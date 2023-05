[株式会社 Mr. CHEESECAKE]

株式会社Mr. CHEESECAKE(本社:東京都港区 代表取締役:田村浩二)は、母の日限定商品として登場し、お客様にご好評いただいたアソートセット「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Box Tea Collection」を2023年6月3日(土)から毎日公式サイトにて販売します。







「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Box Tea Collection」は、Mr. CHEESECAKEの通常フレーバーとほうじ茶・東方美人・ジャスミン茶を使った3種のお茶フレーバー「Tea Collection」を一度に楽しめるアソートセット。キューブ型になったケーキは、大切な人とひと口ずつシェアしてお楽しみいただけるため、もうすぐ訪れる父の日の贈り物にもぴったりです。



また、期間中に「Mr. CHEESECAKE with Box」をご購入いただいたお客様に、ギフトラッピングを無料で付けられるキャンペーンを実施します。ギフトラッピングは、シンプルで洗練されたデザインでありながらも、遊び心や華やかさも持つ「Mr. CHEESECAKE with Box」専用のギフトオプションです。



今年は、Mr. CHEESECAKEを召し上がりながら、お父さんとじっくり話してみるのはいかがでしょうか。お父さんと過ごすひとときが、より特別で記憶に残るものとなりますように。



製品情報

Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Box Tea Collection

バニラ、レモン、トンカ豆の甘く爽やかな香りと味わいの通常フレーバーと、香ばしさとこっくりとした旨味の「Mr. CHEESECAKE Hojicha」、軽やかで酸味のある「Mr. CHEESECAKE Tohobijin」、甘く優雅な香りと心地よい渋みの「Mr. CHEESECAKE Jasmine」を一度に楽しめるアソートセット。大切な人とひと口ずつシェアできるキューブ型のケーキをオリジナルBoxに詰めてお届けします。



販売日時:2023年6月3日(土)より毎日10:00~23:59

価格:¥4,968(税込)

購入方法:公式サイトよりどなたでも購入可能

公式サイト:https://mr-cheesecake.com/

*当日分の在庫が売り切れ次第終了となります



ラッピング無料キャンペーンを実施

6月3日(土)~6月18日(日)の期間、「Mr. CHEESECAKE with Box」を購入いただいたお客様でご希望の方にのみ「Gift Wrapping」を無料でお付けします。ギフトラッピングは、Mr. CHEESECAKEのロゴとリンクした上品なカラーの箔を大胆に使用したデザインで、紐をはずすとふわっと広がる仕掛けを施した「Mr. CHEESECAKE with Box」専用のギフトオプションです。

*「Gift Wrapping」単品の購入はできかねます

*「Mr. CHEESECAKE with Box」以外の商品はラッピング対象外です





「Mr. CHEESECAKE」とは(https://mr-cheesecake.com/)

「世界一じゃなく、あなたの人生最高に。」

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りを楽しめるチーズケーキや、お酒と小麦粉を使用していないティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けを楽しめるスイーツをお届けしています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/30-16:16)