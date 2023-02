[株式会社フラッグ]

オーガニック・ヴィーガンのコスメ、フードなど、当社最大規模となる700種類以上のアイテムラインナップ。オープン記念限定キット発売!



株式会社フラッグ(東京都中央区 代表取締役:吹上直子)が展開するエシカルセレクトショップブランド「Ethical&SEA(エシカルシー)」は Ethical&SEA 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店 を2023年2月25日(土)にグランドオープンいたします。



ブランドのテーマは「エシカル」と「海」。

当社最大規模の店舗面積・商品数で皆様をお待ちいたしております。



地球環境やSDGsに配慮したオーガニックコスメ・インナーケア・フード・雑貨などの取り扱いアイテムは700種類以上にも上ります。

オープンを記念して、スタッフおすすめのアイテムをおまとめしたお得な限定キットをご用意いたしました。

また、オーガニックやエシカルがより身近になるライブ配信やワークショップを通し、皆様にサスティナブルな心地よい暮らしをご提案いたします。













【Ethical&SEAとは】







Ethical&SEA はその名の通り「エシカル」と「海」が大きなテーマ。

アメリカ西海岸カルチャーにインスピレーションされた「オーガニック」や「オーシャンフレンドリー」をメインキーワードに、海や地球環境、SDGsに配慮した商品や各種環境系認証商品を多数取り揃えています。

Ethical&SEAとの出会いをきっかけに、お買い物やインスタグラムライブ配信・ワークショップなどのデジタルコミュニケーションから、エシカル消費を見て・触れて・学んで・繋がってという体感を通し、“私たちを広げて“みんなが地球に寄り添う「STAND by EARTH」な生き方を提案するブランドを展開しています。





エシカルを体感!お得なオープニング記念限定キット







Ethical&SEA は「Ethical」「Sustainable」「Tech」を軸に、オーシャンフレンドリー・プラスチックフリーなどエシカルな商品を提供しています。

オープンを記念し、ブランドコンセプトに込められた思いをお伝えしたく、地球にも自分にもやさしいオーガニック商品を限定キットにいたしました。

選べる2種類、オーガニックが初めての方にもデイリー使用で大活躍する内容となっておりますので、この機会にぜひお試しください。



(詳細)

※カッコ内の英文字は、該当する「7つのストーリー」です。

「7つのストーリー」については、商品詳細の下に記載しています。



オープン記念限定 コスメキット

♦︎15セット限定販売

♦︎5点入り 特別価格5,500円(税込・通常価格9,700円より約40%オフ)



1.【Dr.ハウシュカ)】

DRHハンドクリーム 50ml(OG,OF,GR,FT)



2.【Earth Kiss(アースキス)】

ヴィーガンオーガニックシートマスク 16g(OG,OF,GR,VG)

※コンブチャ&シイタケ、コンブチャ&チャコール、コンブチャ&ターメリック 3種類のうち1種



3.【Earth Sense(アースセンス)】

リップ&ボディバーム 15ml(OG,PF)

※ユーカリ、マンダリン、ラベンダー 3種類のうち1種



4.【CLAYD(クレイド)】

WEEKBOOK 450g(NT)



5.【Ethical&SEA】

オリジナルトートバッグ(PF)



※2.、3.の種類につきましてはランダムとなりますので、お買い上げ後のお楽しみでご利用ください。



オープン記念限定 フードキット

♦︎20セット限定発売

♦︎7点入り 特別価格3,480円(税込・通常価格4,200円より約20%オフ)



1.【NATURE THING(ネイチャーシング)】

WHOLE BAR /Cacao&Fig 40g(GR,VG,NT)



2.【NATURE THING(ネイチャーシング)】

WHOLE BAR /Peanut Butter Chai 40g(GR,VG,NT)



3.【KUSMI TEA】

アナスタシア 20ティーバッグ(個包装なし)(OG,GR)



4.【UPBEET!Tokyo(アップビートトーキョー)】

ドーナツビスケット 100g/5枚(PF,VG)



5.【GENSEN(ゲンセン) 】

GENSEN ORGANIC POTAGE トマト 16g(OG,GR,VG)



6.【GENSEN(ゲンセン) 】

GENSEN ORGANIC POTAGE コーン 16g(OG,GR,VG)



7.【Ethical&SEA】

オリジナル巾着(PF)





※数量限定のため、 なくなり次第終了となります。



【「エシカル」をわかりやすく表現する" 7つのストーリー"】



Ethical&SEAでは「エシカル」をわかりやすく7つのアイコンで表現し、その商品の成り立ちをご紹介すると共に、エシカルを身近に感じるお買い物を楽しんでいただけます。







店舗情報







Ethical&SEA 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店

・運営 株式会社sign:東京都品川区

代表取締役 藤井桃子

・オープン日 2023年2月25日(土)

・所在地 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2丁目23−1 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ2階

・電話番号 03-5797-9597 (営業開始より開通)

・営業時間 午前10時~午後8時

・店舗インスタグラム:https://www.instagram.com/ethicalsea_futakotamagawa/



※諸般の事情により営業日・営業時間などが変更となる場合がございます





ブランド情報







エシカルシーはオーガニック・エシカル・サスティナブルに特化した商品を厳選し取り揃えたブランドです。

人と地球にやさしいオーガニック商品が生まれる背景には、生産者・企業の想いで綴られたストーリーがあります。そのストーリーを商品セレクトの際にも大切にし、オーガニックの価値を伝え発信しています。

【各店舗情報】



※営業時間や営業日を変更する場合がありますので、最新情報は各店舗のHP等をご覧ください。

■Ethical&SEA 横浜

■Ethical&SEA アトレ川崎店

■Ethical&SEA アトレ大井町店

■Ethical&SEA 渋谷スクランブルスクエア店

■Ethical&SEA 沖縄デパートリウボウ店

■Ethical&SEA +m 梅田 蔦屋書店

■【New】Ethical&SEA 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店



ショップリストはこちらから

https://ethicalsea.com/shop-list/



株式会社フラッグのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/60883



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-11:16)