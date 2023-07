[株式会社MERY]

株式会社MERY(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:藤田 欣司)が運営する『MERY』(https://mery.jp/

)では、Z世代の意識や行動について研究するために、定期的な「Z世代調査」の実施を予定しています。今回、2023年7月に実施した『夏のトレンドに関するMERYアンケート』について、調査結果をご報告致します。





今年、水着を着たいZ世代は約7割。そのうち6割以上は「新しく購入/購入予定」と回答。





今回の調査でZ世代女性の水着事情についてアンケートを行ったところ、約7割が「今年、水着を着たい」と回答。さらにそのうち6割以上が「新しく購入した/購入する予定」と回答しており、今年購入した新たな水着で海水浴やプールへ行きたいZ世代が多くいることが伺えます。



●水着を着たいか





●水着の購入有無





人気の色は「黒」、人気のデザインは「オフショルダー/ワンショルダー/オープンショルダー」。





着用したい水着の色については、「黒系」が1位となり、コメントでも「黒」の水着に関するコメントが多く見られた。

デザインのこだわりポイントは1位「オフショルダー/ワンショルダー/オープンショルダー」、4位「クロスデザイン/部分開き」といった洋服トレンド同様の「チラ肌見せ」となるデザインが人気だった。一方で、2位「スカート/ショートパンツ」、5位「パフスリーブ/フリルスリーブ」と袖やボトムスがある「洋服のようなデザイン」も人気を集めた。

また、購入予算は「5,000円程度」と「1万円程度」の2つがボリュームゾーンとなり、どこで買うかのコメントでも「GRL」「Qoo10」「SHEIN」「ZOZOTOWN」といった通販サイトと、アパレルブランド名を挙げる2つのパターンに分かれた。



●着用したい水着の色





●着用したい水着のデザイン





●水着の購入予算





●購入/購入予定の水着に関するコメント

「yourmleのワンピース型で、オフショルでもパフスリーブでも着れる2wayで、体型カバーしてくれる黒の水着」(25歳女性)

「SHEINで購入した2,000円くらいのワンショルのフリルになっていてワンピース型の黒色のもの。サイズぴったりだった!」(21歳女性)

「黒と白のギンガムチェックのオフショル。下は黒無地のスカート」(19歳女性)

「one after another NICE CLAUPの水着で胸元に大きなリボンがあり、袖はシフォンのボリュームがある感じ、モノクロです」(16歳女性)

「one after another NICE CLAUPの、セパレートタイプのボレロがついたベージュ系の水着」(17歳女性)

「mysticの3ピースセットの黄色かペプラムの白。Acka.のクロシェフリルのワンショルの水着」(25歳女性)

「ワンショルダーバンドゥタイプで、ショーツはハイウエストです」(22歳女性)

「柄なしのシンプルなデザインか、オフショル型の水着」(25歳女性)



●購入先に関するコメント

「who's who Chico」(20歳女性)

「who's who Chico、one after another NICE CLAUP、ZOZOTOWNかGRL」(25歳女性)

「ZOZOTOWN、SHEIN」(22歳女性)

「GRL」(19歳女性)

「Qoo10」(21歳女性)





『MERY Z世代研究所 結婚観に関するMERYアンケート』調査概要

【調査方法】インターネット調査

【調査期間】2023年6月30日(金)~7月7日(金)

【調査対象】全国の1996年4月2日~2008年4月1日生まれの女性

【集計サンプル数】117人





■『MERY』サービス概要

若年層、特に“Z世代”にフォーカスした効果的なブランドコミュニケーション及びプロモーションをサポート

企業ビジョンである『UPDATE MY HAPPINESS』のもと、情報社会を生きる生活者ひとりひとりの幸せの一歩を応援するべく、特にZ世代を中心としたブランドコミュニケーション及びプロモーション分野での企業サポートに注力。

発信メディアの主軸をAPPからSNSへと移行し、ファンとして集ってくださるユーザーをコミュニティメンバーとして組織化。メディア運営の知見、ユーザーインサイト情報を活用し、メディアに留まらない事業へと展開。



MERYサイト:https://mery.co.jp/







■株式会社MERYのご紹介

社名 : 株式会社MERY

代表者 : 代表取締役社長 藤田 欣司

所在地 : 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-3 SFIII

事業内容 :「MERY」の運営、マーケティングに関する各種コンサルティング事業、制作受託事業、Eコマース事業、小学館メディアのサポート業務、新デジタルメディアの開発



■本件に関するお問い合わせ先

企業名:株式会社MERY

担当者名:広報担当 高橋 春香

Email:pr@mery.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-20:46)