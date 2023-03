[株式会社ナップス]







オートバイ用品店の小売・開発を行う株式会社ナップス(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:望月 真裕)がNaps +Eのパートナー企業の皆様と進めてまいりましたSDGs活動の5本の柱の1つである『国際的な支援』として、第一回目のカンボジアへのヘルメット ドネーションが予定どおり完了いたしました。

東南アジアはモーターサイクルが急速に普及する一方で、安全啓蒙に関するインフラは必ずしも整っておらず、事故で命を落とすケースも少なくありません。

かかる状況下において、カンボジアでは政府が安全啓蒙活動を積極的に推進していますが、ヘルメット装着義務がなかなか守られない現状に直面いたしております。

そこで、ナップスが受け皿となり、日本のヘルメットをドネーションという形でお届けする取り組みを推進してまいりました。

今回のドネーションには、日本のヘルメットメーカー『WINS JAPAN』(石川県金沢市横川3丁目20)、カンボジアでのマイクロファイナンスと日本への技能実習生送り出し事業を手掛ける『ReNet Japan (Cambodia) Co., Ltd.』をはじめ、在カンボジア日本国大使館のご協力のもと、MPWT(カンボジア王国公共事業運輸局)長官とのヘルメット ドネーションに関する覚書にもとづき、200個のヘルメットのドネーションが実施されました。





今年度は、カンボジアの旧クメール正月(4月14~16日)に、安全運転啓蒙イベントの開催が決定しており、参加させていただく予定です。

ナップスでは、全国の店舗でヘルメット ドネーションのための「ヘルメットリサイクル回収ボックス」の設置が、2月中に完了いたしました。日本のライダーたちの想いを世界に届けるべく、今後も継続してヘルメット ドネーションに取り組んでまいります。





■NAPS https://naps.co.jp/

■WINS JAPAN https://www.wins-japan.com/

■ReNet Japan (Cambodia) Co., Ltd. https://corp.renet.jp/business/cambodia



株式会社ナップスは、1962年の創業以来、オートバイ用品の小売・開発・販売を行っており、店舗事業、ウェブショップ事業、プライベートブランド事業の3事業をビジネスの柱として展開しております。

店舗事業では、関東エリアを基軸に東北から東海・近畿・中国・四国・九州に加え、海外店舗として台北エリアに展開し、合計31拠点(中古バイク用品買取販売「アップガレージライダース」6店舗含む)を運営しております。店舗売場平均面積は約900平方メートル 、一店舗取扱いアイテム数35,000点以上と大型店舗の利点を生かし、国土交通省認可の認証工場でのピットサービスを完備し、部品の交換や取り付け、車検などオートバイライフに必要なあらゆるサービスを提供しております(2023年2月現在)。

また、ライダーの皆様にとってのワンストップチャネルとして店舗運営のみならず約30万点のアイテムを取り揃えたウェブショップの運営、さらに、潜在的なニーズにお応えするための新商品の企画・製造・販売を行っております。

“For all Riders.” のビジョンのもと、ライダーの皆様の安全で豊かなオートバイライフを全力でサポートいたします。







オートバイ業界は今、大きな変革の時を迎えています。縮小する日本市場、値引き低価格戦略のみのコモディティ化した市場、他業界と比べ遅れている環境課題への取り組み。そうした業界全体が感じている課題から脱却し、オートバイ文化に新しいイノベーションを起こせないか。そのアクションは、ナップスさえ潤えばいいという独りよがりのものではなく、オートバイが走る世界の持続可能性を高めるには、二輪業界全体の共通価値を創造していけるような取り組みをする必要があるのではないか。そんな想いから、新プロジェクトとしての『Naps +E』、新ブランドとしての『Naps Sports』を立ち上げました。

当社では、”For all Riders.”豊かなオートバイライフの創造に貢献し、お客様の夢を叶えるため、様々な取り組みを実施してまいります。





【会社概要】

会社名 株式会社ナップス

代表 代表取締役 望月 真裕

資本金 1億円

設立 1962年1月

本社所在地 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地8号 日石横浜ビル16階

電話番号 045-211-4333

FAX番号 045-211-4383

ホームページ https://naps.co.jp/

事業内容 オートバイ用品/部品の小売・開発



