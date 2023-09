[Shinwa Wise Holdings株式会社]

さらにメゾン ルロワ、イチローズモルト、山崎、ボランジェなど、希少品が計550ロット集まる(記事末に本記事の英/中/韓/ベトナム語の翻訳あり)



Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社:中央区銀座 代表取締役:倉田陽一郎)の主要子会社である Shinwa Auction株式会社(本社:中央区銀座 代表取締役:倉田陽一郎)は、2023年9月30日(土)に東京・銀座の自社ギャラリーにてWINE/LIQUORオークションを開催。ワイン、ウイスキー、ブランデーなど計550ロットが競りにかけられます。オークション・下見会は一般公開(入場無料・見学のみの入場も可)、入札は会場での直接入札の他、事前入札、Webからのリアルタイム入札(ライブビッディング)も受付けています。また、オークション当日はワイン・軽食の提供あり。出品商品の一覧は弊社ウェブサイトにて公開中。





■ 開催情報

オークション開催日時:2023年9月30日(土)11:30 開始(開場11:00)

下見会開催日時:2023年9月29日(金)13:00~15:00

会場:Shinwa Auction株式会社・Shinwa Wise Groupギャラリー(〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル 1F)

※オークション・下見会ともに一般公開(予約不要・入場無料)



■ 注目ロット





LOT.62

ボランジェ

トリビュート トゥー ムーンレイカー ラグジュアリー リミテッド エディション

Bollinger

Tribute to moonraker Luxury Limited Edition

2007 1magnum 箱・外箱・特製ケース

シャンパンクーラー(ガラス製)付

No. 258/407



エスティメイト:65万円~100万円











LOT.459

メゾン ルロワ

モンラッシェ

Maison Leory

Montrachet

1968 1bottle

液 面:20mm



エスティメイト:29万円~55万円





















LOT.516

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ

ロマネ コンティ

Domaine de la Romanee-Conti

Romanee-Conti



1919 1bottle

液 面:25mm

ラベル:汚れ・キャップシール傷



エスティメイト:220万円~300万円











LOT.535

山崎25年

The Yamazaki 25 Years Old

1bottle(700ml) 43%

No.18522 箱・外箱付き



エスティメイト:100万円~150万円



















LOT.550

イチローズ モルト ジョーカー モノクローム

Ichiro's Malt Joker Monochrome

1985ー2014

1bottle(700ml) 54.9%

No. 60/241



エスティメイト:480~900万円













■ オークションカタログ公開中

https://issuu.com/shinwa-auction.com/docs/2023.09.30_



【参加をご希望のお客様へ】

競りに参加する場合は会員登録が必要となります。

(個人・法人での登録が可能です。登録に際して本人確認書類が必要となります)

オークション参加に関する詳細はこちらから↓

https://www.shinwa-auction.com/bid/bid2/



■ オンラインでの参加方法

パソコン・スマートフォンからリアルタイムでオークションにご参加いただけます。

※参加受付は、各オークション開催日前日の15時までとなっております。早めの受付をお願い申し上げます。

ライブビッディングシステムご利用には初回のみ、お客様登録が必要です。

詳しい利用方法はこちらのURLをご参照ください。https://www.shinwa-auction.com/livebidding/



<EN>



The world's finest DRC wines are being auctioned in a total of 40 lots. Luxury Wine and Liquor Auction in Ginza, Tokyo, on Saturday September 30.



Shinwa Auction Corporation, a major subsidiary of Shinwa Wise Holdings Corporation (both led by CEO Yoichiro Kurata and based in Chuo-ku, Ginza), is hosting a wine and liquor auction at the Shinwa gallery in Ginza on Saturday, September 30, 2023.

This auction will feature a total of 550 lots, including wine, whisky and brandy. The auction preview is open to the general public (free admission, also accessible for viewing only). Bidding is available through direct in-person bidding at the venue, as well as advance bids in writing and real-time online bidding via the web (live bidding).

Wine and light refreshments will be provided on the auction day. The list of items up for auction is currently available on our website.

https://issuu.com/shinwa-auction.com/docs/2023.09.30_



■ Event Information

・Auction Date : Saturday, September 30, 2023. Start 11:30 (Doors 11:00)

・Preview Date : Friday, September 29, 2023, from 13:00 to 15:00

Venue: Shinwa Auction Corporation / Shinwa Wise Group Gallery



<CN>



世界顶级的DRC葡萄酒总共拍卖了40批。

9月30日(星期六)东京・银座将举办高级葡萄酒/烈酒拍卖会

Shinwa Wise Holdings股份有限公司(总部位于银座中央区,代表董事:仓田阳一郎)的主要子公司亲和艺术拍卖(Shinwa Auction)有限公司(总部位于银座中央区,代表董事:仓田阳一郎)将于2023年9月30日(周六)在东京银座的自家画廊举行葡萄酒/烈酒拍卖会。将有550批次的葡萄酒、威士忌、白兰地等物品进行竞拍。 拍卖会和预展对一般公众开放(免费入场,不竞拍参观学习也可入场),投标方式包括现场直接投标以及提前投标和通过网站进行的实时投标(在线竞标)。此外,拍卖当天还将供应葡萄酒和小吃。 商品图录已在我公司网站上公开。

https://issuu.com/shinwa-auction.com/docs/2023.09.30_



■ 活动信息

拍卖会日期和时间:2023年9月30日(周六),开始时间为上午11:30(门票将于上午11:00开放)

预展活动日期和时间:2023年9月29日(周五),下午1:00至3:00 地点:Shinwa Auction株式会社・Shinwa Wise Group画廊(〒104-0061,东京都中央区银座7-4-12银座Medical Building ,1楼、2楼、B1楼)

*拍卖会和预展活动均对一般公众开放(无需预约,免费入场)。



<KR>



세계 최고의 DRC 와인이 총 40개의 로트로 경매에 출품되었습니다.

9월 30일 (토요일) 도쿄 긴자에서 고급 와인 / 주류 경매를 개최합니다.



Shinwa Wise Holdings 주식회사 (본사: 도쿄도 주오구 긴자, 대표이사: 倉田阳一郎/쿠라타 요이치로)의 주요 자회사인 Shinwa Auction 주식회사 (본사: 도쿄도 주오구 긴자, 대표이사: 倉田阳一郎/쿠라타 요이치로)는 2023년 9월 30일 (토요일) 도쿄 긴자의 자사 갤러리에서 와인/주류 경매를 개최합니다. 와인, 위스키, 브랜디 등 총 550개의 품목이 경매에 출품될 예정입니다. 경매 및 사전 공개 행사는 모든 고객분들께 공개하고 있으며 (예약 불필요, 무료입장 가능), 입찰의 경우 현장에서의 직접 입찰뿐만 아니라 사전 입찰, 웹을 통한 실시간 입찰도 가능합니다 (라이브 비딩). 또한 경매 당일에는 와인과 간단한 간식도 제공됩니다. 경매에 등록된 상품 목록은 저희 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

https://issuu.com/shinwa-auction.com/docs/2023.09.30_



■ 행사 정보

경매 일시 : 2023년 9월 30일 (토) 오전 11: 30 시작 (행사장 입장 : 오전 11시부터 가능)

사전 공개 행사 일시 : 2023년 9월 29일 (금) 오후 13:00~15:00

장소 : Shinwa Auction 주식회사 / Shinwa Wise Group 갤러리 (우편번호 104-0061, 도쿄도 주오구 긴자 7-4-12 긴자 메디컬 빌딩 1층, 2층, B1층)

※ 경매, 사전 공개 행사는 모든 고객분들께 공개합니다.(예약 불필요, 입장료 무료)



<VN>



Những chai rượu DRC tốt nhất tren thế giới được đấu gia thanh tổng cộng 40 lô. Ngay 30 thang 9 (Thứ Bảy) tại Ginza, Tokyo sẽ diễn ra cuộc đấu gia rượu vang va rượu mạnh cao cấp."



Công ty con chinh của Shinwa Wise Holdings (Trụ sở chinh: Quận Chūō, Ginza - Giam đốc điều hanh: Yoichiro Kurata) la Shinwa Auction Co., Ltd. (Trụ sở chinh: Quận Chūō, Ginza - Giam đốc điều hanh: Yoichiro Kurata) sẽ tổ chức Phien đấu gia WINE/LIQUOR tại triển lãm của họ tại Ginza, Tokyo vao ngay 30 thang 9 năm 2023 (Thứ Bảy). Phien đấu gia sẽ bao gồm tổng cộng 550 lot, bao gồm rượu vang, whisky, rượu Brandy va nhiều sản phẩm khac. Cả Phien đấu gia va buổi xem hang sẽ được mở cửa cho công chúng (không cần đặt chỗ va miễn phi tham gia), va cac đợt đấu gia co thể được thực hiện trực tiếp tại sự kiện, thông qua đấu gia trước va đấu gia trực tuyến thời gian thực qua web (Live Bidding). Ngoai ra, vao ngay đấu gia, còn co cung cấp rượu va đồ nhẹ. Danh sach sản phẩm đang được đấu gia hiện đã được công bố tren trang web của chúng tôi.

https://issuu.com/shinwa-auction.com/docs/2023.09.30_



■ Thông tin về Sự kiện

Ngay va giờ tổ chức phien đấu gia: Ngay 30 thang 9 năm 2023 (Thứ Bảy), bắt đầu lúc 11:30 sang (cửa mở từ 11:00 sang)

Ngay va giờ tổ chức buổi xem hang: Ngay 29 thang 9 năm 2023 (Thứ Sau), từ 1:00 chiều đến 3:00 chiều Địa điểm: Công ty cổ phần Shinwa Auction / Nhom Shinwa Wise Gallery (104-0061, Tòa nha Y tế Ginza, 7-4-12 Ginza, Quận Chūō, Tokyo, Nhật Bản, Tầng 1, Tầng 2, Tầng B1)

Cả phien đấu gia va buổi xem hang đều mở cửa cho công chúng (không cần đặt chỗ va miễn phi tham gia).



■ 会社概要

【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】

商号 Shinwa Wise Holdings株式会社

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 16億8,855万円

役員 代表取締役 倉田陽一郎

目的(事業内容):アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社



【 Shinwa Auction 株式会社 】

商号 Shinwa Auction株式会社

※Shinwa Auction株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社(2437:東証STD)のグループ企業です

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 5,000万円



【お問い合せ先】

TEL.03-3569-0030

FAX.03-3569-0023

URL:https://www.shinwa-auction.com



