眼鏡市場は、性別や世代を超えて愛されているスヌーピー(2023年大人に人気のキャラクターランキング総合1位)と仲間たちを連想させるモチーフをデザインしたPEANUTSコレクション第6弾を、眼鏡市場の限定447店舗、および眼鏡市場オンラインショップにて販売開始しました。

※株式会社マクロミル【2023年大人に人気のキャラクターランキング(n=1,000 複数回答)】参照

※取扱店舗はPEANUTSブランドページ(https://www.meganeichiba.jp/brand/peanuts/)より検索いただけます



ファッションに合わせやすいシンプルなデザイン



今回の新作は、大人世代がビジネスやプライベートなど、シーン問わず掛けられるメガネをテーマに、ウッドストックの足跡や作中に出てくる花など、PEANUTSの仲間たちを感じさせるデザインを取り入れてシンプルに仕上げました。

普段使いしやすいように専用のケース&メガネ拭きも色味やデザインを抑えていますが、ファスナーのチャームにはスヌーピーの足跡を装飾するなど細部までこだわりました。







パーソナルカラーに合わせて選べるラインアップ























お客さまお一人お一人に似合うメガネをご提案できるよう、パーソナルカラーに合わせて選べるカラーを準備しました。眼鏡市場の店舗に所属するパーソナルカラーアナリストが無料で行っている診断で、似合う色やフレームデザインなどアドバイスも行っています。

※ 診断は予約制です

※ 実施店は、パーソナルカラー診断無料体験会(https://www.meganeichiba.jp/special/personal_color/)を検索ください



LINE UP







スヌーピーとウッドストックがモチーフのラウンドシェイプ。リムにスヌーピーの足跡、ヨロイにスヌーピー、テンプルにウッドストック、モダンに作中に出てくる花がデザインされており、PEANUTSの世界観を感じられるモデルです。カラーは、デミブラウン、ベージュ、ブラックの3色。









ウッドストックがモチーフのボストンシェイプ。トレンドのデザインながら直線と曲線のバランスにこだわり、顔馴染みよく仕上げました。モダン先のインレットにはウッドストックの足跡を装飾しました。カラーはブラウン、ゴールド、シルバーの3色。









スヌーピーとウッドストックがモチーフのオーバルシェイプ。テンプルに寝転がるスヌーピーが装飾されたモデルです。ビジネスやプライベートなどシーン選ばず掛けられるようにブリッジの幅を短くし大人っぽくキリっとしたデザインにしました。カラーはブルーササ、ブラウン、ブラウンハーフの3色。









ウッドストックがモチーフのスクエアシェイプ。直線を多く取り入れているため顔が引き締まって見え、知的な印象を与えます。テンプルやモダンにPEANUTS定番の星マークを取り入れたモデルです。カラーはブラウンササ、クリアグレー、ブラックの3色。









スヌーピーがモチーフのボストンシェイプ。可愛らしい形ですが、ブローにクラウンパントの要素を取り入ることで年代問わず掛けやすいデザイン。キーホールブリッジを採用したクラシカルなモデルです。カラーはデミブラウン、ピンクブラウン、ダークグレーの3色。



商品概要



商品名 PEANUTS(ピーナッツ)



種 類 5型15種類



価 格 16,500円(税込み)

※ 価格には、フレームとレンズ代金が含まれています



取扱店 眼鏡市場限定447店舗

眼鏡市場オンラインショップ(https://onlineshop.meganeichiba.jp/ec)

会社概要



社 名 株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤昌宏

設立年月 1980年5月

資本金 100百万円(2023年3月末)

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,021店舗、海外15店舗(メガネトップグループ合計、2023年3月末)

従業員数 4,773人(2023年3月末)



コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp/

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp/



お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール:0120-818-828(受付時間9:00~18:00)

*「眼鏡市場」「ALOOK(アルク)」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は当社のグループ店舗です





■参考「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイトhttps://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X(旧twitter) アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



