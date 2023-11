[株式会社エルティーアール]

東京・神奈川・大阪・愛知・宮城・福岡の6都市10会場にて2023年11月2日(木)より順次開催!



「SEVENTEEN CAFE 2023~FUTURE IN THE PAST~」を東京・神奈川・大阪・愛知・宮城・福岡の6都市10会場にて、2023年11月2日(木)より順次、期間限定でオープンします。大人の魅力を感じられるスタイリッシュな空間で

SEVENTEEN CAFEオリジナルメニューや限定アイテムをお楽しみください。





株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である

株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷丈太朗)は、「SEVENTEEN CAFE 2023~FUTURE IN THE PAST~」を東京・神奈川・大阪・愛知・宮城・福岡の6都市10会場にて、

2023年11月2日(木)より順次、期間限定でオープンいたします。



■「SEVENTEEN CAFE 2023~FUTURE IN THE PAST~」公式サイトURL:

https://seventeen-cafe-futureinthepast.jp/



エルティーアールは、「FUTURE IN THE PAST」をテーマに、大人の魅力を感じられるスタイリッシュなSEVENTEENに会える、スペシャルなテーマカフェを企画しました。



フードはどこか懐かしくも新しい、今までのSEVENTEEN CAFEを体験できる再現メニューや、店舗ごとに味やカラーを変えたデザートなどが登場します。

その他、「SEVENTEEN CAFE 2023~FUTURE IN THE PAST~」限定アイテムもご用意いたしました。



CARAT必見の空間になっておりますので、ぜひご来場ください。





<開催概要>

〇場所/開催期間



・東京/表参道:BOX cafe&space 表参道店/2023年11月23日(木・祝)~2024年2月4日(日)

東京都渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階



・東京/原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店/2023年11月2日(木)~2024年1月28日(日)

東京都渋谷区神宮前6丁目28−6 キュープラザ原宿3階



・東京/押上:BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店/2023年11月9日(木)~2024年2月4日(日)

東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地



・東京/新宿:BOX cafe&space 新宿ミロード2号店/2023年11月16日(木)~2024年1月28日(日)

東京都新宿区西新宿 1-1-3 新宿ミロード 7 階



・神奈川/横浜:Collabo_Indexルミネ横浜/2023年11月16日(木)~2024年2月4日(日)

神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜6階



・大阪/天王寺:BOX cafe&space 天王寺MIO店/2023年11月23日(木・祝)~2024年1月31日(水)

大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F



・大阪/阿倍野:あべのcontact/2023年11月2日(木)~2024年1月28日(日)

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール内 4階



・愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店/2023年11月16日(木)~2024年2月12日(月・祝)

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階



・宮城/仙台: BALLER:S イオンモール新利府店/2023年11月2日(木)~2024年1月28日(日)

宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階



・福岡/福岡:BOX cafe&space博多マルイ店/2023年11月23日(木・祝)~2024年2月4日(日)

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ 3F



〇予約方法

・事前予約金:880円(税込)



・SEVENTEEN Japan official fanclub "CARAT"先行予約開始日時

<東京>

2023年10月23日(月)13:00~

<大阪>

2023年10月23日(月)15:00~

<愛知/名古屋/宮城/福岡>

2023年10月23日(月)17:00~

※先行予約の受付期間は終了しております



・一般予約開始日時

<東京>

2023年10月31日(火)13:00~

<大阪>

2023年10月31日(火)15:00~

<横浜/名古屋/福岡>

2023年10月31日(火)17:00~

※ご予約は先着順になります。



〇「SEVENTEEN CAFE 2023~FUTURE IN THE PAST~」公式サイトURL:

https://seventeen-cafe-futureinthepast.jp/



特典





※画像はイメージです。



■事前予約者限定CAFE利用特典

事前予約(800円(税込880円)/1名)をご利用いただきメニューをご注文いただいた方に

「チケットカード(ランダム13種)」+「ポストカードケース(ランダム4種)」を1つずつプレゼントいたします。



■ドリンク注文特典

CAFEでドリンクメニューをご注文された方にご注文メンバーの「コースター(全13種)」を1品につき1枚プレゼントいたします。

コースターは開催期間中に絵柄が変更されます。異なるデザインをお楽しみください。



・前半:2023年11月2日(木)~2023年12月14日(木)



・後半:2023年12月15日(金)~2024年2月12日(月・祝)



メニュー





※画像はイメージです。

※FOOD:メニューをご注文いただいたメンバーのカードが付きます。



【FOOD】

●S.COUPS スンドゥブチゲ 1,900円(税込2,090円)

●JEONGHAN チャドルテンジャンチゲ 1,900円(税込2,090円)

●JOSHUA マーラータン 1,900円(税込2,090円)



●JUN 牛肉麺 1,900円(税込2,090円)

●HOSHI チャプチェパスタ(ボロネーゼ) 1,900円(税込2,090円)

●WONWOO プデチゲ 1,900円(税込2,090円)



●WOOZI プルコギバーガー 1,900円(税込2,090円)

●THE 8 ジャージャー麺 1,900円(税込2,090円)

●MINGYU スープトッポギ 1,900円(税込2,090円)



●DK チーズダッカルビバーガー 1,900円(税込2,090円)

●SEUNGKWAN テペサムギョプサルバーガー 1,900円(税込2,090円)



●VERNON 韓国式ラーメン 1,900円(税込2,090円)

●DINO チャプチェパスタ(キノコクリーム) 1,900円(税込2,090円)





【DESSERT】

店舗別デザート:店舗ごとにご用意しているデザートが異なります。



【BOX cafe&space キュープラザ原宿店/BOX cafe&space 新宿ミロード2号店/あべのcontact/

BALLER:S イオンモール新利府店/BOX cafe&space博多マルイ店】

●ブラック ティラミス 1,718円(税込1,890円)

アイスのまわりにスポンジをあしらったティラミスです。ホワイトチョコソースをかけてお召し上がりください。



●黒ごまクリームのワッフル 1,718円(税込1,890円)

ラズベリーやホワイトチョコクランチをトッピングした黒ごまホイップクリームを使用したワッフルです。



【BOX cafe&space 表参道店/BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店/BOX cafe&space 天王寺MIO店/BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店/ Collabo_Indexルミネ横浜】

●ホワイト ティラミス 1,718円(税込1,890円)

アイスの周りにチョコスポンジをあしらった

ティラミスです。ブラックチョコソースをかけて

お召し上がりください。



●白ごまクリームのワッフル 1,718円(税込1,890円)

ブラックベリーやダークチョコクランチをトッピングした白ごまホイップクリームを使用した竹炭入りのワッフルです。





【店舗共通】

●ボックスケーキ ~ブラックホイップクリーム~ 1,718円(税込1,890円)

竹炭やブラックココアのチョコホイップでコーティングしたボックス型のケーキです。

お好みでトッピングのキャラメルナッツと一緒にお楽しみください。



【期間限定メニュー】

●デコレーション ツリータルト 1,445円(税込1,590円)

マスカルポーネクリームやバニラアイスを使用したタルトです。マシュマロやアラザンなどを自由にデコレーションして世界でひとつだけのクリスマスタルトをお楽しみください。



【DRINK】

●キャロットドリンク 991円(税込1,090円)

まるでキャロットな見た目のオレンジ風味のにんじんドリンクです。



●ローズヒップホワイトソーダ 991円(税込1,090円)

ローズヒップシロップとホワイトソーダを使用したドリンクです。

※炭酸入りのドリンクです



●ブルーココナッツミルク 991円(税込1,090円)

ココナッツシロップ、ブルーキュラソーシロップをミルクで割ったドリンクです。



<サイドドリンク>

・Coffee (Ice/Hot)

・Tea(Ice/Hot)

各627円(税込各690円)



・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

各536円(税込各590円)



※コーラ/ジンジャーエール/オレンジはコースター配布対象外です。

※ワンオーダー対象外となります。



カフェオリジナルアイテム





※画像はイメージです。

※アイテムによって販売日が異なります。



●缶バッジ(ランダム13種)ver.1 650円(税込715円)

●アクリルスタンド(ランダム13種) 1,250円(税込1,375円)

●アクリルキーホルダー(ランダム13種) 850円(税込935円)



●ポストカード2枚セット(全13種) 各850円(税込各935円)

●ステッカーセット 700円(税込770円)

●チケットファイル 1,800円(税込1,980円)



●ステンレスマグカップ 2,800円(税込3,080円)

●リフレクターキーホルダー 1,000円(税込1,100円)

●メモ帳 1,000円(税込1,100円)



●フォトブック 2,600円(税込2,860円)

●缶バッジ(ランダム13種)ver.2 650円(税込715円)

●ワッペン(全13種) 各1,200円(税込各1,320円)



●トランクポーチ 4,000円(税込4,400円)

●カップスリーブ 1,900円(税込2,090円)





【コピーライト表記】

(C)PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE JAPAN. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-19:46)