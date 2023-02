[株式会社CAICA DIGITAL]

「PolkaFantasy」とゲームギルド「Samurai Guild Games」のコラボNFTゲームキャラクター「エステル」のユーティリティー詳細を発表

Zaif INOでの購入者限定の特別ボックスキャンペーン実施も決定

















当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス(本社︓東京都港区、代表取締役社長︓鈴木 伸)が運営する、NFT ローンチパッド 「Zaif INO」は、「PolkaFantasy」で最高ランク(レジェンダリー)のキャラクターNFT10枚を2023年2月16日(木)22:00より7日間限定販売することをお知らせいたします。

これに先立ち、以下のとおり詳細をお知らせいたします。



今般発売するNFTは、ゲームギルド「Samurai Guild Games」 https://www.samuraiguild.games とのコラボNFTで、5つのユーティリティーが付属しています。その中でも特出しているのは、プラットフォームの域を超え、複数のゲームで使用することを可能にした日本初のユーティリティーを備えていることです。

また、今回限りの販売となり二度と発行、販売を行いません。

プレイヤーはそれぞれのプラットフォーム/ゲームにあわせて複数のNFTを管理する必要がなく、両社が開発するいくつものゲームを1つのNFTで楽しむことができます。その他様々なユーティリティーや特典が満載の類例のないNFTとなっており、今回の限定販売機会をぜひご期待ください。



また、今回Zaif INOで購入された方対象に、特別なギフトボックスプレゼントキャンペーンを実施いたします。NFTユーティリティー・キャンペーンの詳細は下記をご覧ください。



■NFT販売概要

販売プラットフォーム:Zaif INO https://lp.zaif-ino.com



販売期間:2023年2月16日(木)22:00~2023年2月23日(木)22:00まで(UTC+09:00)

対応チェーン:ポリゴン

販売通貨:MATIC

販売価格:4000USD相当



■販売NFTの概要

レアリティ : レジェンダリー

総発行枚数:50枚

*Zaif INOでの販売は10枚になります

キャラクター名:エステル



■ユーティリティー詳細

1.ブロックチェーンゲーム「PolkaFantasy」ゲーム内トークン「ゼニーZenny」のエアドロップ

(トークン上場はゲーム正式ローンチ前となり、初回のエアドロップはゲームローンチ前後、その後は不定期にイベント等に合わせて行う予定です。)

2.SGGがローンチする新規ゲーム(2023年内リリース予定)キャラクターNFTのエアドロップ

3.GameFiエコシステム「PolkaFantasy」内のブロックチェーンゲーム複数タイトルにて使用可能

4.SGGでローンチ予定の一部ゲームタイトルにて使用可能

5.SGGが実施するキャンペーンでの優待権利の付与



■NFT受領方法について

Zaif INOプラットフォームにて「エステル」NFT引換券を購入する形式となり、NFTは2023年3月2日18:00(日本時間)に対象者へ配布予定です。

*引換券所有者のスナップショットを2023年3月2日10:00(日本時間)に実施し、そのタイミングで引換券を保有していたアドレスが、「エステル」NFTの受け取り対象者とみなされます。



■Zaif INO 購入者対象キャンペーン 【マナ!パワーアップ!】

Zaif INOでの購入者限定で、「エステル」NFT1体購入につき、特別セットボックスを1つプレゼント!

下記総商品を均等の価値にランダムに配分し、10ボックスに納めた特別セットを、2023年3月3日(金)に対象者のウォレットアドレスにエアドロップいたします。



【マナ!パワーアップ!特別ボックス総商品紹介】

・「PolkaFantasy」ガバナンストークン26500 $XP

・300ドル相当のUSDT

・「PolkaFantasy」キャラクターNFT(レア)3体

・「PolkaFantasy」キャラクターNFT(エピック)1体

・「PolkaFantasy」武器NFT(魔導噐)10個

・「PolkaFantasy」提携NFTプロジェクト「-桃源郷 TOUGENKYO-」 https://tougenkyou-nft.com NFT3枚



*各商品が1個ずつ全てのボックスに含まれている訳ではありません。



■ブロックチェーンゲーム「PolkaFantasy」とは

本作品は、3VS3のNFTカードバトルゲームで、従来のJRPGが持っていたワクワク感や戦略性に加え、自分のスキルを賭けたプレイで、報酬を得ることを可能にしたブロックチェーンゲームです。

ブロックチェーンゲームの概念を破るゲーム性を盛り込み、50体以上あるNFTキャラクターの制作、シナリオ、豪華声優陣を起用したキャラクターボイス入りNFT等、全て日本のトリプルAスタジオとタッグを組み開発しています。(正式ゲームリリースは2023年5月~6月予定)

公式アカウントで随時最新情報を発信中!

https://twitter.com/PolkaFantasyJP



■「PolkaFantasy」とは

日本のアニメ・コミック・ゲーム文化に特化した世界初のブロックチェーンゲーム、関連サービスを開発・運営するプロジェクトの総称です。

NFTとWeb3の可能性を最大限に活かし、全てのプラットフォームで経済圏を構築することにより、クリエイター、暗号資産ファン、企業に新たな経済的可能性をもたらすGameFiエコシステムを構築中です。

https://polkafantasy.com/jp/



■Samurai Guild Gamesとは

Samurai Guild Games(以下、Samurai GG)は、Web3.0時代の先陣を切り、好奇心を資産に変える世界を築く日本生まれのゲーム団体です。

ゲームをプレイしてキャラクターやアイテムを獲得することでお金を稼ぐことのできるNFTゲーム(GameFi)に興味があっても、実際に参画する日本人が少ない理由に、言語の壁とNFTやブロックチェーン等の知識不足があります。

これらの参入障壁を下げ、誰もがGameFiに参画できるよう、Samurai GGは「遊ぶ、稼ぐ、学ぶ、創る」をミッションに、「教育」と「GameFi」の二つのプラットフォームで構成されています。

急速に成長し続けるNFT業界の中で、ギルドメンバーがゲームを楽しみながらプレイして収入も得る(Play and Earn)ために必要な最新情報や技術を、教育活動を通じて提供します。

また、日本におけるweb3業界で活躍する人材を育成するため、独自の教育コンテンツを展開し、“Learn To Earn”を推進します。

また、ゲーム会社との連携により、Samurai GG内でクリエイターを育成し、ゲーム開発、ゲーム文化の発展にも寄与するほか、GG Shibuya Mobile esports cafe&barでのイベント企画などを通じて、eスポーツ人口を増やし、eスポーツ界のトップだけではなく、多くのプレイヤーの“Play To Earn”の実現を図ります。

様々な障壁を取り除き、誰もがGameFiに参画できるよう、ゲームの世界と現実の世界を「Samurai Guild Games」が橋渡しすることで、ギルドメンバーの人生に新たな選択肢が生まれることを目指します。



【Zaif INOの概要】

当該「Zaif INO」ローンチパッド(1次販売)では、様々なWeb3企業とのコラボレーションを予定しています。NFTを出品するゲーム開発企業など、決定次第、発表してまいります。



【サービスページ】https://zaif-ino.com/

【セールスページ】https://lp.zaif-ino.com/



NFTをセールしたいプロジェクト、企業を随時募集しています。

ご興味がある方はlisting@zaif-ino.comまでお問い合せください。



セールに関するお問い合わせはこちら support@zaif-ino.com



■Zaif INO公式Twitter https://twitter.com/zaif_ino



※自社調べ(2023年2月)

日本国内のブロックチェーンゲーム市場における「異なる企業が共同で1つのNFTを開発し、各社が運営する複数のプラットフォーム・複数のゲーム内で使用できるNFTの発行」として



