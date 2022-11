[株式会社エムダッシュ]

ファンクラブ先行第1次・第2次を終えた時点で30,000席が完売となり日本での人気を証明



韓国公演でも販売していたグッズ一部に加え、日本公演限定グッズまで計21品を予約販売中!











8人組ボーイズグループ「ATEEZ(エイティーズ)」が12月11日、12日に幕張メッセで開催する WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA のチケット30,000席が先日行われたファンクラブ先行第1次・第2次を終えた時点でSOLD OUTとなり日本での人気を証明した。



12月12日の公演模様はWOWOWにて独占生中継され、今回残念ながらチケットを購入できなかったファンもリアルタイムでATEEZと一緒にLIVEを楽しめる予定だ。



今回のWORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBAのグッズとして、韓国公演でも販売していたグッズ一部に加え、日本公演でしか購入できない限定グッズも販売!現在、ATEEZ JAPAN OFFICIAL FC GOODS SITEにて事前販売受付中。ぜひお見逃しなく!



また、 Teaser画像が続々と公開されファンの注目を集めているATEEZ(エイティーズ) JAPAN 3RD MINI ALBUM [THE WORLD EP.PARADIGM]は、11月30日に発売される予定だ。ファンクラブ限定販売のアルバム<個別盤8種1セット>は、発売記念イベントにもれなく参加できるチケット付きとなっており、こちらもATEEZ OFFICIAL FC GOODS SITEにて好評予約受付中!



日本での人気上昇と共に益々加速していくATEEZ(エイティーズ)にぜひご注目ください。



詳細はATEEZ日本公式サイト及び公式SNSでぜひチェックしてください。



LIVE INFORMATION



SOLD OUT

ATEEZ (エイティーズ)WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA



[日時]

2022年12月11日(日)開場 15:30 / 開演 17:00

2022年12月12日(月)開場 17:00 / 開演 18:30



[会場]

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール9~11



[公演に関するお問合せ]

キョードー東京 (TEL:0570-550-799)

*平日 11:00~18:00 / 土日祝 10:00~18:00





■WOWOW独占生中継!

上昇が止まらないワールドワイド・パフォーマンス・グループATEEZのワールドツアーの中から日本・幕張メッセでのライブを国内独占生中継!

2022年12月12日 (月) 18:30~ WOWOWライブ WOWOWオンデマンド





■[THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA オフィシャルグッズ

韓国公演でも販売していたグッズ一部に加え、日本公演限定グッズまで計21品を予約販売中!

11月31日までの注文で、公演前にグッズをお届けします。

[販売サイト]

ATEEZ JAPAN OFFICIAL GOODS STORE

https://ateez-official-goods.jp/







RELEASE INFORMATION



2022年11月30日(水)発売

ATEEZ JAPAN 3RD MINI ALBUM [THE WORLD EP.PARADIGM]









■アルバム封入特典

アルバム封入特典アルバムに封入されているシリアルナンバーで下記アルバム発売記念イベント参加抽選会にご応募いただけます。



A賞:ショーケース

B賞:プレミアム団体サイン会

C賞:個別サイン会

D賞:個別エアハイタッチ会

E賞:団体お見送り会

*特典会の日時・場所は後日公開予定



■FC限定商品購入特典

FC限定商品[個別盤8種1セット]をご購入いただいた皆様をもれなくご招待!



購入者全員:発売記念イベント

*特典会の日時・場所は後日公開予定







ATEEZ(エイティーズ) プロフィール



韓国の8人組ボーイズグループ。2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1 : All To Zero」でデビューし、2019年12月にアルバム「TREASURE EP. EXTRA : Shift The Map」で日本デビュー。従来のボーイズグループとは一線を画す、メンバー個々のスタイルを強調したステージパフォーマンスはもちろん、しっかりとしたライブ力の高さは群を抜くレベルを誇り、2022年7月に韓国でリリースしたニューアルバム「THE WORLD EP․1 : MOVEMENT」はアメリカのビルボード200で初登場 3位にランクインするなど、アメリカのビルボードチャートをはじめ各種チャートでも人気を証明している。



さらに2022年7月には日本初の単独コンサートを成功させ、約3万人の観客を魅了した。そして10月よりソウルを皮切りに始まったワールドツアー「 ATEEZ(エイティーズ) WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] 」ではオークランド、アナハイム、フェニックス、ダラス/フォートワース、シカゴ、アトランタ、ニューアーク、トロントという北米大陸の各都市を巡り、12月に千葉・幕張メッセで開催される予定だ。





