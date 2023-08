[株式会社gumi]





株式会社gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:川本 寛之)は、9月21日(木)から幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2023(以下「TGS2023」)」に、CROOZ Blockchain Lab株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:古瀬 祥一)と共同出展ブースに、大人気コスプレイヤーのえなこさんが出演することが決定したことをお知らせいたします。えなこさんの出演日、スケジュール等の詳細に関してはTGS2023特設サイトにて順次公開してまいります。



【TGS2023特設ページ】https://tgs2023.crooz.gu3.co.jp



タレント紹介:えなこ





Twitter、Instagramは共に200万人を突破!

国内外問わず、SNSで絶大な支持を得ている大人気コスプレイヤー。

最近ではTV・web・ラジオ・雑誌など幅広くタレント活動中。



【会社概要:株式会社gumi】

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業ではオリジナルタイトルの開発とともに、他社IPタイトルの開発も行っています。ブロックチェーン等事業ではブロックチェーン領域におけるブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、海外を中心としたファンド投資、有力ブロックチェーンのノード運営に注力するとともに、XR領域における投資も行っております。





※本プレスリリースの情報は、配信日現在のものです。

予告無く内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※本サイトに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

※本情報の掲載及び画像掲載の際は、コピーライト「(C)Phantom of the Kill」の表記をお願いいたします。









