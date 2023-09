[株式会社Sweets HD]

毎年好評いただいている紅茶のシフォンケーキで、一足先に秋の訪れを感じませんか?



手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE. は2023年9月11日(月)より、秋限定の紅茶シフォンケーキ「MOMIJI」の販売を開始いたしました。

本商品の発送は2023年9月15日(金)より順次開始いたします。







いつもThis is CHIFFON CAKE.をご愛顧いただき誠にありがとうございます。



本日9月11日(月)より、秋限定デザインの紅茶シフォンケーキ「Earl Grey CHIFFON【MOMIJI】」が発売いたしました。

ふわふわしっとりが自慢のシフォン生地には、香り高いアールグレイを使用。

たっぷりのクリームで覆われた天面には、秋風に吹かれ舞い落ちる紅葉をデザインしました。

秋デザインの紅茶シフォンケーキで、ひと足先に秋の訪れを感じてみませんか?



This is CHIFFON CAKE.では季節限定商品として、8月28日(月)より「ほうじ茶モンブラン」が販売中です。

だんだんと涼しくなり、スイーツがより恋しくなる季節。

毎年あっという間に過ぎていってしまう秋ですが、This is CHIFFON CAKE.のシフォンケーキと共に充実した日々をお過ごください。

※「Earl Grey CHIFFON【MOMIJI】 」は9月15日(金)より順次発送予定です。





Earl Grey CHIFFON【MOMIJI】

アールグレイ香る紅茶シフォンケーキ。

九州産生クリームと国産マスカルポーネを使用したコクのあるクリームでシフォンを包み込み、天面には紅茶パウダーで秋の訪れをイメージしたデザインを施しました。

付属のミルクティーソースをかける事で紅茶の風味がより一層引き立ちます。



<商品情報>

This is CHIFFON CAKE.「Earl Grey CHIFFON【MOMIJI】 」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年9月11日(月)

商品発送 :2023年9月15日(金)より順次

販売価格 :¥2,700(税込)

サイズ・重量:[シフォンケーキ]4号サイズ(約12cm)約330g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3LhCFaH





【手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.】



This is CHIFFON CAKE.は5人のパティシエの個性が交わって生まれた手作りシフォンケーキ専門店です。

「つくりたてのシフォンケーキのおいしさを、なるべくそのまま味わってもらいたい。」

パティシエたちの熱い想いから誕生した、作りたてのような「ふわふわ」「しっとり」食感を叶えたシフォンケーキ。

彼らよって作られたシフォンケーキはすぐに冷凍され、できたてのおいしさのまま皆様の元へお届けいたします。

”おいしくてフリーズするような体験”を、お楽しみください。









<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



