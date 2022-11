[住友重機械工業株式会社]

WRS2020では、人に寄り添う協働ロボットSawyer(ソーヤー)が、コンビニ商品の陳列廃棄に挑戦しました。ロボットに興味のある方、ロボット初心者、どなたでも是非お気軽にご参加下さい。









---[ウェブセミナー開催概要]-----------------------------------------------

開催日時:10月31日(月)

時間:13時~13時30分 ※リアルタイム配信ですので、お間違えの無いようご注意下さい。

受付開始:12時50分

場所:オンライン開催

申込みURL:https://www.shi-mechatronics.jp/solutions/seminar/sawyer/1451/

※上記よりお申込みを頂いた方に、ウェブセミナーオンラインURLをお送りします。

-----------------------------------------------------------------------------------------



皆さま、Sawyerというロボットをご存知でしょうか?

「ロボットをより身近に、より使い易く、より実用的に」という発想に基づき、様々な場面で活躍の可能性がある、取説不要の協働ロボットです。



今回のウェブセミナーのテーマは、Sawyerによるコンビニ商品の陳列廃棄です。細かい作業等も正確に行うことができる協働ロボットを、是非リアルタイムでご覧ください。



金沢工業大学出村研究室では、人間の生活を助ける生活支援ロボットを開発しており、今回のウェビナーは、出村教授を招いて共同で開催致します。







当社HP:https://www.shi.co.jp/info/2022/6kgpsq000000lqgs.html



[World Robot Summit (WRS) について]

・大会名: World Robot Summit 2020

・概要:日本政府(経産省とNEDO)が主催する初のロボット国際競技会と国際展示会。

・目的:人間とロボットが共生し協働する世界の実現に向けて、世界の高度なロボット技術を集結させて競争を通じて技術開発を加速すると同時に、ロボットが実際の課題を解決する姿を示して人々のロボットへの理解を深め、ロボットの社会実装を促進すること

・主催:経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

・会期:2021年9月9日~12日

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200212003/20200212003-3.pdf

https://wrs.nedo.go.jp/



[ウェビナースト講演者]

学校法人金沢工業大学 工学部 ロボティクス学科

出村公成 教授・博士(工学)



略歴

・慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程(計算機科学)修了。

・日本学術振興会特別研究員並びに慶応義塾大学理工学部訪問研究員を経て、1997年本学講師就任、助教授を経て、2007年現職。

・2003年MIT客員研究員。



専門分野

・専門:ロボティクス

・論文・著書:論文に“One Shot Learing and Adaptive Similarity”(学位論文)、著書に「簡単!実践!ロボットシミュレーション―Open Dynamics Engineによるロボットプログラミング―」。

・受賞:RoboCup世界大会中型ロボットリーグ2002、2003、2004準優勝。2013年人工知能学会賞共同受賞。



[Sawyerの特徴って?]

〇 ダイレクトティーチング ・・・ ポイントを知らせるだけで作業を学習

〇 各軸フォースセンサ搭載 ・・・ 衝突検知機能により人を守って安全に作業

〇 プログラミングが容易 ・・・ 専門知識不要、複雑な作業もブラウザで指示

〇 All in one ・・・ 使いやすく低コストなオールインワンパッケージ



[住友重機械工業株式会社について]

【会社概要】

・会社名:住友重機械工業株式会社

・所在地:〒141-6025東京都品川区大崎2丁目1番1号(ThinkPark Tower)

・代表者:下村真司

・設立:昭和9年11月1日

URL:https://www.shi.co.jp/



【事業内容】

・精密機械制御機器の設計、製造、販売

・電気、電子機器及びその応用システムの設計、製造、販売

・各種産業用制御システムの設計、製造、販売

・ソフトウェア開発、販売



【お客様からのお問い合わせ先】

・担当部署:住友重機械工業株式会社 メカトロニクス事業部 営業部

https://www.shi-mechatronics.jp/sawyer



