチの検索、プレビュー、ロードは全てMusioアプリ上で行えるので、制作のワークフローが中断されることはありません。ダウンロードせずにインストゥルメントパッチを試聴したり、外部ポータルを使わずにインストゥルメントをロードしたり、忙しい作業をせずに音楽制作を続けられます。Musio 1の主な特徴

- オーケストレーション、現代的な音楽制作、サウンドデザイン、映画音楽向けのエフェクト制作などに適した、Cinesamplesによる80種類以上の1,700を超えるプレミアムなバーチャル音源を収録

- 現在および2023以内発売予定の全Musioインストゥルメントへの永続的なアクセス

- アプリの新機能とアップデートを生涯に渡りご提供 (音源を除く)



