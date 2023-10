[ANAクラウンプラザホテル福岡]

新作を含めた4種のクリスマスケーキが煌びやかなホリデーシーズンを演出





ANAクラウンプラザホテル福岡(福岡市博多区 総支配人:柴山彰)では、パティスリーブティック トロワにて「2023年クリスマスケーキ」の予約を開始いたします。

例年大人気の「イチゴ・ド・ノエルガトー シャンティー」をはじめ新作を含めた4種のクリスマスケーキがラインナップ。



今年の新作クリスマスケーキは「ノエル・ルージュ ショコラ」。

ほんのり甘酸っぱいフランボワーズのムースを濃厚なビターチョコレートのムースで包み込みました。サクサク食感のフィアンティーヌをアクセントに加え、真っ赤に煌めくグラサージュで仕上げた、クリスマスを華やかに演出する至極の逸品です。



また、溢れんばかりのいちごやベリーがのったクリスマスタルトには、かわいらしい動物たちをあしらったスペシャルバージョンが登場。ライオンモチーフのマンゴーティラミスや桃の果肉が入ったフラミンゴシュークリームなど、ひとつのケーキで様々な味わいが楽しめる数量限定のケーキは早めのご予約がおすすめです。



大切な方々と迎える特別なホリデーシーズン。

ANAクラウンプラザホテル福岡が手掛ける上質なケーキとともに思い出に残るひとときを過ごしませんか。



2023 クリスマスケーキの概要











NEW 『ノエル・ルージュ ショコラ』

¥6,000 (WEB割引 ¥5,500) / size:17cm (5~6名)



フランボワーズ風味の爽やかなホワイトチョコレートムースをフランス ヴァローナ社のビターチョコレートを使用したショコラムースで包み込みました。

生地に加えたサクサクのフィアンティーヌの食感と真っ赤に煌めくグラサージュで仕上げた見た目も美しく贅沢な逸品です。







『イチゴ・ド・ノエル ガトーシャンティ』

¥5,500 (WEB割引 ¥5,000) / size:直径15cm (4~5名)



まろやかなくちどけの九州産生クリームと新鮮な国産いちごをたっぷりと使った幅広い世代に親しまれるクリスマスケーキです。













『いちごベリークリスマスタルト』

¥6,500 (WEB割引 ¥6,000) / size:18cm (5~8名)



アーモンドの風味豊かなタルトに苺とベリーをたっぷりとあしらいました。 コクのあるカスタードクリームとベリーの酸味が心地よい贅沢な逸品です。













NEW 『いちごのクリスマスタルト』

¥8,000 (限定50台) / size:18cm (5~8名)



例年人気の「いちごベリークリスマスタルト」にかわいい動物たちが加わりました。ライオンモチーフのマンゴーティラミスや桃の果肉が入ったフラミンゴシュークリームなどひとつのケーキで様々な味わいが楽しめる数量限定のケーキです。









■予約受付期間 : 2023 年12月12日(火)まで

■WEB割期間 : 2023年11月30日(木)まで

■受け渡し期間 : 2023年12月20日(水)~12月25日(月) 11:00am~8:00pm

■受け渡し場所 : 1F パティスリーブティック トロワ

■お得なWEB割引はこちらから ▶ https://anacpfukuoka.shop-pro.jp/

※表示価格にはお持ち帰りのペーパーバック代金を含みます。

※表示価格は税金を含みます。



2023 クリスマスケーキのお申し込み・お問い合わせ先





パティスリーブティック トロワ

TEL:092-472-7754

E-mail : crownecafe@anacrowneplaza-fukuoka.jp





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-20:16)