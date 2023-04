[デウス エクス マキナ ジャパン ]

2023年 4/22 (土)10am デウス浅草・公式オンラインストアにて発売開始





Deus Ex Machinaよりレコードハンターのためのレコードハンティングジャケット第二弾が世界に先駆け日本先行発売開始 ! 第一弾は発売と同時に即完売となった デウス レコードハンティングジャケット、新作は定番のブラックに加え、新色ブラウンが登場。世界各地から問い合わせも殺到し、今回はデウス旗艦店の中から アメリカ、オーストラリア、イギリス、イタリア、フランス、韓国、ブラジル、そして日本とグローバルに展開するエクスクルーシブ コレクションです。この新作購入者の方には、以前、デウスDJ イベントでプレイした BUSHMIND and OVRALLのライブ音源が入ったオリジナMixカセットテープが付いてきます。【2023年4月22日土曜 数量限定発売開始】取扱: デウス 浅草・公式オンラインストアスペシャルサイトはこちら ▶︎ https://bit.ly/41ulsQU *この商品は4月22日土曜 より公開されます。



Deus Ex Machinaの音楽ライン『DEUS RECORDS』より、レコードハンティングジャケット第二弾が発売!































ハンティングジャケットとはその名の通りハンターの為の服。頑丈な生地に猟銃の弾や獲物を入れるためのたくさんのポケットが付いていることが特徴です。そのハンティングジャケットを、都市でレコードやカセットを探し続ける人たち、いわゆる”Digger”達をハンターになぞらえて、レコード&カセット用にアップデートしたのがこちらです。





ジャケット前面には7インチレコードとカセットテープ、背面には12インチレコードが入るポケットが付きます。またカセットは”見せる収納"になっており着替えるようにカセットを入れ替えられます。



重いレコードバッグを担いでも大丈夫なように肩の生地を二重に強化し、DJ用ヘッドフォンの長いコードを止めるタブが付くなど、実際に日常的にレコードを買う人たちの実用性を第一に作られています。





厚手のオックス生地で作られたジャケットにバイオウォッシュをかけることで、柔らかさと風合いを出し着やすい一枚に仕上げています。



この新作購入者の方には、以前、デウスDJ イベントでプレイした BUSHMIND and OVRALLのライブ音源が入ったオリジナMixカセットテープが付いてきます。













DEUS EX MACHINA / RECORD HUNTING JACKETカラー展開 BLACK / BROWN

サイズ展開 M /L /XL 税込 ¥27,500- ( ¥25,000) 4/22(土)発売開始 スペシャルサイトはこちら ▶︎ https://bit.ly/41ulsQU *この商品は4月22日土曜 より公開されます。

ABOUT

ラテン語で“機械仕掛けの神“ を意味するデウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。ブランド哲学である“クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。





Deus Ex Machina Asakusa デウス エクス マキナ 浅草 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

TEL 03-6284-1749 〒131-0033 東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ(R) ウエストゲート5.

平日10am- 7pm

土日祝日 10am-8pm 年中無休

