[資生堂ジャパン株式会社]

2023年12月13日(水)~12月25日(月)まで特別なラッピングサービスやホリデーギフトがもらえるスペシャルコンテンツも!



肌がよろこぶ成分選びにこだわり、スキンケア・ヘア・ボディ製品を展開する、米国発のドランク エレファント。創設者であるティファニー・マスターソンの経験に基づき、肌に刺激を与える可能性のある6種の原料は全製品に配合せず、私たちの製品を使用することで肌がうるおいバランスの整ったハッピースキンに導かれると信じています。







ドランク エレファントは、ホリデーギフトをコンセプトにした特別コンテンツ「ドランク ホリデー ストア」を、2023年12月13日(水)~12月25日(月)まで、伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーションにて開催中のポップアップストア「ほめられ ドランク フェス in 伊勢丹新宿店」で展開します。



まるで、ギフトボックスのようなハッピーな特別な空間で、大切な人や、1年間がんばった自分へのごほうびギフト選びを楽しんで。



「ドランク ホリデー ストア」特別コンテンツ







特別コンテンツ1.【ハッピー ホリデー ボール】

ドランク エレファントからあなたへ、ホリデーギフトをご用意

ポップアップストアにご来場くださったお客様に、ドランク ハッピー ボールをプレゼント。ドランク ピンクに身を包んだ、カプセルマシーンをお一人様1回、ご体験頂けます。カプセルの中には、スキンケアサンプルとドランク エレファントからのメッセージカードが。カプセルの中には”当たり”のスペシャルボールも。













特別コンテンツ2.【ドランク エレファント ラッピングサービス】

ギフトをご購入下さった方へ特別なラッピングサービスをご用意

期間限定でポップアップストアにてギフトをご購入くださったお客様へ、特別なラッピングサービスをご用意しています。鮮やかなピングが目を引くギフトボックスや、Safariのモチーフが散りばめられたギフトバッグは大切な人へのプレゼントをより華やかに彩ります。ドランク エレファントらしい、カラフルでハッピーなムード溢れるギフトラッピングと共に、感謝の気持ちを伝えてみませんか?



<ラッピングサイズ>

上段左:ギフトバッグ大

セラムやクリーム、ヘアアイテムを複数個入れることが出来ます。

上段右:ギフトバッグ小

セラムや、リトルサイズの製品、ミニキットを入れることが出来ます。







特別コンテンツ3.【選べるリボンサービス】

ポップアップストアでお買い物下さった方には、ドランク エレファントの

オリジナルショッピングバッグに選べるリボンサービスをご用意。ご自身用

のお買い物でも、ちょっぴりごほうび気分を味わって。お好きなカラーの

リボンをバッグにおかけします。





特別コンテンツ4.【オリジナルチャームプレゼント】

海外でもレアなドランク エレファントのチャームをプレゼント。

1点以上お買い物下さったお客様に先着順で差し上げます。

ハッピーを呼び込む、チャームをいつでも持ち歩いて!



※デザインは2種類からお選びいただく形となります。

※それぞれのコンテンツは、数量限定、無くなり次第終了となります。







対象期間及び店舗

伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーションにて開催中のポップアップストア

「ほめられ ドランク フェス in 伊勢丹新宿店」にて



【イベント情報】

イベント名:ほめられ ドランク フェス in 伊勢丹新宿店

期間:2023年11月1日(水)~2024年1月16日(火)

営業時間:10時~20時

場所: 伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーション

※イベントに関わる情報は予告なく変更となる可能性がございます。





■ドランク エレファントについて

ドランク エレファントでは、肌が求める成分でお手入れすることこそ、肌を大事にする方法だと信じています。ドランク エレファント発のスキンケアメソッド”手のひらスムージー”で水分と油分のバランスが取れ、肌のうるおいバリア機能が健やかに働き、素肌の美しさが保たれたハッピースキンをサポートします。



-------------------------

オフィシャルサイト:https://www.drunkelephant.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/drunkelephantjp

LINE公式アカウント:https://lin.ee/snygRiC

-------------------------



■手のひらスムージーとは

これからは、もっと自由に足しり混ぜたり。自分だけの1STEPスキンケアルーティンに出会いましょう。ドランク エレファントではスキンケアルーティンをスムージーのように考えています。スムージーを選ぶときのように肌の調子をみて、セラムやオイル、クリームなど異なるアイテムを手のひらで混ぜて、1STEPで完了。毎日のスキンケアでの重ねづけや浸透を待つ時間がこれからは必要ありません。ドランク エレファントでは、この新スキンケアメソッドを可能にするべく、考え抜いた処方を採用。全製品はシリコーンフリー、肌になじみやすいバイオコンパチブルな原料で作られています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-20:16)