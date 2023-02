[ワインエナジー株式会社]

ワインエナジー株式会社が運営するヴィノテラス ワインスクールが、ご自宅からも受講可能な2023年度ソムリエ・ワインエキスパート試験対策 無料体験オンライン講座を開講!



オンラインに特化したワインスクール ヴィノテラスでは、2023年3月1日(水)より、2023年度ソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座を開講。

講座開始に先駆け、オンライン無料体験会を開催いたします!

試験対策講座を担当する佐々木講師自らが、講座の進め方や試験に向けての心構えなどを解説。

どなたでも無料でご参加頂けますので、是非お気軽にお申し込みください。

参加費:無料





ヴィノテラス ワインスクール(本社:東京都千代田区、代表取締役:市原 岳洋)が、2023年度 ソムリエ・ワインエキスパート試験対策 無料体験講座を2月14日、2月27日開催に開講。











●ヴィノテラス ソムリエ・ワインエキスパート 試験対策講座3つの特徴

1.完全オンラインでの開講!

ご自宅から、ご近所のカフェから、お好きな場所から受講可能です。

2.ニーズに合わせて3つのコースをご用意!

「去年一次試験は合格したので今年は二次試験対策のみ受けたい、、」というご要望にもお応えいたします。

3.充実の学習ツール!

暗記に特化したテキスト、繰り返し視聴可能な講座動画、練習問題Webアプリ。

すべてオリジナルで、とことんこだわってご用意致しました!





●講師紹介

講師:佐々木健太

J.S.A認定エクセレンス・ソムリエ

第5回J.S.Aソムリエ・スカラシップ優秀賞受賞

第1回ポメリー・ソムリエコンクール ファイナリスト

Wine of Portugal Japanese Sommelier of the Year 2019 第3位

第7回・第8回全日本最優秀ソムリエコンクール クォーターファイナリスト

第9回全日本最優秀ソムリエコンクール 第5位

南仏ニースにある一つ星レストラン「Keisuke Matsushima」にて研鑽を積む。帰国後フォーシーズンズホテル丸の内東京、南青山レストラン「L’AS」のソムリエを経て、ワイン教育を軸に多数企業のコンサルティング業務に従事。

現役最前線のソムリエとして、テイスティングやサービス実技、全ての範囲をカバーする豊富な知識を武器に、受験生を合格への最短距離に導けるような講義にしていきます。



●講座概要

主催:ヴィノテラスワインスクール

開催日時:2月14日、2月27日 ※全日内容は同じ講座です

参加費:無料



▼お申し込みはこちら▼

https://vnts.shop/lpc/live-2023-m



●会社概要

会社名:ワインエナジー株式会社

所在地:東京都千代田区平河町一丁目1番8号

代表者:市原 岳洋

設立:2016年10月27日設立 (アズマ株式会社による100%出資)

URL:https://school.vnts.jp/

事業内容:

1.ワインスクール事業

2.酒類輸入業

3.酒類販売業

4.上記各号に付帯する一切の業務



●お客様からのお問い合わせ先

ヴィノテラス ワインスクール

MAIL:info@vnts.shop



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-09:46)