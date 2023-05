[株式会社AppBrew]

株式会社AppBrew(本社所在地:東京都文京区、代表取締役:深澤雄太)が運営する美容プラットフォーム「LIPS(リップス)」は、トレンドの原石をいち早くキャッチし表彰する【LIPS月間トレンド賞】を新たに設立。



国内最大級(*1)の美容プラットフォームとして約390万件以上(*2)のクチコミなど、多くのデータを保有している「LIPS」。さらに、日々熱量の高いクチコミを発信するユーザーが多いのも特徴のひとつです。そんなユーザーの中でも、LIPS内外で美容情報を発信する美容領域のアーリーアダプターともいえる集団「Project LIPS」の投票と、「LIPS」が誇るデータを駆使して算出されるのが、今回設立された【LIPS月間トレンド賞】です。

(*1:「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」 出典:App Annie 日本国内 iOS & Android、合計:2021年1月~12月)、*2:2023年4月末時点)









【LIPS月間トレンド賞】とは







【LIPS月間トレンド賞】は、LIPS独自のロジックを元に算出したアイテムから、美容領域のアーリーアダプターである「Project LIPS」の投票結果を合わせて選定。

「LIPS」はもちろん、各SNSで話題の"トレンドの原石"をいち早くキャッチし発信するアワードです。



■「LIPS月間トレンド賞」2023年5月のポイント

春から夏に変わり始めるこの季節。マスク緩和の兆しも受け、淡い色合いのメイクやリップだけでなくチーク人気が再燃するなど、全顔メイクがトレンドに。



そんな潮流から、クレンジングアイテムにも変化が。人気の高いバームタイプではなく「しっかり落とせる」印象が強い"クレンジングオイル"タイプが、ここにきて注目度大。



ポイントは、ただのクレンジングオイルではなく、肌に負担感が少ない・毛穴ケア特化型・ニキビケアにも対応した医薬部外品など、+αの機能性がカギに。



スキンケア領域に限らず、定番アイテムの多機能化はこれからもどんどん増えていきそうな予感です。



■「LIPS月間トレンド賞 2023年5月」の集計について

・集計対象期間:2023年4月1日~2023年4月20日

・対象商品:上記集計対象期間内にLIPS内でクチコミ投稿された商品

・集計対象アイテム数:22,209点



【コスメ部門】コンビニコスメブーム再到来!売り切れ続出の『&nd by rom&nd』が堂々1位







<1位 &nd by rom&nd メロウアイパレット>

https://lipscosme.com/products/550960

韓国の人気ブランド「rom&nd」とローソンがコラボしたコンビニコスメ。柔らかな質感と密着力が魅力のアイパレット。発売してすぐにローソンに駆け込んだという人も多いのでは。持ち運びに便利なミニサイズもかわいいと高評価!ハイクオリティの韓国コスメが全国で簡単に手に入るというのもあって、LIPS内はもちろん、SNSでも大注目されています。



<2位 Wonjungyo ダイヤモンドライナー>

https://lipscosme.com/products/551783

韓国で人気の「Wonjungyo」が美容系Youtuberふくれなさんプロデュースの「cipicipi」と夢のコラボ。ひと塗りで目もとが輝く、グリッターライナーです。1番人気はシアーなピンクと繊細なラメがかわいい「01 ピンクフィーバー」。さすが注目度の高いブランド同士のコラボ。コスメラバーたちは発売前からかなり期待していた模様。



<3位 RMK ピュア コンプレクション ブラッシュ>

https://lipscosme.com/products/544580

「RMK」の新作は、ベージュのニュアンスが含まれた肌なじみがいい高発色チーク。全10色の豊富なカラバリに、色選びに悩む!と嬉しい悲鳴が聞こえてきています。マスク緩和の兆しをうけて世間のチーク熱が高まっている今日このごろ。新しいクリエイティブディレクターによる存在感のあるアイテムが、多くの人の心に刺さっているようです。



【ベースメイク部門】"指名買い"で再度SNSで沸いた!田中みな実さん愛用のクッションファンデ







<1位 TIRTIR(ティルティル) マスクフィットオーラクッション>

https://lipscosme.com/products/544852

今やクッションファンデの代表的ブランドとなった「TIRTIR」。マスクフィットシリーズの新作として赤、ピンク、黒に続く“銀のTIRTIR”の誕生です!新作はカバー力や密着力もさることながら、自然なツヤ感のセミマット肌になれるのがポイント。通常サイズ(18g)だけでなく、4.5gのミニサイズ展開もあるので、お試し購入してみたというクチコミも届いています。



<2位 DECORTE ゼン ウェア フルイド>

https://lipscosme.com/products/492746

2023年3月に22色の新色が追加されて、選べるカラバリはなんと全40色。「コスメデコルテ」を代表するリキッドファンデ。上品なセミマット肌をマスクの下でも長時間キープ。崩れにくさと、自分に合ったカラーを選びやすいのが高評価。元々愛用者の多い人気アイテムでしたが、カラーの選択肢が増えて、再び話題を集めたよう。



<3位 ByUR セラムフィット フルカバー グロークッション>

https://lipscosme.com/products/482905

韓国発のナチュラルブランド「ByUR」から、クッションファンデがランクイン。付けているのを忘れてしまうような軽やかな使い心地とカバー力、光り輝くツヤ感が多くの人の心を掴んでいるよう。発売自体は2022年ですが、なんとこちら、田中みな実さんがテレビで紹介したことで人気再燃。LIPSはもちろんSNSでも大きな話題を集めました。



【スキンケア部門】オイルタイプがランキングを席巻!+αの機能が魅力の進化版クレンジング







<1位 ビオレ The クレンズ オイルメイク落とし>

https://lipscosme.com/products/543980

「つけるだけ、メイク瞬浮き」のキャッチコピーの通り、肌に馴染ませると摩擦を感じさせないようなオフ感でメイクが落とせるクレンジングオイル。肌への負担を減らせるだけでなく、時短にもなってストレスフリー。詰め替えやすい広口ボトルも好印象でした!全顔メイクが戻ってきている今、メイクをしっかり落としたいニーズが高まっているのを感じます。



<2位 ファンケル マイルドクレンジング オイル〈ブラック&スムース〉

https://lipscosme.com/products/546909

「ファンケル」から、毛穴ケアに特化した黒色タイプが新登場。ロングセラーアイテム「マイルドクレンジングオイル」のメイク落ちはそのままに、気になるザラザラ・ポツポツ毛穴を洗浄。見た目も肌触りもつるつる素肌に。毛穴悩みを抱えるユーザーが増えている中、ユーザーニーズとうまくマッチしたアイテムです。



<3位 肌美精 CHOIクレンジングオイル 薬用ニキビケア>

https://lipscosme.com/products/548279

薬用ケアシリーズ「肌美精 CHOI」から、ニキビケアも叶うクレンジングオイルが登場。きちんとメイクを落としながら、薬用処方で今後できるかもしれないニキビの予防もしてくれる医薬部外品アイテム。サラサラとしたテクスチャーでさっぱりとした使い心地なので、汗ばみやすいこれからの季節にも良さそうとの声も。クレンジングオイルに+αの機能があるアイテムが増えてきている中、ニキビケアもできるという画期的なアイテムにはユーザーも脱帽もの。



【ヘアケア部門】うねりケアが認知拡大。スキンケアだけでなく髪にも"季節要因のゆらぎ"を訴求







<1位 LUX バスグロウ ストレート&シャイン シャンプー/トリートメント>

https://lipscosme.com/products/549590

うねりが気になる方向けのシャンプー/トリートメント。保水ケア美容で、お風呂上がりのまとまりやツヤをキープしてくれます。気分の華やぐようなジューシーカシス&ピオニーの香りと、淡いパープルのかわいいボトルがLIPSユーザーの心をキャッチ。しっとりとした仕上がりで、きちんとまとめてくれるというのも人気の大きなカギかも。



<2位 ダイアン MAEGAMI スティック〈ストレート〉フローラル&ベリー の香り>

https://lipscosme.com/products/542266

気になる前髪の広がりやアホ毛をおさえてくれるマスカラタイプのアイテム。広がる髪もまっすぐに整えて、ツヤサラな仕上がりを叶えてくれます。ポーチに入れて持ち運びやすいサイズ感も魅力のひとつ。清潔感のあるほんのり甘めの香りにうっとりするも多数。これから始まる梅雨シーズンに向けて、うねり対策は注目度大。ますます愛用者も増えていきそうです。



<3位 season free 365 リペア シャンプー/メルティングトリートメント>

https://lipscosme.com/products/547290

梅雨の湿気や夏の紫外線、冬の乾燥などの季節の変化に負けず、365日ゆらぎにくいツヤ髪を目指す、をコンセプトにした新ブランド。クチコミでも「肌のゆらぎは気にしていたけれど、髪のゆらぎは気にしてなかった」など、そのコンセプトに共感の嵐。季節にあわせてアプローチしていくアイテムは、今後ヘアケアのスタンダードになっていく予感大!



■「LIPS月間トレンド賞」2023年5月の特設ページはこちら

https://lipscosme.com/rankings/trend_awards/2023/5



