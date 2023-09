[株式会社ソーシャルPLUS]

プレオープン期間にLINEログインを活用し、1000人以上が会員登録と友だち追加を実施



株式会社ソーシャルPLUS(所在地:東京都港区、代表取締役:岡田 風早)が提供するアプリ「CRM PLUS on LINE」は、株式会社YSMが運営するコスメブランド「SELVE( https://selve.jp/ )」のECサイトに導入されたことをお知らせします。CRM PLUS on LINEの導入により、SELVEのユーザーは、LINEログインを利用して簡単に会員登録とLINEのID連携ができるようになりました。ID連携された友だちには、購入商品や会員ランクに応じたLINEのメッセージの出しわけも可能です。



SELVEでは、サイトのプレオープン期間(商品閲覧はできない状態で、会員登録のみ可能)の会員登録をLINEログインに限定することで、プレオープン期間の1ヶ月で1000人以上の方に会員登録とLINE公式アカウントへの友だち追加、LINEのID連携を実施いただけました。



本オープン後は、LINEログインだけでなく通常の会員登録フォームも利用できますが、利用数は順調に伸び続け、2023年8月時点でSELVE LINE公式アカウントの友だちの8割以上がサイト会員となっています。







画像:「SELVE」会員ランク案内ページ( https://selve.jp/pages/membership )より





「CRM PLUS on LINE」導入コメント( 株式会社YSM 石原 様)





株式会社YSMが運営するサイトへの「CRM PLUS on LINE」導入は、「Darich( https://www.darich.shop/ )」に続いて2サイト目です。「Darich」でのLINE公式アカウント活用が順調なこともあり、「SELVE」でも導入を決めました。



「SELVE」はコスメブランドとして、機能的な価値だけでなく、感動やときめきから「欲しい!」と思っていただけるような情緒的な価値を提供する必要があると考えています。そのためにも、私たちのLINE公式アカウントでは、「SELVE」の会員様一人ひとりに合わせたメッセージを送れるようにしたいと考えていました。



今回「CRM PLUS on LINE」の導入と、サイト構築・運営サポートの「これから」様との連携により、多くの会員様とLINEでつながることができました。「SELVE」は2023年5月にスタートしたばかりのまだ新しいブランドですが、ご愛用いただけているお客様に価値を還元できるよう、改善を続けていきます。





「CRM PLUS on LINE」導入コメント( SELVEのサイト構築・運営担当:株式会社これから 待木 様)





「CRM PLUS on LINE」を使ってLINEログインを導入すると、会員登録と同時に「SELVE」LINE公式アカウントへの友だち追加とLINEのID連携が完了しますし、再ログイン時にもLINEアカウントで簡単にログインできます。



本オープン後は、LINEログインだけでなく通常の会員登録フォームも利用できるようになっていますが、利用数は順調に伸び続け、2023年8月時点で「SELVE」LINE公式アカウントの友だちの8割以上がサイト会員となっています。



今後も「SELVE」LINE公式アカウントがユーザー様とブランドの良き接点であり続けられるよう、購入した商品や気になっている商品に基づいたメッセージ配信など、お届けするパーソナライズメッセージをさらに増やしていければと思います。





SELVEについて



「SELVE」は、齊藤早紀プロデュースのコスメブランドです。”SELF LOVE SELF PRODUCE” あなたがあなたらしくいられること、それが美。 概念に囚われず自分がなりたい自分に、誰しもがセルフプロデュースできる時代。 自分自身を愛し、なりたい自分を叶えるそんな手助けが出来るコスメをお届けします。

公式オンラインストア:https://selve.jp/



<株式会社YSM>

本社所在地:東京都渋谷区神宮前2-22-2 FOLD BLD. 3F



代表者 :代表取締役 向井 翔太郎



Webサイト:https://ysm-inc.com/









株式会社これからについて



「株式会社これから」は「人と企業の個性を伸ばし、生産性を底上げする」をビジョンに掲げ、様々なカートシステムでの売上支援企業として、ネットショップの構築から集客代行、コンサルティングをワンストップで提供しております。

会社名 :株式会社これから



本社所在地:東京都新宿区四谷3-5文化エステート四谷ビル6F



代表者 :代表取締役 今泉 雄介



Webサイト:https://corekara.co.jp/









Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について



Shopifyで構築したECサイトに導入いただけるShopifyアプリです。LINE公式アカウントだけでは実現しづらい、ECサイト上の顧客・購買データと連携した配信を可能にします。



LINEログインなど6種のソーシャルログインやLINEミニアプリ(会員証)も導入可能。既にLINEに関連したツールをご利用中の場合でも、当アプリはLINEのWebhook URL設定が不要のため併用可能です。初期設定無料サポートも行なっています。



サービスサイト:https://crmplus.socialplus.jp



【株式会社ソーシャルPLUS 企業概要】

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEのID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しています。LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位ランクの「Premier」に認定されました。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

会社名:株式会社ソーシャルPLUS



所在地:東京都港区南青山1丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F



代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)



事業内容:ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業



URL:https://www.socialplus.jp







