株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役:松林 大輔、以下:ストリートスマート)が開催し、毎月参加者の方々からご好評いただいている Google 認定教育者 資格取得支援セミナーの9月の開催日程が決定しました。

資格取得を目指すのはもちろんのこと、受講後すぐに日々の授業や業務に活かせる内容となっており、Google for Education(TM) 活用の新しい発見が盛りだくさんのセミナーです。

Google 認定教育者資格とは?





授業や校務において、Google for Education を活用するスキルがあることを証明できる先生のための資格です。もちろん先生以外の方も受講可能!合格すると Google から証明書および認定バッジが付与され、公的な場(名刺やメールの署名欄、履歴書 等)で使用することができます。

ストリートスマートでは、「認定教育者レベル1」「認定教育者レベル2」の資格取得を支援するセミナーを毎月実施しています。



満足度91.8%!ストリートスマートの資格取得支援セミナー





Google for Education の教育分野と働き方改革分野の2つのスペシャライゼーション認定を保有するストリートスマートのセミナーは、参加者の皆様から高い評価をいただいています。



【セミナー内容】

1.Google for Education の概要

2.〈校務活用編〉効果を高め 時間を有効に使う

3.〈授業活用編〉生徒の学習意欲を育み・引き出す

4.試験概要について



▼セミナーの詳細およびお申し込みはこちら

https://bit.ly/3sIOxvC



9月の講師







〈レベル1講師:仲井 琢哉〉

Google 認定教育者資格レベル1・レベル2を保有。元高等学校教員。

研修講師として、全国津々浦々で研修を実施。



\セミナー受講者様の声/

「たくさん質問対応もしていただき、とても有り難かったです。有料の講座を受講して、本当に良かったです。試験合格に向けて頑張ります。」





〈レベル2講師:川崖 真由〉

Google 認定教育者資格レベル1・レベル2を保有。

小・中学校を中心にICT支援員として活動中。



\セミナー受講者様の声/

「盛り沢山の内容で大変満足しております。説明も無駄がなく、とても理解しやすかったです。どうもありがとうございました。」



オンラインセミナーの開催日程





セミナーはすべて Google Meet(TM) を用いたオンラインビデオ通話で実施するため、ご自宅や職場などどこからでもご参加いただけます。

予約確定後のご案内メールに記載されたURLをクリックするだけで参加可能です。



開催日

9月30日(土)13:30 - 18:00



参加費用

【認定教育者レベル1】

教職員・学校関係者・大学生の方 11,000円(税込)

企業やフリーランス、個人の方 22,000円(税込)



【認定教育者レベル2】

教職員・学校関係者・大学生の方 13,200円(税込)

企業やフリーランス、個人の方 24,200円(税込)

※ いずれもバウチャー(受験票)1枚分を含む



定員

20名(先着順)



お申し込み方法

こちらのフォームからお申し込みください。

https://bit.ly/3OY01D6

※ お申し込み期限:9月27日(水)13時までとなります。



▼セミナーの流れや受験方法についてはこちらの動画をご覧ください。





その他

学校単位・企業単位でのご受講も承ります。ご希望の場合は、開催方法や開催日時を個別に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

【問い合わせ先】

株式会社ストリートスマート Education事業部

お問い合わせフォーム:https://master-education.jp/contact/



バウチャー(受験票)のみのご購入も受け付けております。

ご希望の方は、下記URLのページ下部にありますフォームよりお申し込みください。

https://bit.ly/3L1CvUA





※Google for Education、Google Meet は、Google LLC の商標です。





株式会社ストリートスマート

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は教育分野と、働き方の変革分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。

各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。



【会社概要】

会社名 :株式会社ストリートスマート

代表者 :代表取締役社長 森田 竜次

所在地 :大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階

設立 :2009年

資本金 :6000万円(資本準備金を含む)

従業員連結 :50名

事業内容 :企業と教育機関のDX推進事業

ホームページ:https://www.street-smart.co.jp/

MASTER EDUCATION :https://master-education.jp/



